О кастрюле можно забыть: лайфхак для стерилизации детской бутылочки за 15 минут

Вы узнаете:
- Как без кастрюли простерилизовать бутылочку для смеси
- Какой лайфхак позволяет дольше сохранять внешний вид бутылочки
Многие родители, кормящие ребенка смесью, тратят немало времени на стерилизацию бутылочек. Для этого они используют либо специальные гаджеты, либо бабушкин метод с кипячением бутылочек в кастрюле с водой.
Однако Главред узнал, что есть более простой и лёгкий способ стерилизации детских бутылочек. О нём рассказала в TikTok n.dushko опытная мама из семьи Душковых.
Лайфхак с кипятком
Женщина утверждает, что перед использованием бутылочки достаточно налить в нее кипяток, закрыть перевернутым соском и оставить на 15 минут. У этого лайфхака, по словам блогерши, есть весомое преимущество.
"Прислушайся, какой звук - бактериям там не выжить, и бутылочка сохраняет свой внешний вид", - подчеркнула она.
Смотрите видео с лайфхаком:
@n.dushko Ты до сих пор так стерилизуешь бутылочки? Запиши лайфхак. Быстро и не портишь бутылочки! #душки#лайфхак#лайфхаки#philips#avent#стерилизациябутылочек#мама#мамавдекрете#беременность#мамскиебудни#декрет#сын#беременность♬ оригинальный звук - n.dushko
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Об источнике: n.dushko
n.dushko - страница в TikTok украинской семьи Душко, которая рассказывает в соцсетях о декрете и своей повседневной жизни. Видео на странице набирают десятки тысяч просмотров.
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