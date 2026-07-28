Древнее украинское слово "цямрина": что оно на самом деле означает

Это слово можно услышать в народных песнях, прочитать в украинской литературе, но далеко не каждый сможет объяснить, что оно означает.

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Что такое "цямрина" / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Что такое "цямрина"

Откуда происходит это древнее слово

Является ли "цямрина" устаревшим словом

Украинский язык таит в себе огромное количество колоритных слов, в которых запечатлелась история нашей жизни. Одно из таких слов, которое часто встречается в классической литературе и народном творчестве, но которое редко услышишь в современной речи, - "цямрина".

Филолог Оксана Николаевна раскрыла тайну этого древнего слова и объяснила, почему его не стоит путать с самим колодцем.

Не просто колодец: что скрывает верхний сруб

У многих возникает соблазн назвать "цямриной" все сооружение для добычи воды. Однако это распространённое заблуждение.

Цямрина - это именно верхняя обвязка (сруб), которой укрепляют стенки колодца, чтобы предотвратить осыпание грунта.

Она может быть изготовлена из самых разнообразных материалов:

дерева (например, прочного дуба);

камня или кирпича;

бетона или металла.

Итак, колодец - это все сооружение в целом, а "цямрина" - лишь его защитная и эстетическая часть, которая выступает над землёй или выстилает стены изнутри.

Культурный символ и примеры в литературе

В народной традиции колодец всегда был чем-то большим, чем просто источником питьевой воды. Он олицетворял жизнь, семейный очаг и память о родном доме. Именно у колодезной облицовки встречали гостей, делились новостями и провожали родных в дальний путь.

Украинские классики часто использовали этот образ в своих произведениях:

"Чиста, як кришталь, та погожа вода стояла сливе вщерть з кам'яними цямринами криниці.", - Иван Нечуй-Левицкий.

"Криниця обведена з трьох боків широкими цямринами", - Степан Тудор.

Откуда пришло это слово

Лингвисты отмечают, что лексема имеет интересные этимологические корни. В украинский язык слово попало из польского (cembrzyna / cembrowina - облицовка колодца, от cembrować - укреплять срубом). В свою очередь, оно восходит к древненемецкому zimber, что означало "строительное дерево" или "деревянное сооружение".

Является ли это слово устаревшим

Лингвисты подчеркивают, что "цямрина" - это не диалектизм и не устаревший архаизм, а абсолютно нормативная лексема, зафиксированная в академических словарях украинского языка.

Сегодня "цямрини" нередко становятся настоящими произведениями искусства - их украшают ковкой, резьбой или орнаментом. Поэтому, когда в следующий раз вам встретится старинный или нарядный деревенский колодец, вы точно будете знать, как правильно назвать его нарядное верхнее обрамление.

Смотрите видео о том, что такое "цямрина":

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Об персоне: Оксана Николаевна Оксана Николаевна - репетитор по украинскому языку и литературе, блогер под ником litera.zno, которая в соцсетях публикует видео об особенностях и интересных фактах об украинском языке. В TikTok на страницу Оксаны Николаевны подписались более 235 тысяч пользователей.

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