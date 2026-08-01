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Какие дни августа принесут самый большой урожай: лунный календарь для огородников

Юрий Берендий
1 августа 2026, 18:25
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Городница рассказала, когда сажать лук, редьку и зелень, а когда лучше отложить все работы в огороде.
Какие дни августа принесут самый большой урожай: лунный календарь для огородников
Посевной календарь на август 2026 года - названы лучшие дни для посева / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Какие дни благоприятны для посадки в августе 2026 года
  • Когда сеять пекинскую капусту и зелень в августе по лунному календарю
  • В какие дни августа 2026 года нельзя ничего сеять

Последний месяц лета - важное время для огородников, когда можно не только собирать основной урожай, но и заложить повторные посевы зелени, дайкона, редьки и сидератов для восстановления почвы. Блогер Раиса Гавриченко, автор YouTube-канала "Красивые цветы, овощи, огород", опубликовала посевной календарь на август 2026 года, в котором расписала удачные и рискованные дни в зависимости от фаз Луны.

Главред выяснил, что посадить в августе.

видео дня

Отдельно эксперт обратила внимание на два сложных периода, связанных с затмениями, когда от любых посевов и посадок лучше полностью воздержаться.

Когда сеять зелень, дайкон и сидераты в начале августа 2026 года

Первые дни месяца совпадают с благоприятной фазой Луны, когда растения получают максимум энергии для роста и формирования урожая.

"Первого и второго августа Луна находится в знаке Рыб. Это начало третьей фазы после полнолуния, когда накоплено много энергии. Можно посадить лук на зелень, посеять сидераты, пекинскую капусту, зелень и салаты. Делать это стоит 1 и 2 августа до 15:00", - отметила Гавриченко.

С 3 по 5 августа наступает особенно благоприятный период для овощей, предназначенных для длительного зимнего хранения.

"В благоприятное время можно посеять на сено черную редьку и дайкон, чтобы получить сочные корнеплоды и уложить их в погреба на зиму. Это можно сделать 3, 4 и 5 августа до 18:30", - рассказала блогерша.

А вот для овощей, которые планируется употреблять сразу с грядки, подойдут следующие дни.

"С 9 августа после 12:00 и 10 августа до 10:00 утра в знаке Рака можно посеять редьку, дайкон и редис для быстрого употребления. Поскольку Рак - это знак стихии Воды, собранный урожай долго храниться не будет", - подчеркнула эксперт.

Когда наступают самые неблагоприятные дни для посадок в августе из-за солнечного затмения

Середина августа, по словам блогерши, становится самым сложным отрезком месяца, когда работы на огороде следует полностью приостановить из-за дней Гекаты и полного солнечного затмения.

"Десятого августа после 10:00 начинается месяц без курса. Вечером 11 августа - дни Гекаты, а 12 августа - очень сложный новолуние и полное солнечное затмение. Этот сложный период длится 13 и 14 августа, а 15 августа месяц без курса продолжается до 17:20. В это время ничего не сеем и не сажаем", - предупредила Гавриченко.

Какие дни благоприятны для посева в конце августа 2026 года

Как только опасный астрологический период проходит, в графике появляется новое благоприятное окно.

  • 17 августа (до 14:00): в знаке Весов при растущей Луне сеют листовую горчицу, кресс-салат и бобовые сидераты.
  • 18 августа (после 08:00) - 19 августа (до 18:00): в знаке Скорпиона сеют зелень, салаты, пекинскую капусту, сидераты и высаживают лук на перо.
  • Посев гороха в Стрельце: в этот период можно посеять сладкий горох для получения урожая в конце сентября или кормовой горох в качестве сидерата.

При этом блогерша предостерегает от посева корнеплодов в знаке Козерога при растущей луне, ведь вместо плодов растение направит все силы на пышную листву.

В конце месяца огородников ждет еще один сложный энергетический цикл.

"С 26 по 28 августа продолжается полнолуние и лунное затмение, а 29 августа - так называемый "сгоревший путь Луны". Сложный период завершается 30 августа в 07:13 утра. После этого 30 и 31 августа до 21:00 в знаке Овна можно посадить лук на зелень и посеять зерновые сидераты", - подытожила Раиса Гавриченко.

Что делать, чтобы лук не стрелковался
Что делать, чтобы лук не стрелковался / Инфографика: Главред

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Об источнике: YouTube-канал "Файні квіти, городина, садочок"

"Красивые цветы, овощи, огород" - это украинский YouTube-канал, посвященный садоводству, огородничеству, цветоводству и выращиванию плодовых культур. Авторы проекта имеют более 30 лет практического опыта в выращивании цветов, овощей, фруктов и ягод и делятся собственными наработками с владельцами приусадебных участков, дач и садов.

Основной контент канала посвящён выращиванию декоративных цветов, овощных культур, плодовых деревьев и ягодных кустарников, а также сезонным работам на огороде и в саду. Авторы публикуют пошаговые рекомендации по посеву, уходу за растениями, подкормке, защите от вредителей и болезней, обрезке деревьев, получению высоких урожаев и использованию различных агротехнологий. Особое внимание уделено календарю сезонных работ и практическим советам для садоводов.

Особенностью канала являются регулярные выпуски с советами о том, какие работы следует выполнять в конкретные дни или месяцы, а также тематические "аграрные гороскопы", посвященные посеву, посадке, заготовке урожая и другим сезонным работам. Контент ориентирован как на опытных огородников, так и на новичков, стремящихся получить практические знания для ведения собственного хозяйства.

По состоянию на 2026 год канал насчитывает более 33 тысяч подписчиков, свыше 4,2 миллиона просмотров и более 2,6 тысячи видео, регулярно пополняющихся новыми материалами.

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