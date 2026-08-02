Большинство ошибается: как за минуту отличить змеиную нору от мышиной

Чем меньше укрытий и источников пищи будет на участке, тем ниже вероятность того, что змеи выберут его своим домом.

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Как за минуту отличить змеиную нору от мышиной / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

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Как распознать змеиную нору на участке

Чем она отличается от норы грызунов

Что делать после обнаружения змеи

В теплое время года владельцы дач и частных домов все чаще замечают змей на своих участках. Нередко рядом с грядками, клумбами или хозяйственными постройками появляются небольшие отверстия в земле, которые многие принимают за змеиные норы. Но действительно ли там живет змея и стоит ли беспокоиться?

Рассказываем, как обнаружить змеиные норы, как отличить их от нор грызунов и что делать, если на участке поселилась змея.

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Как выглядит змеиная нора

Многие удивляются, но змеи практически никогда не роют норы самостоятельно. Они предпочитают занимать уже готовые укрытия, которые раньше принадлежали другим животным.

Обычно такие отверстия имеют диаметр от 1 до 7–8 сантиметров. Вход может быть круглым или слегка овальным, а края - как ровными, так и неровными.

Главными признаками того, что рядом действительно может находиться змея, считаются сброшенная кожа после линьки и характерные экскременты - темные цилиндрические выделения с беловатым концом, пишет thespruce.

Как отличить змеиную нору от норы грызунов

Очень часто отверстия в земле принадлежат вовсе не змеям, а мышам, полевкам или другим мелким животным.

Если возле входа заметны свежая земля, мелкие следы лап, царапины от когтей или остатки строительного материала - сухой травы, бумаги, ткани, соломы или другого мусора, скорее всего, в норе продолжают жить грызуны.

Змеи, наоборот, используют уже готовые убежища и не занимаются их обустройством.

Почему змеи появляются на участке

Присутствие змей вовсе не означает, что участок небезопасен. Чаще всего рептилий привлекают благоприятные условия для жизни.

Основные причины появления змей:

большое количество мышей, насекомых или лягушек;

высокая трава, густые кусты и кучи листьев;

камни, старые доски, поленницы и другие укрытия;

влажные места и стоячая вода.

Если на участке много потенциальной добычи и есть где спрятаться, вероятность встречи со змеей значительно возрастает.

Что делать, если нашли змеиную нору

Специалисты советуют не паниковать. Большинство змей не проявляют агрессию и стараются избегать встречи с человеком.

Если рептилия не представляет опасности и не создает угрозы, лучше оставить ее в покое. Змеи помогают контролировать численность мышей, полевок и других вредителей.

Если же хочется избавиться от нежелательного соседа, можно аккуратно засыпать пустую нору землей или закрыть вход камнем либо металлической сеткой. Однако это не гарантирует, что змея не найдет другое укрытие поблизости.

Если есть подозрение, что на участке поселилась ядовитая змея или змеи появляются регулярно, специалисты рекомендуют обратиться в службу по отлову диких животных.

Как сделать участок менее привлекательным для змей

Полностью исключить появление змей практически невозможно, но значительно снизить вероятность их появления вполне реально.

Для этого важно регулярно косить траву, своевременно убирать опавшие листья, не оставлять на участке строительный мусор и поленницы без необходимости, контролировать численность грызунов и устранять места с постоянной сыростью.

Чем меньше укрытий и источников пищи будет на участке, тем ниже вероятность того, что змеи выберут его своим домом.

Смотрите видео о том, каких змей можно встретить в Украине:

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