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"Скотское отношение": Лепс оскандалился гадкой выходкой на сцене

Алена Кюпели
23 июля 2026, 13:55обновлено 23 июля, 14:58
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Путинист Лепс в некоторые моменты не ведет себя как человеческое существо.
Григорий Лепс
Григорий Лепс снова попал в скандал / коллаж: Главред, фото: t.me/gvleps_official

Кратко:

  • Что сделал Лепс
  • Почему его выходка разозлила

Российский певец Григорий Лепс, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, сделал очередной поступок, который не налазит на голову.

Как пишут российские пропагандисты, певец во время собственного концерта смачно харкнул прямо на сцене. Впрочем, такое поведение не расстраивает россиян, которые "едят" все, что делает певец-алкоголик.

видео дня
Лепс снова опозорился на прямо на сцене
Лепс снова опозорился на прямо на сцене / Скриншот

Между тем, нашлись и такие, которые осудили поступок путиниста.

Лепс снова опозорился на прямо на сцене
Лепс снова опозорился на прямо на сцене / Скриншот
Лепс снова опозорился на прямо на сцене
Лепс снова опозорился на прямо на сцене / Скриншот

К слову, такое поведение - типично для Лепса. Он вечно ведет себя таким образом, что на его концерты могут ходить только россияне.

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Ранее Главред сообщал, что российская певица Наташа Королева, которая вместе со своим мужем-стриптизером поддерживает террориста Путина, сделала ряд странных заявлений о себе и своей семье.

Ранее также Настя Каменских неожиданно показалась в Киеве и разозлила своих недоброжелателей.

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О персоне: Григорий Лепс

Григорий Лепс - советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер; народный артист Российской Федерации (2022), заслуженный артист Республики Ингушетия (2004), народный артист Карачаево-Черкесской Республики (2015), сообщает Википедия.
16 декабря 2022 года на фоне вторжения России в Украину внесён в санкционный список Евросоюза за публичную поддержку войны. 21 декабря 2022 года к санкциям присоединилась Швейцария. 7 января 2023 года включён в санкционный список Украины.

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