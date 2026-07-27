Названы цели новых массированных ударов по городам Украины: куда будет бить Россия

Объем ремонтов в крупных городах в этом году сравнялся с пятью предыдущими годами, однако гарантий, что инфраструктура выдержит удары, не существует.

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Россия готовит города Украины к жизни без отопления: какие регионы находятся под угрозой зимой / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ГСЧС Черниговской области

Ключевые тезисы:

Атаки на энергетику зимой неизбежны

Главный риск - отсутствие отопления во время морозов

Этой зимой страна-агрессор Россия снова может нанести массированные удары по критической инфраструктуре. Наибольший риск ожидается для Киева, Харькова, Днепра и Одессы. Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью телеканалу "Київ24".

Эксперт описывает расчет противника как целенаправленное давление на базовые условия существования в крупных населенных пунктах.

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"Безусловно, враг будет атаковать, безусловно, враг ставит перед собой цель сделать города Украины максимально непригодными для жизни, и россияне последовательны в своих действиях уже несколько лет подряд", - отметил Харченко.

По его словам, координацией ударов по украинским объектам занимались не три, а семь российских штабов, которые работали синхронно. Харченко отметил, что масштаб работ на объектах в четырёх крупнейших городах - Киеве, Днепре, Харькове и Одессе - изменился принципиально.

"То, что делается в этом году, можно сравнить с тем, что делалось за последние пять лет в совокупности в рамках подготовки к зиме", - подчеркнул директор Центра исследований энергетики.

Поворотным моментом стала прошлая зима, которая оказалась критически сложной для Киева, Одессы, Харькова и Чернигова.

"Наконец-то услышали инженеров, наконец-то услышали тех, кто работает в сфере энергетики и критической инфраструктуры, и начались, по крайней мере, действия, направленные на то, чтобы эту инфраструктуру укрепить", - сказал он.

Ключевую угрозу для жителей крупных городов специалисты обозначили задолго до первых массированных обстрелов, но тогда эти предупреждения не имели адресата.

"Главный риск - это потеря отопления во время морозов, это уже все поняли. Три года об этом говорили. Во время войны никто не хотел слышать, как-то там и будет. Теперь понятно, что как-то там не будет", - констатировал Харченко.

В межсезонье действительно вложены значительные средства, а количество реализованных проектов велико. Однако абсолютной защиты от ударов это не даёт.

"Можно ли дать гарантию, что все, что делается, даст результат, когда нам не страшны никакие атаки? Нет, такой гарантии не существует. И дальше начинается соревнование. Мы лучше подготовимся или они будут атаковать сильнее", - резюмировал эксперт.

Атомная генерация Украины / Инфографика: Главред

Угроза массированного удара - мониторы назвали цель следующей атаки оккупантов

Киев и пригороды находятся в зоне повышенного риска российских атак в ближайшие часы. Об этом сообщил мониторинговый канал "еРадар".

"По результатам анализа мониторинговых данных, в ближайшее время существует повышенная угроза ударов в пределах столицы и прилегающих населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Перечень локаций обнародовали, чтобы жители могли сориентироваться на местности. В то же время канал предупреждает: названные топонимы не являются указанием на конкретные объекты, а выполняют роль исключительно географических ориентиров.

Жителям Шевченковского, Святошинского, Соломенского, Подольского, Оболонского и Дарницкого районов Киева рекомендуется проявлять максимальную осторожность.

В перечень также вошли населенные пункты Киевской области - Буча, Гостомель, Ирпень, Горенка, Коцюбинское, Обухов, Украинка, Триполье, Бровары, Княжичи, Пролиски, Ревне и Вышгород.

Откуда и какими типами ракет РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, мэр Киева Виталий Кличко сообщил о ракетном ударе по столице. По его словам, в результате ракетного удара по Киеву зафиксированы возгорания в трех районах города. По данным ГСЧС, в Деснянском районе сгорел склад и были повреждены автомобили на парковке, все пожары ликвидированы.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о попадании в жилой дом в Слободском районе Харькова. Число пострадавших возросло до шести человек, среди них двое детей, повреждено более десяти частных домов.

Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил об ударах по Запорожью управляемыми авиабомбами и повреждении жилых и нежилых зданий. В результате ударов в Запорожье погиб один человек, ещё шестеро - ранены.

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О персоне: Александр Харченко Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.

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