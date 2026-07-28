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Почему кончики перца чернеют: дело не в болезни, а в одной ошибке

Руслана Заклинская
28 июля 2026, 21:46
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Инженер-садовод Чорба Вираг раскрыла истинную причину появления сухих чёрных пятен на верхушках перца.
Почему кончики перца чернеют: дело не в болезни, а в одной ошибке
Как спасти перец от верхушечной гнили / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

  • Что вызывает появление коричневых пятен на перцах
  • Как полив влияет на усвоение кальция
  • Чем подкормить растения для быстрого эффекта

Коричневые или почти чёрные пятна на кончиках перцев часто вызывают беспокойство у огородников. Многие считают, что это грибковая или бактериальная болезнь, однако на самом деле причина может быть совсем другой.

Главред выяснил, почему кончики перца становятся коричневыми и как избежать этой проблемы.

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Почему кончики перца становятся коричневыми

Инженер-садовод и специалист по растениеводству доктор Чорба Вираг объяснила на портале Agroforum.hu, что чаще всего такие симптомы свидетельствуют не об инфекции, а о дефиците кальция. Она также рассказала, как предотвратить проблему и сохранить урожай.

По словам специалиста, самой распространенной причиной является верхушечная гниль. Несмотря на название, она не считается настоящей гнилью, поскольку возникает не из-за воздействия патогенов, а из-за недостатка кальция в растении. Такая проблема характерна не только для перца, но и для томатов и баклажанов.

Как спасти перец от верхушечной гнили:

Как выглядит верхушечная гниль

Первые симптомы могут появиться еще на небольших плодах, хотя сначала их трудно заметить. Со временем на кончике перца образуются коричневые или почти черные сухие пятна. Иногда они возникают не только на верхушке, но и на боковых частях плода.

В тяжелых случаях дефицит кальция сказывается и на листьях - они могут скручиваться. Специалист отмечает, что пораженные плоды не обязательно нужно выбрасывать. Если поврежденный участок вырезать, остальная часть плода остается пригодной к употреблению.

Почему возникает дефицит кальция

Доктор Чорба Вираг объясняет, что проблема не всегда связана с недостатком кальция в почве. Часто растение просто не может его усвоить из-за неправильного полива.

Что означает каждый цвет болгарского перца, какой самый полезный
Что означает каждый цвет болгарского перца, какой самый полезный / Инфографика: Главред

По её словам, недостаточное количество воды является одной из главных причин нарушения усвоения кальция. Именно поэтому регулярный и достаточный полив имеет большое значение для здорового развития плодов.

Как предотвратить появление коричневых пятен

Специалист подчеркивает, что лучший способ борьбы с верхушечной гнилью - профилактика. Для этого она рекомендует:

  • выбирать сорта, менее чувствительные к дефициту кальция;
  • обеспечивать растениям равномерный полив;
  • регулярно рыхлить почву, чтобы не допустить её уплотнения;
  • поддерживать сбалансированное питание растений;
  • использовать кальциевую селитру или комплексные удобрения с кальцием.

Помимо корневой подкормки, эксперт советует применять и внекорневое внесение кальция. Оно помогает быстрее обеспечить растения необходимым элементом, тогда как усвоение через корневую систему занимает больше времени.

Можно ли вылечить уже поврежденные плоды

По словам доктора Чорбы Вираг, плоды, на которых уже появились симптомы верхушечной гнили, восстановить невозможно. Однако правильный уход, достаточный полив и своевременная подкормка помогут предотвратить появление новых пораженных перцев и сохранить остальной урожай.

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Об источнике: Agroinform.hu

Agroinform.hu - один из крупнейших венгерских аграрных информационных порталов, освещающий новости сельского хозяйства, садоводства, огородничества, растениеводства и животноводства. Издание публикует практические советы для фермеров и владельцев приусадебных участков, аналитические материалы и отраслевые новости.

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