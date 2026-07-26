Как приготовить густой томатный сок на зиму: простой рецепт без соковыжималки

Томатный сок на зиму легко приготовить дома, а этот домашний рецепт поможет обойтись без соковыжималки и получить натуральный напиток из помидоров.

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Томатный сок на зиму / Коллаж: Главред, скриншоты

Читайте в материале

Как приготовить томатный сок без соковыжималки

Какие помидоры лучше всего подходят для заготовки

Как правильно стерилизовать банки и крышки

Домашние заготовки на зиму позволяют сохранить вкус и полезные свойства овощей и обеспечить семью качественными продуктами без лишних консервантов. Одним из самых популярных напитков остается томатный сок, который можно легко приготовить дома с помощью обычного блендера и сита. Главред расскажет подробнее.

О простом способе приготовления томатного сока без соковыжималки рассказали на кулинарном YouTube-канале "На Здоровье - полезные домашние рецепты". Автор видео отмечает:

видео дня

В ресторанах или заведениях общественного питания вы почти не найдете настоящего качественного томатного сока. Если же его заказать, то чаще всего принесут напиток из томатной пасты - пересоленный и неестественного цвета. А дома приготовить настоящий сок совсем несложно. Рекомендуем: Горькие огурцы больше не проблема: как заготовить идеальную закуску на зиму

Как правильно выбрать помидоры

Для приготовления сока лучше всего выбирать спелые крупные красные помидоры. Автор рецепта не рекомендует использовать отдельные сорта:

Помидоры выбираем спелые, лучше красные, желательно крупные, потому что, например, у черри очень мелкие семена, и они проходят через сито, а розовые и желтые помидоры имеют более низкую кислотность, поэтому сок из них хуже хранится.

Видео о том, как приготовить томатный сок без соковыжималки, можно посмотреть здесь:

Пошаговый процесс приготовления

Подготовка и измельчение

Вымытые и обсушенные помидоры разрезают пополам и измельчают в блендере или кухонном комбайне.

Первое кипячение

Полученную томатную массу переливают в кастрюлю, доводят до кипения и варят примерно 5 минут.

Процеживание

Горячую массу перетирают через сито, чтобы отделить кожицу и семена.

Повторное кипячение и добавление соли

Очищенный сок снова ставят на плиту и кипятят еще 5–7 минут. Что касается количества соли, автор рекомендует:

Если хотите совсем легкий диетический вариант, можно добавить 5–6 граммов соли, то есть одну чайную ложку без горки на 1 литр сока. Тогда он будет мягким и лишь слегка подсоленным.

Сколько можно хранить консервацию инфографика / Главред

Стерилизация и хранение

Для консервирования используют стерилизованные банки и крышки. Крышки кипятят в течение 5 минут, а банки стерилизуют в духовке при температуре 110–120 °C примерно 10 минут.

Кипящий сок разливают в горячие банки, герметично закрывают крышками и накрывают одеялом до полного остывания. Это помогает дольше сохранить заготовку.

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Об источнике: YouTube-канал "На здоровье - полезные домашние рецепты" Канал "На здоровье - полезные домашние рецепты" - украинский кулинарный YouTube-канал, посвященный домашней кухне, сезонным заготовкам и проверенным рецептам. Автор публикует пошаговые видео по приготовлению повседневных и праздничных блюд, выпечки, консервированию, напиткам и домашним заготовкам, уделяя особое внимание простоте, доступным ингредиентам и практическим советам для домашнего приготовления

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