Как заморозить кабачки на зиму: 5 лучших способов

Кабачки важно правильно замораживать, чтобы они не теряли вкус и текстуру.

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Как правильно замораживать кабачки / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Какие заготовки из кабачков можно сделать на зиму

Как правильно замораживать кабачок, чтобы он не стал водянистым на вкус

Лето - время заготовок сезонных фруктов и овощей на зиму. Но некоторые из них не так просто правильно заморозить. В частности, кабачки после размораживания зимой у многих превращаются в водянистую кашу.

Главред узнал , что украинская блогерша Эмилия Евтушенко рассказала в TikTok, как правильно замораживать кабачки, чтобы они не теряли форму и вкус.

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Способ №1

Кабачок нужно нарезать кружочками и бланшировать 1–2 минуты. Затем кабачок нужно переложить в ледяную воду и оставить на 3–4 минуты. По истечении указанного времени кабачки нужно обсушить и заморозить.

Способ №2

Кабачок нарезаем кубиками, бланшируем 1–2 минуты, затем охлаждаем в ледяной воде 3–4 минуты, обсушиваем и замораживаем. После заморозки такие кабачки обязательно нужно переложить в вакуумные пакеты, чтобы они не обветрились и не впитывали посторонние запахи.

Способ №3

Разрезаем кабачок пополам и вычищаем серединку. Бланшируем, охлаждаем и замораживаем кабачки так же, как и в предыдущих способах. Зимой из таких кабачков можно будет приготовить "лодочки" с любой начинкой.

Способ №4

Кабачок нужно натереть и очень хорошо отжать из него сок. Затем его нужно переложить в вакуумные пакеты и заморозить. Такой кабачок идеально подойдет для оладий, рулетов и запеканок.

"После размораживания ещё раз отожмите лишнюю жидкость и можете готовить", - добавила Евтушенко.

Способ №5

Кабачки нужно натереть и хорошо отжать так, чтобы в результате получилось 500 граммов овоща. Затем к нему добавляем 1 яйцо, 3-4 столовые ложки муки, 1 чайную ложку соли. В результате получатся заготовки для кабачковых оладий.

"Выкладываем массу в силиконовые формы, замораживаем, а затем сразу на сковороду или в аэрогриль", - пояснила блогер.

Смотрите видео о лучших способах замораживания кабачков:

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О персоне: Эмилия Евтушенко Эмилия Евтушенко - украинская блогерша с аудиторией в Instagram более 220 тысяч подписчиков. В соцсетях она рассказывает о приготовлении еды и заготовок для всей семьи.

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