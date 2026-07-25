Не только перекись: чем ещё можно удалить кровь с ткани

Кровь на одежде превращается в стойкое пятно, если неправильно её обработать. Эксперты объяснили, почему нельзя сушить невыстиранную одежду.

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Как удалить пятна крови с одежды / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

Как вывести свежее пятно крови водой и мылом

Когда лучше использовать перекись водорода

Как спасти белую одежду от пятна

Пятна крови считаются одними из самых сложных для выведения, особенно если они уже успели засохнуть. В то же время существуют простые домашние способы, которые помогают избавиться от таких загрязнений без дорогих средств, если учитывать тип ткани и давность пятна. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает Better Homes & Gardens, эффективность очистки зависит от того, насколько быстро начать обработку, а также от правильно подобранного средства. Для свежих и застарелых пятен рекомендуют разные методы.

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Как вывести свежие пятна крови

Самый простой способ - промыть загрязнение под струей холодной воды, пропуская её через изнаночную сторону ткани. Это помогает вымыть кровь, а не втереть её глубже в волокна.

После этого на пятно наносят небольшое количество жидкого мыла для рук или средства для мытья посуды, осторожно втирают и снова смывают холодной водой. Процедуру повторяют, пока пятно не исчезнет.

Стирать вещь рекомендуют только после того, как загрязнение полностью исчезло. Сушить одежду до этого не стоит, ведь высокая температура может закрепить остатки крови в волокнах ткани.

Еще одно эффективное средство - перекись водорода. Она помогает удалять как свежие, так и часть старых пятен, однако может обесцвечивать ткань. Перед использованием её рекомендуют протестировать на незаметном участке.

Для небольших пятен перекись наносят ватной палочкой, а для более крупных - с помощью пульверизатора. После очистки ткань обязательно промывают холодной водой.

Видео о том, как вывести пятна крови, можно посмотреть здесь:

Что поможет против засохших пятен

Для застарелых загрязнений рекомендуют использовать ферментные пятновыводители. Они расщепляют белки крови и более эффективно очищают ткань.

Пятно сначала промывают холодной водой, затем наносят средство и, при необходимости, осторожно обрабатывают мягкой щеткой.

Как очистить белую одежду и джинсы

При чистке белой одежды не рекомендуется использовать хлорный отбеливатель, так как он может вступить в реакцию с белками крови и сделать пятно еще более заметным.

Если кровь уже засохла, вещь можно замочить в растворе кислородного отбеливателя примерно на час или оставить на ночь.

Для свежих пятен также подойдет раствор белого уксуса (одна часть уксуса на две части воды), который наносят на 10–20 минут, после чего промокают ткань влажной салфеткой.

Если запачкались джинсы, лучше всего нанести непосредственно на пятно жидкое моющее средство, оставить его примерно на 10 минут, а после стирки высушить вещь естественным способом, без использования сушильной машины.

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Что такое Better Homes & Gardens? Better Homes & Gardens - издание, основанное в 1922 году в Де-Мойне, штат Айова. На протяжении ста лет Better Homes & Gardens является незаменимым источником идей для дома, блюд и рецептов для повседневной жизни и торжественных случаев, а также садовых ноу-хау, с которыми невозможно конкурировать, говорится на их сайте.

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