Спасет только США: Загородний сделал неожиданное заявление о будущем России

Европа и Пекин будут только наблюдать, считает эксперт.

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Загородний сделал неожиданное заявление о будущем России / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/WhiteHouse, скріншот з відео

Ключевые тезисы:

Китай не планирует выделять России деньги

США и Европа, по мнению эксперта, не спасут экономику РФ

Бюджетный дефицит России продолжает расти

Китай не заинтересован в финансовом спасении России, а российская экономика продолжает терять устойчивость на фоне растущего бюджетного дефицита.

Такое мнение в интервью Главреду высказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

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По его словам, Пекин руководствуется исключительно собственными экономическими интересами и не рассматривает поддержку Москвы как приоритет.

"А зачем? Китаю "по барабану", будет ли Россия целостной или развалится – нефть и газ из России можно спокойно выкачивать без Москвы", – заявил эксперт. Рекомендуем: Даже Индия и Беларусь не спасут: эксперт рассказал, как облажалась Россия с бензином

По мнению Загороднего, Китай способен сотрудничать с отдельными регионами России напрямую, если это будет выгодно.

Он считает, что для Пекина существование нынешней российской политической системы не имеет принципиального значения.

"Пока что Россия интересна Китаю как прокси-угроза Европе. Потому существование РФ для Китая не принципиально: она что есть, что ее нет", – отметил эксперт.

При этом Загородний подчеркнул, что Китай не оказывает другим государствам прямую финансовую помощь.

По его словам, китайская модель поддержки основана на товарных кредитах, когда средства предоставляются при условии закупки китайского оборудования, технологий и услуг.

"Китай никому деньгами не помогает. Он дает только товарные кредиты", – пояснил он.

Эксперт также выразил мнение, что Европа не станет финансировать российскую экономику.

Что касается США, Загородний считает, что даже теоретическая возможность масштабной поддержки Москвы выглядит маловероятной.

"Единственный, кто теоретически мог бы выписать чек России – это США. Но Трамп не будет этого делать, потому что это колоссальные затраты, которые он не сможет объяснить американцам", – сказал эксперт.

По оценке Загороднего, для стабилизации ситуации российской экономике потребовалась бы помощь в размере около 200 миллиардов долларов.

Он утверждает, что дефицит российского бюджета продолжает увеличиваться примерно на 20 миллиардов долларов ежемесячно, а удары по нефтеперерабатывающим предприятиям дополнительно сокращают налоговые поступления.

"Если выбиваются НПЗ, значит, налогов они не платят, не платятся акцизы за использование топлива, падают все возможные налоговые поступления", – пояснил эксперт.

По мнению Загороднего, нынешняя модель отношений между Москвой и Пекином выгодна прежде всего Китаю.

Он считает, что Пекин использует зависимость России для покупки сырья по низким ценам и одновременно продает ей готовую продукцию значительно дороже.

"Китай прекрасно видит и понимает, что Москва пытается расторговать возможное союзничество в войне против Китая. Потому он "высушивает" Россию – покупает у нее задешево сырье и продает ей по высоким ценам готовую продукцию", – резюмировал эксперт.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ / Главред

Напомним, ранее политический и экономический эксперт Тарас Загородний сделал важное заявление по поводу ситуации с энергобезопасностью. Он подчеркнул, что удары по НПЗ могут привести к длительным перебоям в поставках топлива и серьезно осложнить восстановление промышленной инфраструктуры, при этом эксперт прогнозирует рост бюджетного дефицита. На данный момент ситуация остается под контролем.

Отметим, что политический и экономический эксперт Тарас Загородний во время интервью рассказал о последствиях недавних нападений. По его словам, пожары на складах Wildberries и повреждения НПЗ запускают цепную реакцию для аграрного сектора и бюджетных поступлений.

Как ранее сообщал Главред, Тарас Загородний высказал позицию по поводу эскалации ударов по инфраструктуре. Эксперт обратил внимание на сложные дальнобойные удары СБУ и призвал профильные ведомства немедленно вмешаться для урегулирования сложившейся ситуации.

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О персоне: Тарас Загородний Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) – политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

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