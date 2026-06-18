Бензин и дизель дешевеют: вернутся ли украинские АЗС к февральским ценам

В настоящее время цены на нефть падают, но АЗС не спешат быстро снижать стоимость топлива.

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Что будет с ценами на топливо в Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

О чем идет речь в материале:

Стоит ли ждать подешевения топлива

Насколько могут упасть цены на АЗС

Почему бензин дешевеет медленнее, чем дизель

Как запасы дорогого топлива влияют на рынок

Что будет с ценами на нефть в ближайшее время

После рекордного подорожания топлива из-за ситуации на Ближнем Востоке и роста мировых цен на нефть, бензин и дизель в Украине уже начали дешеветь. Однако ситуация на АЗС по-прежнему вызывает беспокойство у украинцев, ведь стоимость топлива остается довольно высокой.

Главред решил разобраться, стоит ли ждать резкого снижения цен на АЗС и что может этому помешать.

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Цены на топливо по состоянию на 18 июня

Как сообщает Главком, в четверг, 18 июня, крупнейшие сети АЗС в Украине обновили цены на топливо.

В настоящее время бензин А-95 в среднем стоит около 76,07 грн за литр, а дизельное топливо — около 82,33 грн за литр.

В частности, самые высокие цены на бензин и дизельное топливо сейчас фиксируются в сетях ОККО, WOG и Socar. Зато дешевле топливо предлагают "Укрнафта" и "БРСМ-Нафта".

Есть ли у АЗС основания для снижения цен

Председатель АМКУ Павел Кириленко в эфире "Суспильного" заявил, что у операторов АЗС есть основания начать снижать розничные цены на бензин вслед за падением мировых цен на нефть.

По его словам, мировые нефтяные индексы снизились на 17%, что является "прямым ориентиром" для снижения розничных цен на заправках.

"Сейчас как раз тот момент, когда ключевые игроки на рынке светлых нефтепродуктов должны начать снижать цены", — подчеркнул он.

Председатель АМКУ отметил, что за неделю дизельное топливо подешевело на 1–3 гривни, тогда как в отношении бензина снижение "фактически не произошло".

"Снижать цены можно здесь и сейчас, поскольку падение нефтяных котировок носит устойчивый и последовательный характер. Затягивать здесь нет никакого смысла для реализаторов светлых нефтепродуктов", — добавил Кириленко.

Как менялись цены на бензин / Инфографика: Главред

Насколько может подешеветь топливо

Основатель группы компаний Prime, эксперт по топливу Дмитрий Леушкин в комментарии УНИАН заявил, что цены на дизельное топливо в Украине могут снизиться примерно на 6 гривен за литр, а на бензин — на 4 гривни на фоне падения мировых котировок нефти и ожиданий относительно открытия Ормузского пролива.

Он подчеркнул, что тенденция к снижению продолжается уже три недели и, скорее всего, сохранится и в дальнейшем.

"По дизельному топливу на сегодняшний день есть потенциал снижения примерно на 6 гривен. Но это не значит, что завтра сразу минус 6 гривен. Мы будем снижаться на гривну-две каждую неделю. По бензину потенциал немного меньше — где-то 4 гривни", — пояснил эксперт.

По его мнению, бензин подешевеет не так существенно, как дизельное топливо, поскольку накануне он начал дорожать вследствие новых требований к бензину с маркировкой Е10, содержащему до 10% биоэтанола.

Ормузский пролив / Инфографика: Главред

Может ли стоимость нефти резко обвалиться

Кроме того, Леушкин добавил, что не ожидает резкого обвала цен на нефть до 60 долларов за баррель при президентстве Трампа.

"Я не вижу, чтобы при Трампе произошло такое повсеместное снижение до 60 долларов. Такого не будет. Сейчас нефть, возможно, просядет где-то до 75 долларов, а потом что-то случится, и она снова подскочит до 85–90 долларов", — отметил он.

Как ситуация на Ближнем Востоке влияет на стоимость топлива в Украине

Директор специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев в комментарии Апострофу заявил, что неопределенность в ситуации на Ближнем Востоке сохраняется, поэтому кардинального снижения цен ожидать не следует.

"И она (неопределенность, — ред.), к сожалению, позволяет удерживать цены на том уровне, который приближается к пределу платежеспособности потребителей", — отметил эксперт.

Что касается украинского рынка топлива, то, по крайней мере, в ближайшее время он не ожидает существенного снижения цен.

"Возможна лишь корректировка цен в сетях для привлечения покупателей скидками, программами лояльности и какими-то другими бонусами. Но кардинального снижения цен ожидать не следует, даже если на мировом рынке произойдет обвал", — говорит Рябцев.

Почему АЗС не могут резко снизить цены

Директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн считает, что, несмотря на то, что нефть стремительно дешевеет, сети не могут резко корректировать цены на стеллах АЗС, поскольку ранее они сформировали запасы дорогого топлива.

По его словам, часть трейдеров ранее завезла дизтопливо по цене $1100/т, тогда как сейчас в страну поступают партии топлива по цене $920/т. Это стало большой проблемой для бизнеса и будет сдерживать розничных игроков от резкого снижения цен.

"Многие небольшие сети, которые не формируют значительных запасов, уже торгуют дизельным топливом по 78–79 грн/л. То есть рынок уже движется к снижению, и эта тенденция продолжится", — добавил он.

По его мнению, для того чтобы крупные сети синхронизировали свои цены с новыми нефтяными котировками в $80, понадобится как минимум 2–3 недели. Однако в дальнейшем, если Ормузский пролив откроют и предложение нефти восстановится, котировки могут упасть еще ниже.

Цены на нефть / Инфографика: Главред

Могут ли цены на бензин и дизель вернуться к показателям февраля

Экономист Сергей Фурса в эфире "Новости.LIVE" отметил, что в последнее время нефть ощутимо подешевела, но розничный рынок топлива реагирует с опозданием, поэтому изменения на заправках происходят не сразу.

"Люди просто не замечают, но цены уже начали снижаться и будут снижаться дальше", — говорит он.

По его словам, в случае возвращения цены на нефть к уровням, которые были до конфликта на Ближнем Востоке, украинские АЗС также отреагируют снижением стоимости топлива.

"Если она (нефть, — ред.) продолжит падать до уровня, который был до начала конфликта, то вернется и цена на украинских АЗС. Ведь с тех пор у нас не произошло ничего, что существенно изменило бы базовую экономику цены", — пояснил экономист.

В то же время он подчеркнул, что на рынке все еще наблюдается дефицит топлива, в частности дизельного топлива, но он временный и постепенно будет исчезать.

Что может спровоцировать подорожание топлива

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак предупредил, что рост курса иностранных валют может привести не только к подорожанию импортных товаров, но и топлива.

"Есть один важный товар, который Украина импортирует почти на 100% — это топливо. Поэтому рост курса доллара и евро означает подорожание топлива", — сказал он.

Однако экономист убежден, что сейчас цены на топливо в большей степени зависят не от курса валют, а от ситуации в Ормузском проливе и конфликта на Ближнем Востоке.

Как менялся курс доллара / Инфографика: Главред

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О персоне: Дмитрий Леушкин Дмитрий Леушкин — основатель украинской группы компаний Prime, которая занимается транспортными и логистическими услугами. Бизнесмен открыл первые пять собственных АЗС для собственного и партнерского транспорта в 2015 году.

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