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Защита от молнии в квартире: что категорически запрещено делать

Марина Иваненко
25 июля 2026, 22:06
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Гроза представляет опасность для техники: во время грозы следует отключить электроприборы, а душ и кран оставить открытыми, чтобы избежать поражени током
Чего нельзя делать во время грозы
Чего нельзя делать во время грозы / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Что категорически нельзя делать во время грозы дома
  • Как уберечься от удара молнии
  • Почему опасно пользоваться телефоном во время зарядки

Гроза - одно из самых опасных атмосферных явлений. Прямое попадание молнии может привести к гибели человека, поэтому во время непогоды важно соблюдать правила безопасности. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает УНИАН, гроза возникает из-за накопления мощных электрических зарядов в кучево-дождевых облаках. Это явление чаще всего происходит в теплое время года и обычно сопровождается ливнями и сильным ветром.

видео дня

Чтобы избежать опасности, важно помнить о правилах, которые помогут защитить себя и свое имущество во время непогоды.

Что категорически запрещено делать дома

Большинство людей считают, что в помещении они находятся в полной безопасности. Однако есть несколько важных ограничений, о которых следует помнить.

Открывать окна

Вовремя грозы их нужно плотно закрывать. Если молния ударит рядом, есть риск возгорания штор. Кроме того, существует вероятность проникновения в дом шаровой молнии.

Оставлять электроприборы подключенными к розетке

В случае удара молнии по трансформатору или линии электропередачи техника может выйти из строя или сгореть. Во время грозы не стоит пользоваться электроприборами, подключенными к сети.

Пользоваться водопроводом

Вовремя грозы лучше воздержаться от мытья посуды и принятия душа. Вода проводит электрический ток, поэтому удар молнии по дому может представлять опасность для человека, находящегося у крана.

Видео о том, как нужно действовать во время грозы, можно посмотреть здесь:

Прикасаться к металлическим предметам

Во время грозы не стоит без необходимости прикасаться к металлическим предметам, поскольку они могут проводить электрический ток.

Пользоваться телефоном во время зарядки

Разговариватьпо мобильному телефону, подключенному к электросети, во время непогоды не стоит.

Особенно внимательными во время грозы следует быть жильцам многоквартирных домов. В помещении важно соблюдать основные правила безопасности и избегать контакта с электроприборами, водопроводом и металлическими конструкциями.

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Об источнике: УНИАН

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