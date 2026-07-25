"Золотая Дзига-2026": названы победители кинопремии

Победителем кинопремии "Золотая Дзига" в категории "Лучший фильм" стала картина "Ты – Космос" режиссера Павла Острикова.

https://glavred.info/movies/zolotaya-dziga-2026-nazvany-pobediteli-kinopremii-10783595.html Ссылка скопирована

Нзваны победители кинопремии "Золотая Дзига-2026" / коллаж: Главред, фото: Википедия

Кратко:

Кинолента "Ты - Космос" победила в двух главных категориях

Актера Василия Кухарского наградили посмертно за роль в фильме "Кислородная станция"

В субботу, 25 июля, в Киеве завершилась десятая, юбилейная церемония Национальной кинопремии "Золотая Дзига". Об этом сообщается на странице премии в Facebook.

Кинолента режиссера Павла Острикова "Ты - Космос" победила в двух главных категориях, "Лучший фильм" и "Лучшая режиссура", а также забрала ряд других наград вечера.

видео дня

Помимо "Ты – Космос", за номинацию "Лучший фильм" соревновались: "2000 метров до Андреевки"; "Война глазами животных"; "Медовый месяц"; "Песни медленно горящей земли"; "Серые пчелы".

В номинации "Лучшая режиссерская работа" (Премия им. Ю. Г. Ильенко) победил Павел Остриков – "Ты – Космос". Также в номинации соревновались: Дмитрий Моисеев – "Серые пчелы"; Мстислав Чернов – "2000 метров до Андреевки".

В номинации "Лучший сценарий" победил Павел Остриков с фильмом "Ты – Космос". Также в номинации участвовали: Дмитрий Моисеев с фильмом "Серые пчелы"; Жанна Озирна, "Медовый месяц".

В номинации "Лучший документальный фильм" победил "2000 метров до Андреевки" (реж. Мстислав Чернов).

В номинации "Лучший игровой сериал" победил сериал "Ограниченно пригодные" (реж. Аркадий Непиталюк).

В номинации "Лучшая женская роль" победила Марина Кошкина за работу в фильме "Война глазами животных".

В номинации "Лучшая женская роль второго плана" победила Ирма Витовская за работу в фильме "Малевич".

В номинации "Лучшая мужская роль" победил Владимир Кравчук за работу в фильме "Ты – Космос".

В номинации "Лучшая мужская роль второго плана" победил Василий Кухарский (посмертно) за работу в фильме "Кислородная станция".

В номинации "Лучший короткометражный игровой фильм" (Премия им. Ю. А. Минзянова) победил фильм "Пасхальный день".

Кроме того, лауреатом Премии за вклад в развитие украинского кинематографа стал Сергей Буковский.

Среди прочего, режиссер и кинооператор Артем Рыжиков стал лауреатом премии в номинации "Открытие года". Этой наградой отмечают кинематографистов, которые своими работами открывают новые творческие горизонты украинского кино и заявляют о себе как о ярких представителях современной украинской киноиндустрии.

В 2025 году Рыжиков представил документальный фильм "Простой солдат" о своей службе в рядах сил обороны Украины, который стал лучшим украинским документальным фильмом на 16-м Одесском международном кинофестивале.

Новости кино

Ранее Главред сообщал, что 63-летний культовый режиссер Квентин Тарантино сыграет одну из главных ролей в новом фильме режиссера Джейми Адамса. В съемках сцены принимают участие Тарантино и 58-летняя певица Кайли Миноуг.

Легендарный голливудский актер и режиссер Клинт Иствуд, которому 31 мая исполнилось 96 лет, завершил свою карьеру в кино. Таким образом последней работой Иствуда в кино стала вышедшая в 2024-м судебная драма "Присяжный №2", которую он снял как режиссер. Как актер он последний раз появлялся на экране в своем предыдущем режиссерском проекте "Мужские слезы".

В Голливуде готовят новую версию культового фильма ужасов "Кошмар на улице Вязов". Студия Paramount Pictures приобрела права на экранизацию оригинального сценария фильма 1984 года. Судя по всему, предстоящий проект будет прямым ремейком картины Уэса Крэйвена.

Вас может заинтересовать:

Что известно про премию "Золотая дзига" "Золотая дзига" - украинская национальная кинопремия, которую ежегодно с 2017 года вручает Украинская киноакадемия. Ею отмечают профессиональные достижения в развитии украинского кинематографа. Победители выбираются всеми членами киноакадемии путем трехэтапного голосования. Создатели фильмов и актеры соревнуются за звание лучший фильм, режиссерская работа, актерская игра и тому подобное. Главным символом Национальной кинопремии является статуэтка "Золотая дзига", которая символизирует стремительное и непрерывное развитие украинского кинематографа. Кроме того, название напоминает о творческое наследие выдающегося кинематографиста Дзиги Вертова.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред