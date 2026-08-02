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Как избавиться от белых жилок в помидорах: простой совет агронома, который работает

Юрий Берендий
2 августа 2026, 17:29
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Агроном объяснил, что проблема кроется не в сорте и не в болезни растения, а в неправильной подкормке.
Как избавиться от белых жилок в помидорах: простой совет агронома, который работает
Почему у помидоров появляются белые прожилки и как от них избавиться - советы агронома / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

О чём идёт речь в материале:

  • Почему в покупных или домашних помидорах появляются белые жилки
  • Как понять, чего не хватает помидорам, не прибегая к лабораторным исследованиям
  • Как проверить удобрения для томатов

Белые, твёрдые прожилки внутри спелых помидоров - это не сортовой дефект и не всегда следствие болезни. Чаще всего это результат дисбаланса калия и кальция в питании растений. Об этом в своём видео на YouTube-канале "Дача агронома" рассказал агроном, огородник и блогер Игорь.

Главред выяснил, почему помидоры внутри белые и твёрдые.

видео дня

Сначала эксперт назвал три возможные причины появления белых прожилок, чтобы огородники могли методично исключить лишнее.

"И на самом деле есть три основные причины, почему так происходит с нашими помидорами. Первая - это сортовая особенность. Вторая - это столбур. И третья - несбалансированное питание", - отметил агроном.

Виновен ли сорт помидоров в появлении белых прожилок

Многие огородники склонны искать проблему в семенах или рассаде. Однако, по словам эксперта, это редко соответствует действительности, если вы сажаете проверенные томаты.

"Каждый год мы сажаем томаты, которые не склонны образовывать белые прожилки. Поэтому сортовую особенность мы можем исключить", - пояснил блогер.

Второе, что стоит проверить, - внешний вид самого растения и плодов, чтобы исключить опасную инфекцию.

"Столбур - это хроническое заболевание (фитоплазмоз). Но если ваше растение выглядит нормально, то есть не искривлено, а плоды имеют правильную форму, то столбур мы также можем исключить. А вот если верхушки и плоды деградируют, то это инфекция, и о ней нужно говорить отдельно", - подчеркнул Игорь.

Смотрите видео о том, как подкормить помидоры, чтобы они были сладкими и без прожилок:

Дисбаланс калия и кальция: главная причина твёрдой мякоти

Если кусты здоровы и сорт не при чем, остается третий вариант - ошибки в подкормке. Чаще всего это происходит из-за летней привычки активно подкармливать томаты калием в жару без учета других элементов.

"Калий в растении может блокировать кальций. Из-за этого возникает дисбаланс и появляются вот такие белые прожилки. Потому что белые прожилки - это дисбаланс между калием и кальцием", - убежден агроном.

Проблема часто накапливается постепенно, поэтому схема ухода, которая хорошо работала в прошлом году, в этом сезоне может внезапно дать сбой.

"Недостаток или избыток микроэлемента в почве или в вашей схеме ухода имеет накопительный эффект. В прошлом году всё было прекрасно, но за сезон в почве накопились лишние элементы, которые теперь блокируют усвоение других веществ", - рассказал эксперт.

Как проверить дисбаланс питания без лаборатории

Точно определить, какого именно элемента не хватает растению, можно только по результатам лабораторного анализа почвы или тканей растения. Однако агроном признает, что для обычного огородника это слишком сложно и дорого.

"Какого именно микроэлемента не хватает вашему растению, определить может исключительно лаборатория. Но я прекрасно понимаю, что в бытовом хозяйстве никто не понесет в лабораторию ни растение, ни почву", - отметил блогер.

Вместо лабораторных анализов он предлагает простой домашний эксперимент на небольшом участке грядки.

"Вам нужно лишь частично, по секторам изменить уход за растениями. Возьмите полрядка, выделите небольшой участок вашей грядки с помидорами и измените для него схему ухода, поменяйте удобрение", - посоветовал агроном.

Если основная подкормка на участке была калийной, стоит скорректировать баланс с помощью кальция.

"Если вы сейчас активно подкармливаете свой участок калием, то возьмите эти полряда и активно начните подкармливать кальцием. Ведь именно баланс калия и кальция помогает устранить эти последствия", - подытожил Игорь.

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Лунный посевной календарь на август 2026 / Инфографика: Главред

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Об источнике: YouTube-канал "Дача Агронома"

YouTube-канал "Дача Агронома" - это украинская образовательная платформа с советами по садоводству и огородничеству. Контент посвящен уходу за садом, борьбе с вредителями, обработке культур и сезонным работам, например, подготовке озимого чеснока или защите абрикосов от болезней. Видео включают личный опыт ведущего, предупреждения о распространённых ошибках садоводов и простые советы для новичков. Канал уделяет особое внимание полезным лайфхакам для дачников, позволяющим избежать потерь урожая.

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