Защита от молнии в квартире: что категорически запрещено делать

Вы узнаете:
- Что категорически нельзя делать во время грозы дома
- Как уберечься от удара молнии
- Почему опасно пользоваться телефоном во время зарядки
Гроза - одно из самых опасных атмосферных явлений. Прямое попадание молнии может привести к гибели человека, поэтому во время непогоды важно соблюдать правила безопасности. Главред расскажет подробнее.
Как сообщает УНИАН, гроза возникает из-за накопления мощных электрических зарядов в кучево-дождевых облаках. Это явление чаще всего происходит в теплое время года и обычно сопровождается ливнями и сильным ветром.
Чтобы избежать опасности, важно помнить о правилах, которые помогут защитить себя и свое имущество во время непогоды.
Что категорически запрещено делать дома
Большинство людей считают, что в помещении они находятся в полной безопасности. Однако есть несколько важных ограничений, о которых следует помнить.
Открывать окна
Вовремя грозы их нужно плотно закрывать. Если молния ударит рядом, есть риск возгорания штор. Кроме того, существует вероятность проникновения в дом шаровой молнии.
Оставлять электроприборы подключенными к розетке
В случае удара молнии по трансформатору или линии электропередачи техника может выйти из строя или сгореть. Во время грозы не стоит пользоваться электроприборами, подключенными к сети.
Пользоваться водопроводом
Вовремя грозы лучше воздержаться от мытья посуды и принятия душа. Вода проводит электрический ток, поэтому удар молнии по дому может представлять опасность для человека, находящегося у крана.
Видео о том, как нужно действовать во время грозы, можно посмотреть здесь:
Прикасаться к металлическим предметам
Во время грозы не стоит без необходимости прикасаться к металлическим предметам, поскольку они могут проводить электрический ток.
Пользоваться телефоном во время зарядки
Разговариватьпо мобильному телефону, подключенному к электросети, во время непогоды не стоит.
Особенно внимательными во время грозы следует быть жильцам многоквартирных домов. В помещении важно соблюдать основные правила безопасности и избегать контакта с электроприборами, водопроводом и металлическими конструкциями.
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Об источнике: УНИАН
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