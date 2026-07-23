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"Цена будет расти": эксперт прогнозирует бензин и дизель по 100 грн за литр

Виталий Кирсанов
23 июля 2026, 09:17
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Крупнейшие сети автозаправочных станций уже начали повышать цены.
Эксперт прогнозирует бензин и дизель по 100 грн за литр
Эксперт прогнозирует бензин и дизель по 100 грн за литр / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

  • За сутки операторы увеличили стоимость бензина и дизеля на 1-3 грн за литр
  • Топливные компании больше не готовы работать себе в убыток

Стоимость топлива в Украине уже в ближайшие недели может приблизиться к отметке в 100 грн за литр. Главными причинами возможного скачка цен являются резкое подорожание топлива на оптовом рынке и осложнение морской логистики. Такой прогноз в комментарии УНИАН озвучил основатель группы компаний Prime, эксперт топливного рынка Дмитрий Леушкин.

По его словам, крупнейшие сети автозаправочных станций уже начали повышать цены. За последние сутки отдельные операторы увеличили стоимость бензина и дизеля на 1-3 грн за литр, и эта тенденция, по мнению эксперта, будет сохраняться.

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"Думаю, завтра у WOG будет прибавка на 1 грн, у ОККО - на 3 грн, у "Укрнафты" - также где-то на 2 грн. Рост будет примерно по 1,5-2 грн в день. Мы достигнем критической отметки - под 100 грн за литр - примерно через две недели, в начале августа. Рост будет достаточно существенным и быстрым", - сказал он.

Он объяснил, что топливные компании больше не готовы работать себе в убыток, как это происходило во время предыдущих кризисов. По словам эксперта, рынок сделал выводы после многомиллиардных потерь, поэтому теперь операторы оперативнее реагируют на увеличение закупочной стоимости топлива.

Леушкин напомнил, что во время прошлого топливного кризиса совокупные убытки участников рынка достигли около 40 млрд грн, поэтому сейчас сети АЗС практически сразу корректируют ценники вслед за изменением себестоимости.

Возможны ли трехзначные цены

По оценке эксперта, сегодня розничная стоимость топлива формируется достаточно просто: к оптовой цене прибавляется около 15 грн. Учитывая, что на западном и южном направлениях импорта оптовая цена уже достигает 85-90 грн за литр, стоимость на стелах АЗС теоретически может превысить 100 грн и достичь 102-102,5 грн за литр.

При этом Леушкин считает, что отметка в 100 грн имеет важное психологическое значение, поэтому государство, вероятно, попытается не допустить ее официального превышения.

По его мнению, одним из инструментов сдерживания цен может стать государственная сеть "Укрнафта". Однако эксперт сомневается, что такой механизм окажется эффективным, поскольку на отдельных заправках компании уже наблюдается дефицит топлива, а сезонный рост спроса лишь усугубляет ситуацию.

"Считаю, что цена будет расти, и у "Укрнафты" она будет где-то на уровне 95 грн, но там не будет топлива. У WOG и OKKO цена будет 105 грн, и там будет топливо. Вот такой будет рынок. Но я считаю, что будут какие-то консультации Корецкого (премьер-министр Украины Сергей Корецкий, - ред). Тем более он с WOG и OKKO очень хорошо работает, общается. Будут какие-то государственные сдерживающие факторы. Государство что-то будет делать, но что именно - это уже немного сложно прогнозировать", - заявил эксперт.

Что подталкивает цены вверх

Эксперт также обратил внимание на серьезные проблемы с поставками импортного топлива. По его словам, события последних дней существенно изменили ситуацию на рынке и вызвали резкий скачок оптовых цен.

Если еще недавно топливо продавалось по 80-85 грн за литр, то уже на следующий день отдельные предложения достигли 90 грн, что означает рост сразу примерно на 10 грн за сутки.

Леушкин объяснил, что сложности возникли из-за изменений в морской логистике. Часть перевозок была переведена на небольшие суда, которые дополнительно ограничены сезонными условиями судоходства на Дунае. Это уже осложняет поставки топлива в южные регионы Украины, тогда как на западном направлении ситуация пока остается более стабильной.

По словам эксперта, ранее топливо доставляли крупными танкерами в один из черноморских портов, после чего перегружали на небольшие суда, направлявшиеся в украинские дунайские порты. Именно эта логистическая цепочка сейчас испытывает наибольшее давление, что стало одной из ключевых причин стремительного роста оптовых цен на топливо.

Цена на топливо 23 июля
Цена на топливо 23 июля / Инфографика: Главред

Цены на топливо - последние новости

Как сообщал Главред, в ближайшие недели стоимость топлива на украинских автозаправочных станциях, вероятно, начнет постепенно расти. Цены могут вырасти как минимум на 5 гривен за литр.

Дмитрий Леушкин ранее заявлял, что активное подорожание топлива начнется после 19 июля, а стоимость бензина и дизеля может вырасти на 3 гривни.

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак считает, что рост курса иностранных валют может привести не только к подорожанию импортных товаров, но и топлива.

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О персоне: Дмитрий Леушкин

Дмитрий Леушкин - основатель украинской группы компаний Prime, которая занимается транспортными и логистическими услугами. Бизнесмен открыл первые пять собственных АЗС для собственного и партнерского транспорта в 2015 году.

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