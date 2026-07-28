В Белом доме завершилась встреча Зеленского и Трампа - главное

Зеленский обсудил с Трампом лицензии на производство перехватчиков для "Петриотов".

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В Белом доме завершилась встреча Зеленского и Трампа / коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Кратко:

Зеленский назвал встречу с Трампом "хорошей"

Зеленский отметил важность активизации "дипломатического процесса"

В Белом доме завершилась двусторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил украинский президент в своем Телеграм-канале.

"Хорошая встреча с президентом Трампом в Овальном кабинете. Спасибо за все, что мы делаем вместе, чтобы защитить жизнь украинцев и достичь мира. Прежде всего, выразил президенту Трампу наши соболезнования в связи со смертью Линдси Грэма. Он был настоящим другом Украины", - заявил Зеленский. видео дня

По его словам, он обсудили с Трампом лицензии на производство перехватчиков для "Петриотов" и некоторые другие идеи, которые могут помочь.

"Также говорили о дипломатии – важно активизировать дипломатический процесс. Наши команды согласуют детали дальнейшей коммуникации. Благодарен Соединенным Штатам за крепкую поддержку", - добавил украинский президент.

Встреча лидеров Украины и США проходила за закрытыми дверями, без представителей СМИ.

Как сообщает Reuters, Зеленский пробыл в Белом доме чуть больше часа. Позже президент встретится с сенаторами.

Обновление. Как сообщает журналист Deutsche Welle Миша Комодовский в соцсети X, Украина ожидает визита в Киев Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера после встречи Зеленского с президентом США

В ходе визита стороны продолжат переговоры, начатые сегодня в Белом доме.

Кроме того, один из украинских чиновников сообщил журналисту, что сегодняшняя встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского носила "практический характер".

Основной темой сегодняшних переговоров стало возобновление дипломатических усилий по окончанию войны.

Скриншот: x.com/komadovsky

Пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левитт заявила о продуктивности переговоров Трампа с Зеленским и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, которые находятся с визитом в США.

"Президент Трамп завершил свои встречи в Овальном кабинете с президентом Зеленским и премьер-министром Нетаньяху. Обе встречи прошли в позитивной и продуктивной атмосфере!", – написала Левитт в X.

Как сообщил РБК-Украина информированный источник, Зеленский и Трамп обсудили во время встречи производство ЗРК Patriot, а также оживили переговорный трек.

"Встреча была очень положительной, не менее 8 из 10. Самый высокий приоритет - лицензии на производство Patriot, другие направления также в работе. Удалось оживить переговорный трек", - сказал собеседник.

По его словам, визит переговорщиков Трампа Стива Виткоффа и Джареда Кушнера потенциально может состояться в ближайшие несколько недель. Вместе с ними украинская сторона будет обсуждать новые идеи дипломатического урегулирования.

Визит Зеленского в США - новости по теме

Как писал Главред, 23 июля президент Зеленский анонсировал свой визит в США в ближайшие дни.

По данным CNN, в ходе переговоров Зеленский и США сосредоточатся на обсуждении путей завершения войны России против Украины. По информации источника издания, основное внимание в ходе переговоров будет уделено текущим усилиям, направленным на достижение мирного урегулирования.

Отметим, ранее Трамп выразил надежду, что война в Украине завершится к концу его пребывания в Белом доме.

Встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом может перезапустить переговорный процесс по завершению войны и одновременно открывает Украине реальные шансы на возобновление американской военной помощи, сообщает Financial Times.

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