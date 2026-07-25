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Бункер размером с город: как устроен засекреченный подземный мегаполис

Константин Пономарев
25 июля 2026, 12:52
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Финляндия создала подземный город из тысяч убежищ под Хельсинки. Комплекс рассчитан почти на миллион человек и оснащен всем необходимым.
Финляндия создала подземный город из тысяч убежищ под Хельсинки
Финляндия создала подземный город из тысяч убежищ под Хельсинки / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube, Reddit

Вы узнаете:

  • Почему под Хельсинки построили тысячи убежищ
  • Что находится внутри крупнейшего "подземного города"
  • Почему в случае опасности часть людей может остаться снаружи

Под столицей Финляндии находится один из крупнейших в мире подземных комплексов гражданской защиты. Сеть из почти 5500 бункеров способна укрыть около миллиона человек и включает не только защитные помещения, но и спортивные залы, футбольные поля, бассейны и детские площадки.

Под оживленными улицами, кафе и саунами Хельсинки скрывается целый подземный город, который десятилетиями готовили к возможным чрезвычайным ситуациям. Сегодня система убежищ считается одной из самых масштабных в мире. Об этом пишет Daily Star.

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История строительства таких объектов началась после советского вторжения в Финляндию во время Второй мировой войны. После этого власти страны обязали возводить бомбоубежища под всеми новыми зданиями площадью более 1200 квадратных метров. Благодаря этому под финской столицей появилось почти 5500 защитных сооружений.

Самый большой бункер напоминает настоящий город

Крупнейшее убежище носит название Мерихака. Его объем составляет около 71 тысячи кубических метров (примерно как семиэтажное здание).

Внутри оборудованы игровые зоны для детей, площадки для мини-футбола и футзала, большой спортивный зал, парковка и другие помещения, которые в мирное время используются горожанами.

Бункер способен принять около 6000 человек. Однако при угрозе радиоактивного заражения его вместимость сокращается примерно до 2000. Именно столько металлических спальных мест уже хранится внутри.

Самый большой бункер напоминает настоящий город
Самый большой бункер напоминает настоящий город / Фото: Mirror

Представитель городского спасательного управления Хельсинки Юкка-Пекка Шредерус объяснил, что жизнь в убежище рассчитана по принципу экипажа подводной лодки.

"Идея заключается в том, что мы похожи на подводную лодку, где треть людей отдыхает, треть занимается своими делами, а треть дежурит и убирает", - сказал он.

Двери выдерживают ударную волну и радиацию

В убежище установлены массивные бронированные двери. Первая защищает от мощной ударной волны после взрыва, а вторая предназначена для защиты от радиоактивного заражения и биологических угроз.

Внутри оборудованы площадки для мини-футбола
Внутри оборудованы площадки для мини-футбола / Фото: Mirror

При этом двери закрываются не мгновенно. По словам Шредеруса, если ситуация будет развиваться слишком быстро, часть людей может просто не успеть попасть внутрь.

"Если ситуация станет сложной, нам, возможно, придётся закрыть двери и оставить людей снаружи", - отметил он.

Еще одной особенностью является правило, касающееся домашних животных. Владельцам придется самостоятельно решать, оставаться ли вместе с питомцами дома или покидать их с запасом воды и еды. Исключение могут сделать лишь для животных, имеющих международную ценность.

Смотрите в видео о том, как выглядит "подземный город":

Ранее Главред писал о том, что посреди города выросла новая "Берлинская стена". Владелец дома построил бетонное заграждение без предварительного разрешения. Соседи уверены, что оно портит район, и требуют ее снести.

Также сообщалось о том, что маленькое село в Карпатах страдает от толпы туристов. Всемирная известность обернулась испытанием для жителей. Люди жалуются на толпы туристов и считают компенсацию от властей слишком маленькой.

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Об источнике: The Daily Star

The Daily Star (дословно – "Ежедневная звезда") – ежедневная газета-таблоид, издаваемая с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее воскресное издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. C марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.

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