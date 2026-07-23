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Россияне применили боеприпасы с обедненным ураном в Черниговской области - СБУ

Виталий Кирсанов
23 июля 2026, 13:14
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СБУ сообщила о новых случаях применения РФ боеприпасов с обедненным ураном в Черниговской области.
Россияне применили боеприпасы с обедненным ураном в Черниговской области
Россияне применили боеприпасы с обедненным ураном в Черниговской области / коллаж: Главред, фото: t.me/SBUkr

Кратко:

  • Опасные компоненты обнаружены в ударных беспилотниках "Герань-2"
  • Следователи СБУ открыли уголовное производство

Служба безопасности Украины заявила о выявлении шести случаев применения российскими войсками боеприпасов с обедненным ураном во время атак на Черниговскую область. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По данным следствия, опасные компоненты были обнаружены в ударных беспилотниках "Герань-2", которыми российские войска наносили удары по региону с апреля по июнь 2026 года.

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Как установили следователи, российская армия использует ракеты Р-60М, адаптированные для запуска с беспилотников. Именно в их боевых частях, по информации СБУ, были обнаружены радиоактивные элементы.

Во время обследования мест падения российских дронов сотрудники СБУ совместно со специалистами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям зафиксировали превышение естественного радиационного фона в 80 раз.

Кроме того, уровень гамма-излучения отдельных фрагментов беспилотников составлял от 8,3 до 24 мкЗв/ч, тогда как допустимая санитарная норма, как отмечают в ведомстве, составляет 0,3 мкЗв/ч.

В СБУ подчеркнули, что такой уровень радиации представляет непосредственную опасность для здоровья людей и окружающей среды.

Проведенная по инициативе спецслужбы экспертиза установила наличие в боевых частях ракет ядерного материала, идентифицированного как уран-235 и уран-238. В ведомстве уточнили, что присутствие радиоактивных компонентов подтверждено с помощью дозиметрического оборудования и мобильного автоматизированного радиологического комплекса.

После обнаружения опасных боеприпасов специалисты провели комплекс мероприятий по их обезвреживанию и обеспечению безопасности населения.

По указанным фактам следователи СБУ открыли уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины ("Военные преступления"). Процессуальное руководство по делу осуществляет Черниговская областная прокуратура.

В СБУ также призвали граждан соблюдать меры предосторожности при обнаружении обломков беспилотников, ракет или других боеприпасов. Ведомство рекомендует не приближаться к подозрительным предметам, не прикасаться к ним и не пытаться самостоятельно перемещать их. В случае обнаружения таких объектов необходимо отойти на безопасное расстояние и немедленно сообщить о находке в СБУ, ГСЧС или Национальную полицию.

Что известно о СБУ
Что известно о СБУ / Главред - инфографика ​

Дроны с повышенным радиационным фоном - главное

Ранее в СБУ заявляли, что оккупанты поставили на вооружение модифицированного ударного дрона "Герань-2" ракету с повышенным радиационным фоном.

Как ранее сообщал Главред, СБУ зафиксировала повышенный уровень радиации на обломках российской ракеты, которую оккупанты установили на модернизированный ударный дрон "Герань-2" во время атаки на Черниговскую область в ночь на 7 апреля.

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал информацию о якобы использовании Россией радиоактивного вооружения на дронах-камикадзе после сообщений о повышенном уровне излучения на обломках сбитого беспилотника. По словам Игната, не стоит сеять панику и пугать людей сообщениями о радиоактивном излучении.

Он пояснил, что ракета Р-60 является стандартной авиационной ракетой, содержащей специальный сердечник из сплава, подобного тем, о которых ранее Россия заявляла в контексте американских боеприпасов. Игнат уточнил, что речь идет не об активном уране.

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Об источнике: СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

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