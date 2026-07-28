Слова "противень" нет в украинском языке - как сказать правильно

В украинском языке нет слова "противень", однако существует сразу несколько нормативных и диалектных названий.

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Как сказать "протвинь" на украинском языке / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok, magnific.com

Вы узнаете:

Как правильно назвать противень

Почему "деко" - не несклоняемое существительное

Откуда в языке появились слова "бритванка" и "жаровня"

Многие украинцы в быту до сих пор употребляют слово "противень", даже не догадываясь, что оно является русизмом и отсутствует в украинских словарях. Зато в украинском языке есть несколько нормативных названий для этого кухонного предмета.

Главред выяснил, как правильно называть форму для выпечки на украинском языке.

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Почему не стоит говорить "протвинь"

Украинский телеведущий, радиоведущий и автор образовательного проекта "Украинский язык" Виктор Дяченко рассказал в TikTok, что слова "протвинь" нет в украинских словарях, ведь это русизм. Правильно называть широкий металлический лист с низкими бортами, который используют для выпечки, словом "деко".

"Это широкий металлический лист с низкими бортами, на котором обычно пекут что-то тонкое или порционное. И это называется деко. Заимствование из польского языка", - отметил ведущий.

Как правильно склонять слово "деко"

Лингвист объясняет, что, несмотря на окончание -о и иноязычное происхождение, слово "деко" склоняется. Правильные формы:

нет дека;

печь на деке или в деке;

множественное число - дека ("два дека");

родительный падеж множественного числа - дек, а не "деков".

Он также подчеркивает, что ударение всегда падает на первый слог - де́ко.

Смотрите видео о том, как сказать на украинском "противень":

Какие еще слова можно использовать

В разных регионах Украины бытуют и другие нормативные названия этого предмета:

бляха - распространённое слово, в частности для большого противня для выпечки;

бритванка или братванка - диалектные названия, характерные для западных областей;

жаровня - форма для запекания мяса, птицы и других блюд.

По словам Виктора Дяченко, все эти слова зафиксированы в украинских словарях и являются нормативными, поэтому ими можно смело пользоваться в повседневной речи.

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О личности: Виктор Дяченко Виктор Дяченко (род. 9 мая 1995 года, Николаев) - украинский телеведущий, радиоведущий. Автор образовательного проекта "Украинский язык". В 2025 году основал интернет-издание о науке, технологиях, здоровье и досуге КРВ.медиа. Ведущий утреннего межрегионального шоу "Утро на Суспильном" на каналах филиала АО "НСТУ", программы "Культура на часі" на телеканале "Культура". Живет и работает в Киеве, пишет Википедия.

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