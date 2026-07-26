Вредители будут просто убегать из сада: секретное средство есть на каждой кухне

Специалисты объясняют, как обычная мука спасает растения от тли, гусениц и жуков.

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Как использовать муку для борьбы с вредителями / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Почему мука отпугивает садовых вредителей

Как правильно наносить муку на растения

Летом в садах появляется много вредителей, которые повреждают растения. Хотя сейчас можно найти много специальных средств для борьбы с ними, лучшим вариантом считается один простой ингредиент из кухни.

Главред решил разобраться, как прогнать вредителей из сада.

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Что может прогнать вредителей

Обычная кухонная мука превратилась в неожиданное средство борьбы с садовыми вредителями - тлей, гусеницами и жуками, которые активизируются с наступлением летней жары. Все больше садоводов выбирают этот продукт вместо химических препаратов для защиты растений и грядок, пишет Tom's Guide.

Почему мука отпугивает вредителей

Специалисты по дезинсекции отмечают, что эффект объясняется не запахом или химическим составом продукта, а чисто физическим воздействием на насекомое.

"Мука не является репеллентом в том смысле, в каком люди обычно понимают это слово", - говорится в сообщении.

В частности, истинный механизм действия связан с тем, как порошок облепляет тело насекомого во время питания.

"На самом деле оно действует как механический барьер. Когда вы посыпаете им листья, вредители с мягким телом, такие как кузнечики и гусеницы, попадают в ротовой аппарат или кишечник во время питания. В солнечный день высушенная мука также может вытягивать влагу из мелких насекомых", - объясняют эксперты.

При этом специальной "садовой" муки не существует - преимущество дает не сорт продукта, а способ его применения. Исключение составляет лишь борьба с тлей, где тип муки имеет значение.

Как применять муку в саду

Самый простой способ - тонким слоем нанести муку на нижнюю сторону листьев, которые уже пострадали от насекомых. Время суток и погодные условия здесь играют не меньшую роль, чем сама технология нанесения.

"Посыпьте муку тонким и ровным слоем прямо на пораженные листья. Рано утром, как правило, это работает лучше всего, поскольку небольшое количество росы помогает муке держаться, не становясь липкой. После дождя вам нужно будет повторно нанести муку и не оставлять ее дольше одного-двух дней, прежде чем смыть", - добавляют специалисты.

Когда вредители наиболее активны / Инфографика: Главред

Как приготовить раствор из муки от вредителей

При массовом заражении тлей сухого посыпания уже недостаточно - здесь на помощь приходит жидкий раствор на основе муки.

"Смешайте два стакана белой муки с пятью литрами воды, а затем перелейте смесь в распылитель. Смесью можно опрыскивать нижнюю сторону листьев растений, пораженных тлей; она высыхает и образует корку на нижней части листа, удерживая тлю. Белая пшеничная мука общего назначения обычно является лучшим выбором для борьбы с тлей, поскольку большое количество крахмала создает более прочную и липкую корку", - советуют эксперты.

Как прогнать муравьев из сада – видео:

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