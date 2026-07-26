"Мы не начинали войну": Путин сделал новое циничное заявление об Украине

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Путин в очередной раз сделал циничное заявление о войне / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Российский диктатор Владимир Путин сделал очередное циничное заявление о войне против Украины.

Он утверждает, что Россия якобы не начинала боевые действия, а лишь "отвечала" на действия Украины и Запада. Об этом сообщает российское пропагандистское издание ТАСС.

"Нет никакой агрессии со стороны России. РФ не начинала войну, а отвечает на боевые действия, развязанные Киевом при поддержке Запада. Сегодня Киев публично возрождает нацистскую идеологию. Нет ничего удивительного в агрессии Киева против мирных людей с учетом его приверженности неонацизму", – заявил Путин. видео дня

Война в Украине - последние новости

Как ранее писал Главред, российский диктатор Владимир Путин отказывается замораживать войну против Украины, поскольку Кремль по-прежнему планирует добиться своих целей на поле боя. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил российскому диктатору Владимиру Путину заморозить войну в Украине при содействии других стран. По его словам, войну необходимо заморозить, а затем возобновить переговорный процесс на основе так называемой "стамбульской формулы 2.0".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство готовится сразу к двум возможным сценариям ближайших месяцев - дипломатическому пути к завершению войны и необходимости пережить еще одну сложную зиму в условиях продолжающейся российской агрессии.

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