Как заморозить кабачки на зиму: 5 лучших способов

Вы узнаете:
- Какие заготовки из кабачков можно сделать на зиму
- Как правильно замораживать кабачок, чтобы он не стал водянистым на вкус
Лето - время заготовок сезонных фруктов и овощей на зиму. Но некоторые из них не так просто правильно заморозить. В частности, кабачки после размораживания зимой у многих превращаются в водянистую кашу.
Главред узнал , что украинская блогерша Эмилия Евтушенко рассказала в TikTok, как правильно замораживать кабачки, чтобы они не теряли форму и вкус.
Способ №1
Кабачок нужно нарезать кружочками и бланшировать 1–2 минуты. Затем кабачок нужно переложить в ледяную воду и оставить на 3–4 минуты. По истечении указанного времени кабачки нужно обсушить и заморозить.
Способ №2
Кабачок нарезаем кубиками, бланшируем 1–2 минуты, затем охлаждаем в ледяной воде 3–4 минуты, обсушиваем и замораживаем. После заморозки такие кабачки обязательно нужно переложить в вакуумные пакеты, чтобы они не обветрились и не впитывали посторонние запахи.
Способ №3
Разрезаем кабачок пополам и вычищаем серединку. Бланшируем, охлаждаем и замораживаем кабачки так же, как и в предыдущих способах. Зимой из таких кабачков можно будет приготовить "лодочки" с любой начинкой.
Способ №4
Кабачок нужно натереть и очень хорошо отжать из него сок. Затем его нужно переложить в вакуумные пакеты и заморозить. Такой кабачок идеально подойдет для оладий, рулетов и запеканок.
"После размораживания ещё раз отожмите лишнюю жидкость и можете готовить", - добавила Евтушенко.
Способ №5
Кабачки нужно натереть и хорошо отжать так, чтобы в результате получилось 500 граммов овоща. Затем к нему добавляем 1 яйцо, 3-4 столовые ложки муки, 1 чайную ложку соли. В результате получатся заготовки для кабачковых оладий.
"Выкладываем массу в силиконовые формы, замораживаем, а затем сразу на сковороду или в аэрогриль", - пояснила блогер.
Смотрите видео о лучших способах замораживания кабачков:
@emiliya.yevtushenko1991 На странице ещё больше рецептов?? 5 способов правильно заморозить кабачки ?❄️ ? Кружочками - нарезать, бланшировать 1–2 мин, охладить в ледяной воде 3–4 мин, обсушить и заморозить. ? Кубиками - для рагу, лечо, соте и супов. Процесс такой же, как и в предыдущем случае ? Лодки для фарширования - разрезать пополам, вынуть серединку, бланшировать, охладить, обсушить и заморозить. ? Тёртый кабачок - отлично подходит для оладий, рулетов и запеканок. ? Готовые оладьи: * 500 г натертого и хорошо отжатого кабачка * 1 яйцо * 3–4 ст. л. муки * 1 ч. л. соли * по желанию специи #ЗаготовкиСЭмилией#заморозка#кабачки#заготовкиназиму#лайфхакидлякухни♬ оригинальная аудиозапись - emiliya.yevtushenko
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О персоне: Эмилия Евтушенко
Эмилия Евтушенко - украинская блогерша с аудиторией в Instagram более 220 тысяч подписчиков. В соцсетях она рассказывает о приготовлении еды и заготовок для всей семьи.
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