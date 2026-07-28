"Как выросла": Галкин показал взрослую дочь от Пугачевой

Максим Галкин сделал смешное фото со своей повзрослевшей дочерью Лизой.

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Максим Галкин показался с дочерью Лизой / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкин

Кратко:

Как сейчас выглядит Лиза Галкина

Что написал сам артист

Известный юморист Максим Галкин, который поддержал Украину после начала полномасштабного вторжения, поделился редким фото своей дочери Лизы, которую он воспитывает вместе с Аллой Пугачевой.

Соответствующим фото Галкин поделился на своей странице в Instagram.

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На фото девочка Лиза прижалась к юмористу со спины и положила свой длинный хвост на голову папе. "Примерил Лизин цвет волос", - написал он.

Максим Галкин с дочерью Лизой / Фото Instagram/maxgalkinru

В комментариях ожидаемо расхвалили девочку, которую всегда на странице Галкина осыпают комплиментами.

"Самый Лучший папа и доченька Красавица", "Как выросла Лиза! Красавица!", "Семейное счастье вам очень к лицу", "Ах, молодому красавцу всё к лицу! Лиза подросла. Молодцы! Счастья Вам", - пишут фоловеры Максима.

Макс Галкин и его торс / Фото Instagram/maxgalkinru

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Ранее Главред сообщал, что российская эстрадная певица Алла Пугачева, во время своего визита в Латвию, поделилась подробностями своего состояния.

Ранее также фигуристка Татьяна Навка, которая является женой пресс-секретаря президента страны-оккупанта Дмитрия Пескова, и принадлежит "к кремлевской элите", которая поддерживает террористическое вторжение России в Украину подала иск против Совета Евросоюза.

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О персоне: Максим Галкин Максим Александрович Галкин - российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.

В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц - "иностранных агентов".

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