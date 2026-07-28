Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

"Как выросла": Галкин показал взрослую дочь от Пугачевой

Алена Кюпели
28 июля 2026, 22:27
google news Подпишитесь
на нас в Google
Максим Галкин сделал смешное фото со своей повзрослевшей дочерью Лизой.
Максим Галкин поддержал традицию жены
Максим Галкин показался с дочерью Лизой / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкин

Кратко:

  • Как сейчас выглядит Лиза Галкина
  • Что написал сам артист

Известный юморист Максим Галкин, который поддержал Украину после начала полномасштабного вторжения, поделился редким фото своей дочери Лизы, которую он воспитывает вместе с Аллой Пугачевой.

Соответствующим фото Галкин поделился на своей странице в Instagram.

видео дня

На фото девочка Лиза прижалась к юмористу со спины и положила свой длинный хвост на голову папе. "Примерил Лизин цвет волос", - написал он.

Максим Галкин с дочерью Лизой
Максим Галкин с дочерью Лизой / Фото Instagram/maxgalkinru

В комментариях ожидаемо расхвалили девочку, которую всегда на странице Галкина осыпают комплиментами.

"Самый Лучший папа и доченька Красавица", "Как выросла Лиза! Красавица!", "Семейное счастье вам очень к лицу", "Ах, молодому красавцу всё к лицу! Лиза подросла. Молодцы! Счастья Вам", - пишут фоловеры Максима.

Макс Галкин и его торс
Макс Галкин и его торс / Фото Instagram/maxgalkinru

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что российская эстрадная певица Алла Пугачева, во время своего визита в Латвию, поделилась подробностями своего состояния.

Ранее также фигуристка Татьяна Навка, которая является женой пресс-секретаря президента страны-оккупанта Дмитрия Пескова, и принадлежит "к кремлевской элите", которая поддерживает террористическое вторжение России в Украину подала иск против Совета Евросоюза.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Максим Галкин

Максим Александрович Галкин - российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц - "иностранных агентов".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Максим Галкин новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Встреча Зеленского с Трампом: СМИ узнали неожиданные детали переговоров

Встреча Зеленского с Трампом: СМИ узнали неожиданные детали переговоров

23:02Украина
Тегеран угрожает Украине: Сибига позвонил главе МИД Ирана

Тегеран угрожает Украине: Сибига позвонил главе МИД Ирана

21:23Украина
Кремль тайно запускает печатный станок ради финансирования войны - разведка

Кремль тайно запускает печатный станок ради финансирования войны - разведка

20:47Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Москву атаковали сотни дронов, есть прилеты: что известно о последствиях атаки

Москву атаковали сотни дронов, есть прилеты: что известно о последствиях атаки

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке вафель за 16 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке вафель за 16 с

Эксперты советуют обернуть дверные петли пищевой пленкой: в чём причина

Эксперты советуют обернуть дверные петли пищевой пленкой: в чём причина

В Украине резко подняли тариф на электроэнергию: что будет с платежками с 1 августа

В Украине резко подняли тариф на электроэнергию: что будет с платежками с 1 августа

Иран готовит удар баллистикой по Украине – мониторы предупредили об угрозе и назвали сроки

Иран готовит удар баллистикой по Украине – мониторы предупредили об угрозе и назвали сроки

Последние новости

23:02

Встреча Зеленского с Трампом: СМИ узнали неожиданные детали переговоров

22:57

Древнее украинское слово "цямрина": что оно на самом деле означает

22:49

Почему нельзя есть яблоки до Спаса: священник раскрыл всю правдуВидео

22:27

"Как выросла": Галкин показал взрослую дочь от Пугачевой

22:22

Названы месяцы рождения людей с выдающимися лидерскими способностями

Россия рискует лишиться запасов золота и газовых заводов: Шапран — о слабых местах КремляРоссия рискует лишиться запасов золота и газовых заводов: Шапран — о слабых местах Кремля
22:16

Климовский: План Кремля по развязыванию мировой войны трещит по швам

22:06

Одна ошибка в жару может "убить" авто: какие вещи нужно убрать из салонаВидео

21:51

Притягивают бедность, как магнит: какие вещи не стоит держать на кухне

21:46

Почему кончики перца чернеют: дело не в болезни, а в одной ошибкеВидео

Реклама
21:23

Тегеран угрожает Украине: Сибига позвонил главе МИД Ирана

21:21

Лучше, чем уксус и сода: какой способ уничтожит сорняки на дорожках вместе с корнями

20:57

РФ выбрала новые цели: Жданов назвал точную дату массированного обстрела

20:51

Привлекут богатство и удачу: каким четырём знакам зодиака повезёт

20:47

Кремль тайно запускает печатный станок ради финансирования войны - разведка

20:20

"Ворон" или "крук": как правильно называть черную птицу на украинском языке

19:52

Пышное цветение лаванды гарантировано: раскрыта одна хитрость опытных садоводовВидео

19:45

Сетки для овощей и фруктов призвали не выбрасывать – в чем причинаВидео

19:34

Агония: жена Пескова угрожает ЕС за санкции и требует ошеломительную компенсацию

19:26

Оккупанты продвинулись в Харьковской области - DeepState

18:56

Еда больше не будет прилипать к сковороде: шеф-повар раскрыл секретВидео

Реклама
18:43

Бензиновые бунты в РФ: раскрыт худший сценарий для ПутинаВидео

18:30

В Белом доме завершилась встреча Зеленского и Трампа - главное

18:11

В Сенате США согласовали законопроект о новых санкциях против РФ – Bloomberg

17:42

Тест на IQ: нужно найти пять отличий в детской комнате за 15 с

17:30

Встреча Зеленского и Трампа может реанимировать мирные переговоры - FT

17:20

Известный артист рассказал, как присоединился к ВСУ в феврале 2022 года

17:19

Пожелтевшие подушки станут белоснежными: как быстро убрать даже старые пятна

17:19

"Они сами очень напуганы": эксперт рассказал, что ждет Иран в случае удара по Украине

17:05

Слова "противень" нет в украинском языке — как сказать правильноВидео

16:24

После шестилетнего перерыва Marvel нашла нового исполнителя роли Черной пантеры

16:21

"Это не случайно": Туск обратился к Навроцкому после нападения на украинцев во Вроцлаве

16:11

Огурцы перестанут горьчить: с какой стороны нужно чистить овощВидео

15:59

Доллар продолжает стремительно расти, а евро подешевел: курс валют на 29 июля

15:29

В Украине резко подняли тариф на электроэнергию: что будет с платежками с 1 августа

15:22

Повезёт лишь избранным — тем, кому Вселенная подарит шанс 29 июля

15:15

Иран угрожает Украине баллистикой: эксперт объяснил, решится ли Тегеран на удар

15:14

Почему 29 июля нельзя бездельничать: какой церковный праздник

14:47

На грибы лучше не ходить — когда народные приметы советуют остаться дома

14:38

Дочь Тома Круза официально осталась без отца

14:22

Плита и раковина заблестят: самодельная паста спасает от застарелого нагара

Реклама
14:14

Иран готовит удар баллистикой по Украине – мониторы предупредили об угрозе и назвали сроки

14:00

Если Иран нанесет удар по Украине, каспийские порты могут быть просто уничтожены — Игорь Семиволос

13:45

В Польше отреагировали на предложение Путина разделить Украину — что сказали

13:39

Объявлен уровень магнитной бури 29 июля — стоит ли беспокоиться

13:15

Лишь для 5 знаков зодиака — полнолуние откроет путь к большим переменам

13:15

Что означает красивое украинское слово "позаяк": настоящее значение знают не все

12:59

Украина и США готовят новый формат перемирия с Россией — что изменится на фронте

12:50

Какой водой заливать огурцы — кипятком или холодной: ответ удивит многих

12:20

Зачем развешивать мыло рядом с помидорами: секрет опытных дачников

12:10

Украина разнесла закрытый стратегический объект Росрезерва: что там хранили

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаСтиркаАвтоКомнатные растения
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Регионы
Новости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости Запорожья

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять