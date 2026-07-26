Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Спасет только США: Загородний сделал неожиданное заявление о будущем России

Сергей Кущ
26 июля 2026, 18:09
google news Подпишитесь
на нас в Google
Европа и Пекин будут только наблюдать, считает эксперт.
Спасет только США: Загородний сделал неожиданное заявление о будущем России
Загородний сделал неожиданное заявление о будущем России / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/WhiteHouse, скріншот з відео

Ключевые тезисы:

  • Китай не планирует выделять России деньги
  • США и Европа, по мнению эксперта, не спасут экономику РФ
  • Бюджетный дефицит России продолжает расти

Китай не заинтересован в финансовом спасении России, а российская экономика продолжает терять устойчивость на фоне растущего бюджетного дефицита.

Такое мнение в интервью Главреду высказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

видео дня

По его словам, Пекин руководствуется исключительно собственными экономическими интересами и не рассматривает поддержку Москвы как приоритет.

"А зачем? Китаю "по барабану", будет ли Россия целостной или развалится – нефть и газ из России можно спокойно выкачивать без Москвы", – заявил эксперт.

По мнению Загороднего, Китай способен сотрудничать с отдельными регионами России напрямую, если это будет выгодно.

Он считает, что для Пекина существование нынешней российской политической системы не имеет принципиального значения.

"Пока что Россия интересна Китаю как прокси-угроза Европе. Потому существование РФ для Китая не принципиально: она что есть, что ее нет", – отметил эксперт.

При этом Загородний подчеркнул, что Китай не оказывает другим государствам прямую финансовую помощь.

По его словам, китайская модель поддержки основана на товарных кредитах, когда средства предоставляются при условии закупки китайского оборудования, технологий и услуг.

"Китай никому деньгами не помогает. Он дает только товарные кредиты", – пояснил он.

Эксперт также выразил мнение, что Европа не станет финансировать российскую экономику.

Что касается США, Загородний считает, что даже теоретическая возможность масштабной поддержки Москвы выглядит маловероятной.

"Единственный, кто теоретически мог бы выписать чек России – это США. Но Трамп не будет этого делать, потому что это колоссальные затраты, которые он не сможет объяснить американцам", – сказал эксперт.

По оценке Загороднего, для стабилизации ситуации российской экономике потребовалась бы помощь в размере около 200 миллиардов долларов.

Он утверждает, что дефицит российского бюджета продолжает увеличиваться примерно на 20 миллиардов долларов ежемесячно, а удары по нефтеперерабатывающим предприятиям дополнительно сокращают налоговые поступления.

"Если выбиваются НПЗ, значит, налогов они не платят, не платятся акцизы за использование топлива, падают все возможные налоговые поступления", – пояснил эксперт.

По мнению Загороднего, нынешняя модель отношений между Москвой и Пекином выгодна прежде всего Китаю.

Он считает, что Пекин использует зависимость России для покупки сырья по низким ценам и одновременно продает ей готовую продукцию значительно дороже.

"Китай прекрасно видит и понимает, что Москва пытается расторговать возможное союзничество в войне против Китая. Потому он "высушивает" Россию – покупает у нее задешево сырье и продает ей по высоким ценам готовую продукцию", – резюмировал эксперт.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
инфографика, НПЗ в России, НПЗ / Главред

Напомним, ранее политический и экономический эксперт Тарас Загородний сделал важное заявление по поводу ситуации с энергобезопасностью. Он подчеркнул, что удары по НПЗ могут привести к длительным перебоям в поставках топлива и серьезно осложнить восстановление промышленной инфраструктуры, при этом эксперт прогнозирует рост бюджетного дефицита. На данный момент ситуация остается под контролем.

Отметим, что политический и экономический эксперт Тарас Загородний во время интервью рассказал о последствиях недавних нападений. По его словам, пожары на складах Wildberries и повреждения НПЗ запускают цепную реакцию для аграрного сектора и бюджетных поступлений.

Как ранее сообщал Главред, Тарас Загородний высказал позицию по поводу эскалации ударов по инфраструктуре. Эксперт обратил внимание на сложные дальнобойные удары СБУ и призвал профильные ведомства немедленно вмешаться для урегулирования сложившейся ситуации.

Читайте также:

О персоне: Тарас Загородний

Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) – политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине НПЗ Владимир Путин
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Более тысячи ударов по России: Зеленский сообщил о новом этапе дальнобойных санкций

Более тысячи ударов по России: Зеленский сообщил о новом этапе дальнобойных санкций

18:55Война
"Мы не начинали войну": Путин сделал новое циничное заявление об Украине

"Мы не начинали войну": Путин сделал новое циничное заявление об Украине

18:41Война
Перемирие в войне: в Reuters узнали детали переговоров Украины и США

Перемирие в войне: в Reuters узнали детали переговоров Украины и США

18:25Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Будет лежать до нового урожая и даже дольше: китайский метод хранения чеснока

Будет лежать до нового урожая и даже дольше: китайский метод хранения чеснока

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке с пчелами за 19 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке с пчелами за 19 с

Как летом разгладить футболку за две минуты без утюга — лайфхак

Как летом разгладить футболку за две минуты без утюга — лайфхак

Температура резко подскочит до +38: когда Украину накроет волна адской жары

Температура резко подскочит до +38: когда Украину накроет волна адской жары

Китайский гороскоп на завтра, 27 июля: Кроликам - обида, Крысам - новый уровень

Китайский гороскоп на завтра, 27 июля: Кроликам - обида, Крысам - новый уровень

Последние новости

18:55

Более тысячи ударов по России: Зеленский сообщил о новом этапе дальнобойных санкций

18:50

Приметы на 27 июля: что гроз, роса и птицы подскажут о грядущей осени

18:41

"Мы не начинали войну": Путин сделал новое циничное заявление об Украине

18:25

Перемирие в войне: в Reuters узнали детали переговоров Украины и США

18:09

Спасет только США: Загородний сделал неожиданное заявление о будущем России

С Драпатым россиянам на фронте будет "весело", в РФ запылают не только НПЗ и Wildberries – КоваленкоС Драпатым россиянам на фронте будет «весело», в РФ запылают не только НПЗ и Wildberries – Коваленко
18:09

Как приготовить густой томатный сок на зиму: простой рецепт без соковыжималки

18:02

"Ударили по людям без всякого военного смысла": Зеленский - об ударе РФ по АТБ в Чернигове

17:37

Растения в вазонах будут расти прямо на глазах: в чем секрет пышного цветения

17:25

Зачем насыпать черный перец в стиральную машину: гениальный лайфхак

Реклама
16:53

Модель-молчунья Цимбалюк "спалила" постаревшего Дивеева-Церковного

16:48

Магнитные бури 26–31 июля: когда геомагнитное поле готовит неприятный сюрприз

16:47

РФ посреди дня цинично обстреляла АТБ в Чернигове: среди погибших - 10-летняя девочка

16:26

Желтизна из пластиковых окон исчезнет в считанные минуты: чем их нужно протереть

16:25

РФ атакует обновленным дроном: "Флэш" предупредил об опасности "Бумеранга"

16:21

Самые опасные дни августа: астролог предупредила об угрозах с 1 по 10 число

16:12

Джамала вывезла детей на отдых в Турцию и показала фото

15:55

Чтобы верхние помидоры не мельчали: что обязательно нужно сделать в конце июляВидео

15:54

Украинцев начали пугать голодом: что на самом деле происходит с ценами и чего ожидать

15:39

Мало кто знает: для чего нужны 2 отверстия на прищепках и как ими пользоваться

15:22

Полнолуние 29 июля: чего категорически нельзя делать в этот день

Реклама
15:15

Лучше сразу выбросить: какие банки категорически не подходят для консервирования

15:11

Гороскоп Таро на завтра 27 июля: Козерогу - удача, Водолею - получить свое

14:45

В украинском языке нет ни "глазуньи", ни "всмятку": как правильно называть блюда

14:42

Именины с 27 июля по 2 августа: кто отмечает именины по календарю

14:40

Кремль послал новый сигнал по поводу войны: в ISW раскрыли мотивы Путина

14:14

Кочаны будут как баскетбольные мячи: что обязательно сделать с капустой в июлеВидео

14:07

Финансовый гороскоп на неделю с 27 июля по 2 августа: Ракам — покой, Девам — доход

13:43

Лунный календарь на неделю: кому грозит опасность, а кому — успех

13:36

Как быстро приклеить обои, если отклеился шов: мастер поделился секретомВидео

13:34

Если у роз опали лепестки: простой способ заставить их снова зацвести в августе

13:34

РФ атаковала Запорожье и Кривой Рог: повреждены дома и ТЦ, деталиФотоВидео

13:07

Даже Индия и Беларусь не спасут: эксперт рассказал, как облажалась Россия с бензиномВидео

12:51

Китайский гороскоп на завтра, 27 июля: Кроликам - обида, Крысам - новый уровень

12:45

Вселенная на их стороне: 3 знакам китайского гороскопа судьба подарит облегчение до 2 августа

12:36

Скрывает чрезвычайно глубокий смысл: какое слово признано самым красивым в мире

12:31

Вредители будут просто убегать из сада: секретное средство есть на каждой кухнеВидео

12:24

Деньги не вернуть: люди жалуются на блокировку счетов ПриватБанка

12:09

Суд арестовал: популярного российского композитора подозревают в мошенничестве

12:02

Гороскоп на завтра, 27 июля: Близнецам — перемены, Весам — споры

11:48

Температура резко подскочит до +38: когда Украину накроет волна адской жары

Реклама
11:36

"Трансвестит шоу": в РФ высмеяли престарелую путинистку Распутину

11:17

Ночная атака на Киев: сколько баллистики удалось сбить ПВО

10:57

Что может резко изменить курс валют: назван главный риск для доллара и евро

10:57

Катя Кузнецова поделилась секретом роскошной фигуры

10:04

Кремль вскоре испытает НАТО, пока Трамп занят Ираном - разведка Британии

09:57

РФ ударила "Бандеролью" по дому в Харькове: есть погибший, среди раненых - дети

09:33

Оккупанты идут на штурм ради одного: "Мадяр" раскрыл схему РФ

09:22

Картофеля будет вдвое больше: огородник показал "ленивый" способ, побивший рекордыВидео

09:06

Иран обвинил Украину в обстреле своего судна и пригрозил "ответом"

08:39

Громкая ночь в Крыму: дроны поразили Таврическую ТЭС, что известно об атакеВидео

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять