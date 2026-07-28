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Слова "противень" нет в украинском языке - как сказать правильно

Руслана Заклинская
28 июля 2026, 17:05
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В украинском языке нет слова "противень", однако существует сразу несколько нормативных и диалектных названий.
Слова
Как сказать "протвинь" на украинском языке / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok, magnific.com

Вы узнаете:

  • Как правильно назвать противень
  • Почему "деко" - не несклоняемое существительное
  • Откуда в языке появились слова "бритванка" и "жаровня"

Многие украинцы в быту до сих пор употребляют слово "противень", даже не догадываясь, что оно является русизмом и отсутствует в украинских словарях. Зато в украинском языке есть несколько нормативных названий для этого кухонного предмета.

Главред выяснил, как правильно называть форму для выпечки на украинском языке.

видео дня

Почему не стоит говорить "протвинь"

Украинский телеведущий, радиоведущий и автор образовательного проекта "Украинский язык" Виктор Дяченко рассказал в TikTok, что слова "протвинь" нет в украинских словарях, ведь это русизм. Правильно называть широкий металлический лист с низкими бортами, который используют для выпечки, словом "деко".

"Это широкий металлический лист с низкими бортами, на котором обычно пекут что-то тонкое или порционное. И это называется деко. Заимствование из польского языка", - отметил ведущий.

Как правильно склонять слово "деко"

Лингвист объясняет, что, несмотря на окончание -о и иноязычное происхождение, слово "деко" склоняется. Правильные формы:

  • нет дека;
  • печь на деке или в деке;
  • множественное число - дека ("два дека");
  • родительный падеж множественного числа - дек, а не "деков".

Он также подчеркивает, что ударение всегда падает на первый слог - де́ко.

Смотрите видео о том, как сказать на украинском "противень":

@ukrmova.online Как заменить слово "протвинь" в украинском языке? О вариантах рассказывает популяризатор украинского языка Виктор Дяченко #виктордяченко#учитьукраинский#каксказатьнаукраинском#интересныеслова#украинскийязык♬ оригинальная аудиозапись - Украинский язык с Кучерявим

Какие еще слова можно использовать

В разных регионах Украины бытуют и другие нормативные названия этого предмета:

  • бляха - распространённое слово, в частности для большого противня для выпечки;
  • бритванка или братванка - диалектные названия, характерные для западных областей;
  • жаровня - форма для запекания мяса, птицы и других блюд.

По словам Виктора Дяченко, все эти слова зафиксированы в украинских словарях и являются нормативными, поэтому ими можно смело пользоваться в повседневной речи.

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О личности: Виктор Дяченко

Виктор Дяченко (род. 9 мая 1995 года, Николаев) - украинский телеведущий, радиоведущий. Автор образовательного проекта "Украинский язык". В 2025 году основал интернет-издание о науке, технологиях, здоровье и досуге КРВ.медиа. Ведущий утреннего межрегионального шоу "Утро на Суспильном" на каналах филиала АО "НСТУ", программы "Культура на часі" на телеканале "Культура". Живет и работает в Киеве, пишет Википедия.

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