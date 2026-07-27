О кастрюле можно забыть: лайфхак для стерилизации детской бутылочки за 15 минут

Быстро простерилизовать детскую бутылочку без специального стерилизатора и длительного кипячения можно, если знать один лайфхак.

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Лайфхак по стерилизации детских бутылочек / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

Как без кастрюли простерилизовать бутылочку для смеси

Какой лайфхак позволяет дольше сохранять внешний вид бутылочки

Многие родители, кормящие ребенка смесью, тратят немало времени на стерилизацию бутылочек. Для этого они используют либо специальные гаджеты, либо бабушкин метод с кипячением бутылочек в кастрюле с водой.

Однако Главред узнал, что есть более простой и лёгкий способ стерилизации детских бутылочек. О нём рассказала в TikTok n.dushko опытная мама из семьи Душковых.

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Лайфхак с кипятком

Женщина утверждает, что перед использованием бутылочки достаточно налить в нее кипяток, закрыть перевернутым соском и оставить на 15 минут. У этого лайфхака, по словам блогерши, есть весомое преимущество.

"Прислушайся, какой звук - бактериям там не выжить, и бутылочка сохраняет свой внешний вид", - подчеркнула она.

Смотрите видео с лайфхаком:

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Об источнике: n.dushko n.dushko - страница в TikTok украинской семьи Душко, которая рассказывает в соцсетях о декрете и своей повседневной жизни. Видео на странице набирают десятки тысяч просмотров.

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