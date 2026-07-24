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Санкт-Петербург - в огне, поднимаются клубы дыма: горят гигантские склады Wildberries

Анна Ярославская
24 июля 2026, 07:07
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Под удар дронов попали два ключевых логистических хаба Wildberries в Ленинградской области.
​ Пожары на складах Wildberries в Санкт-Петербурге
​Пожары на складах Wildberries в Санкт-Петербурге / Коллаж: Главред, фото: Supernova, Exilenova+ ​

Кратко:

  • Ночью дроны атаковали два склада Wildberries
  • В Шушарах и Новосаратовке возникли масштабные пожары
  • Работа двух крупнейших логистических комплексов приостановлена

В ночь на 24 июля российский Санкт-Петербург массированно атаковали дроны. Возникли масштабные пожары на двух складах Wildberries. Некоторые секторы складов двойного назначения уничтожены полностью.

OSINT-аналитики российского Telegram-канала Astra подтвердили атаки и пожары на двух складах Wildberries.

видео дня

В частности, горит логистический комплекс Wildberries по адресу: Санкт-Петербург, поселок Шушары, Московское шоссе, 153.

Также был атакован и загорелся склад Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района Ленинградской области.

Стоит отметить, что логистический комплекс Wildberries "Шушары" в Санкт-Петербурге - это один из крупнейших логистических хабов Wildberries на северо-западе России. В январе 2024 года склад был практически полностью уничтожен крупнейшим пожаром, после чего был восстановлен и вновь введен в эксплуатацию в 2025 году.

После восстановления его площадь составляет около 106000 м².

Комплекс является ключевым центром обработки и распределения товаров для Санкт-Петербурга, Ленинградской области и других регионов Северо-Западного федерального округа.

Смотрите видео - Дроны атаковали склад Wildberries в Санкт-Петербурге:

Скриншот

Логистический парк "Уткина Заводь" (Новосаратовка, Ленинградская область) – один из крупнейших складских комплексов класса "А" в Ленинградской области с общей площадью около 210 000 м². На его территории размещаются складские и логистические мощности различных компаний, включая объекты, используемые Wildberries.

Из-за того, что парк объединяет склады и логистические площадки разных арендаторов, вероятно повреждения могли получить и другие компании.

Последствия атаки дронов
Последствия атаки дронов / Фото: Exilenova+

В пресс-службе Wildberries официально подтвердили, что работа складов в Шушарах и Уткиной Заводи временно приостановлена.

"Некоторые секторы складов двойного назначения уничтожены полностью ", - пишет Exilenova+.

Последствия атаки на склады WB
Последствия атаки на склады WB / Фото: Supernova
Последствия атаки на склады WB
Последствия атаки на склады WB / Фото: Supernova

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подтвердил атаку на склад WB в Новосаратовке под Петербургом. По его словам, ранены три человека.

Также атакованы склады птицефабрики "Северная" в поселке Синявино Кировского района, заявил губернатор Ленинградской области.

"В результате попадания БПЛА произошло возгорание на складах компании "Вайлдберриз" в деревне Новосаратовка Всеволожского района. Пострадало три человека, состояние средней тяжести, сейчас им оказывают помощь медики в больнице. Также, в результате попадания БПЛА, зафиксировано обрушение конструкций одного из складов птицефабрики "Северная" в поселке Синявино Кировского района. Пострадавших людей нет", - написал он.

Смотрите видео - На складах WB вспыхнули масштабные пожары:

Скриншот

В компании FirePoint заявили, что украинские БПЛА FP-1 поразили очередной вражеский логистический хаб.

"Через такие объекты проходят продукты больших русских маркетплейсов и ритейлеров, в том числе продукция военного и двойного назначения. Поражение подобных хабов нарушает цепи поставок и наносит ощутимый экономический ущерб", - говорится в сообщении.

  • Пожары на складах Wildberries в Санкт-Петербурге после атаки дронов
    Пожары на складах Wildberries в Санкт-Петербурге после атаки дронов Фото: Supernova, Exilenova+ ​
  • Пожары на складах Wildberries в Санкт-Петербурге после атаки дронов
    Пожары на складах Wildberries в Санкт-Петербурге после атаки дронов Фото: Supernova, Exilenova+ ​
  • Пожары на складах Wildberries в Санкт-Петербурге после атаки дронов
    Пожары на складах Wildberries в Санкт-Петербурге после атаки дронов Фото: Supernova, Exilenova+ ​
  • Пожары на складах Wildberries в Санкт-Петербурге после атаки дронов
    Пожары на складах Wildberries в Санкт-Петербурге после атаки дронов Фото: Supernova, Exilenova+ ​
  • Пожары на складах Wildberries в Санкт-Петербурге после атаки дронов
    Пожары на складах Wildberries в Санкт-Петербурге после атаки дронов Фото: Supernova, Exilenova+ ​
  • Пожары на складах Wildberries в Санкт-Петербурге после атаки дронов
    Пожары на складах Wildberries в Санкт-Петербурге после атаки дронов Фото: Supernova, Exilenova+ ​
  • Пожары на складах Wildberries в Санкт-Петербурге после атаки дронов
    Пожары на складах Wildberries в Санкт-Петербурге после атаки дронов Фото: Supernova, Exilenova+ ​
  • Пожары на складах Wildberries в Санкт-Петербурге после атаки дронов
    Пожары на складах Wildberries в Санкт-Петербурге после атаки дронов Фото: Supernova, Exilenova+ ​
  • Пожары на складах Wildberries в Санкт-Петербурге после атаки дронов
    Пожары на складах Wildberries в Санкт-Петербурге после атаки дронов Фото: Supernova, Exilenova+ ​
  • Пожары на складах Wildberries в Санкт-Петербурге после атаки дронов
    Пожары на складах Wildberries в Санкт-Петербурге после атаки дронов Фото: Supernova, Exilenova+ ​
  • Пожары на складах Wildberries в Санкт-Петербурге после атаки дронов
    Пожары на складах Wildberries в Санкт-Петербурге после атаки дронов Фото: Supernova, Exilenova+ ​
  • Пожары на складах Wildberries в Санкт-Петербурге после атаки дронов
    Пожары на складах Wildberries в Санкт-Петербурге после атаки дронов Фото: Supernova, Exilenova+ ​
  • Пожары на складах Wildberries в Санкт-Петербурге после атаки дронов
    Пожары на складах Wildberries в Санкт-Петербурге после атаки дронов Фото: Supernova, Exilenova+ ​

Новость дополняется....

Об источнике: Exilenova+

Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах.

Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus.

Аудитория - более 100 тысяч подписчиков.

Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот.

Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются.

Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

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