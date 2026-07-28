"Голода не будет, но...": экономист предупредил россиян о катастрофическом сценарии

Снижение объема кредитования аграриев на 5% на фоне подорожания продуктов на 15% указывает на сокращение агропроизводства в РФ на 10–20% уже в этом году.

https://glavred.info/world/goloda-ne-budet-no-ekonomist-predupredil-rossiyan-o-katastroficheskom-scenarii-10784084.html Ссылка скопирована

Цены на продукты в РФ - экономист прогнозирует резкий скачок к осени / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Ключевые факты:

Агросектор РФ может потерять 10–20% производства

Продукты подорожали на 15%, кредиты аграриям - минус 5%

Голода не будет, но цены резко вырастут

Производство в российском агросекторе может сократиться на 10–20% из-за топливного кризиса и сокращения финансирования. При этом стоимость продовольствия в РФ уже выросла примерно на 15%. Об этом сообщил экономист, член Украинского общества финансовых аналитиков, экс-член Совета Национального банка Украины Виталий Шапран в интервью Главреду.

видео дня

Остановка НПЗ и дефицит топлива уже сказались на логистике и посевной кампании в отдельных регионах РФ. Первые сигналы видны в отраслевой статистике.

"Один из государственных банков уже сообщил о 5-процентном падении кредитования аграриев. Они, конечно, говорят, что якобы все это происходит по плану. Но продукты питания в России подорожали примерно на 15%, а от этого зависят и оборотные средства предприятий", - отметил Шапран.

Разрыв между потребностями бизнеса и доступным финансированием приводит к прогнозируемому результату.

"Если потребность в оборотных средствах выросла на 15%, а кредитование этих потребностей сократилось на 5%, это указывает на то, что в сельском хозяйстве может произойти падение производства примерно на 10–20%. Для них это очень серьезно. В то же время в России наблюдается определенный профицит зерна и мяса, поэтому голода там, к сожалению для нас, скорее всего, не будет. Но произойдет значительный рост цен на продовольствие", - подчеркнул экономист.

Официальные данные занижены почти втрое

Российская статистика демонстрирует стабильность и рост, однако достигается это за счет корректировки ценовых показателей, убежден Шапран. По данным опросов самого Центрального банка РФ, население ощущает подорожание на уровне 14,5–15,5%, тогда как Росстат фиксирует около 5,5–6%.

Второй показатель, на который советует обратить внимание экономист, - денежный агрегат М1. За последние 12 месяцев он увеличился примерно на 17%: выросли объемы наличности вне банков и средств на счетах до востребования, которыми можно расплачиваться.

Индексация социальных выплат и доходов бюджетников при этом привязана к заниженному официальному показателю.

"Это инфляционное шапито, по моим наблюдениям, продолжается уже четвертый год. В результате реальный прожиточный минимум растет быстрее, чем зарплаты. Разница между ними резко сокращается, и это приводит к аномальным ситуациям", - отметил он.

Северокорейцы расторгают контракты в РФ

Примерно две недели назад выяснилось, что северокорейские уборщики из отдаленных регионов РФ отказались от работы и вернулись домой - уровень оплаты их не устроил. Причина, по словам экономиста, в простой арифметике.

"Гастарбайтеру нужно что-то заработать. Если он будет тратить все полученные деньги на продукты питания и проживание, то смысла работать нет. Из-за манипуляций с показателями доходов и инфляции в России сложилась аномальная ситуация, когда они уже не могут заполнить вакансии даже с помощью трудовых мигрантов", - сказал Шапран.

Вакансии, которые до недавнего времени заполняли приезжие из Таджикистана и Узбекистана, теперь остаются незаполненными.

"Высокий уровень расходов на проживание в России по сравнению с качеством жизни отталкивает трудовых мигрантов. И это еще одна сугубо экономическая проблема - дефицит кадров. Россияне хвастаются низким уровнем безработицы - якобы 2–3%. На самом деле для них это трагедия, потому что многие отрасли не могут развиваться просто из-за нехватки рабочей силы", - подчеркивает он.

Второй фактор кадрового кризиса лежит не в плоскости миграции.

"Этих людей либо призвали на войну, либо похоронили в Украине. Примерно 1,5 млн человек, выбывших из экономики, - это погибшие и люди с инвалидностью, которые больше не могут полноценно работать. По крайней мере, такие цифры приводит наша статистика", - отмечает экономист.

Официально РФ заявляет о населении в размере около 140 млн человек, однако, по традиции, эти данные могли быть завышены как минимум на 20 млн, отмечает Шапран. Трудоспособных среди них - 50–60 млн, остальные - это пожилые люди и дети, поэтому потеря даже 1–2 млн рабочих рук является для России критической.

Выход из ситуации российские чиновники ищут в технологической сфере.

"В Министерстве промышленности и торговли РФ много говорят: „А давайте мы заменим людей роботами". Но это уже такой сценарий, когда они не способны что-то реально сделать и начинают рисовать фантастические планы развития. Они абсолютно не выполняются", - утверждает Шапран.

Смотрите видеоинтервью Виталия Шапрана "Главреду" о последствиях ударов по складам в России:

Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Инфографика: Главред

Удары по НПЗ - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, оперативный штаб Краснодарского края 22 июля заявил об ударах дронов по нефтеперерабатывающим заводам и логистическим центрам. В оперштабе сообщили о мощных пожарах в Краснодаре и возгорании на нефтебазе в Армавире. По уточненным данным, ранены три человека, а площадь возгорания в Армавире составила 80 квадратных метров.

Экономический эксперт Тарас Загородний заявил, что Украина не планирует прекращать удары по энергетической инфраструктуре РФ. Он пояснил, что производство беспилотников может вырасти до 20 млн в год. По его оценке, ремонт поврежденных нефтеперерабатывающих заводов может занять не менее года.

Служба безопасности Украины 24 июля сообщила о серии дальнобойных ударов по топливной и военной инфраструктуре в глубине РФ. В ведомстве подчеркнули, что синхронно нанесли удары по нескольким регионам и различным типам целей. Самая удаленная цель находилась в 1350 километрах от украинской границы, а среди пораженных объектов упоминались малые НПЗ и резервуарные парки.

Читайте также:

О персоне: Виталий Шапран Виталий Шапран - экономист, финансовый аналитик. В 2007–2018 гг. работал главным аналитиком одного из ведущих национальных уполномоченных рейтинговых агентств, в 2018–2019 годах занимал должность главного эксперта по вопросам денежно-кредитной политики Секретариата Совета НБУ. В ноябре 2019 года был назначен Верховной Радой Украины на должность члена Совета НБУ. С мая 2020 года - член редакционной коллегии международного научного экономического журнала VUZF Review (София, Болгария). Также является членом общественных организаций: Украинского общества финансовых аналитиков (УТФА) и Украинской профессиональной ассоциации по защите инвесторов, кредиторов и страхователей (УПАЗИКС). Имеет научную степень PhD, признанную в ЕС.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред