Слова "противень" нет в украинском языке - как сказать правильно

Вы узнаете:
- Как правильно назвать противень
- Почему "деко" - не несклоняемое существительное
- Откуда в языке появились слова "бритванка" и "жаровня"
Многие украинцы в быту до сих пор употребляют слово "противень", даже не догадываясь, что оно является русизмом и отсутствует в украинских словарях. Зато в украинском языке есть несколько нормативных названий для этого кухонного предмета.
Главред выяснил, как правильно называть форму для выпечки на украинском языке.
Почему не стоит говорить "протвинь"
Украинский телеведущий, радиоведущий и автор образовательного проекта "Украинский язык" Виктор Дяченко рассказал в TikTok, что слова "протвинь" нет в украинских словарях, ведь это русизм. Правильно называть широкий металлический лист с низкими бортами, который используют для выпечки, словом "деко".
"Это широкий металлический лист с низкими бортами, на котором обычно пекут что-то тонкое или порционное. И это называется деко. Заимствование из польского языка", - отметил ведущий.
Как правильно склонять слово "деко"
Лингвист объясняет, что, несмотря на окончание -о и иноязычное происхождение, слово "деко" склоняется. Правильные формы:
- нет дека;
- печь на деке или в деке;
- множественное число - дека ("два дека");
- родительный падеж множественного числа - дек, а не "деков".
Он также подчеркивает, что ударение всегда падает на первый слог - де́ко.
Смотрите видео о том, как сказать на украинском "противень":
@ukrmova.online Как заменить слово "протвинь" в украинском языке? О вариантах рассказывает популяризатор украинского языка Виктор Дяченко #виктордяченко#учитьукраинский#каксказатьнаукраинском#интересныеслова#украинскийязык♬ оригинальная аудиозапись - Украинский язык с Кучерявим
Какие еще слова можно использовать
В разных регионах Украины бытуют и другие нормативные названия этого предмета:
- бляха - распространённое слово, в частности для большого противня для выпечки;
- бритванка или братванка - диалектные названия, характерные для западных областей;
- жаровня - форма для запекания мяса, птицы и других блюд.
По словам Виктора Дяченко, все эти слова зафиксированы в украинских словарях и являются нормативными, поэтому ими можно смело пользоваться в повседневной речи.
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О личности: Виктор Дяченко
Виктор Дяченко (род. 9 мая 1995 года, Николаев) - украинский телеведущий, радиоведущий. Автор образовательного проекта "Украинский язык". В 2025 году основал интернет-издание о науке, технологиях, здоровье и досуге КРВ.медиа. Ведущий утреннего межрегионального шоу "Утро на Суспильном" на каналах филиала АО "НСТУ", программы "Культура на часі" на телеканале "Культура". Живет и работает в Киеве, пишет Википедия.
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