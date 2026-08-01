ДНК-тест ради забавы раскрыл 30-летнюю тайну семьи: узнали слишком поздно

Благодаря любопытству дочери женщина узнала, что мужчина, которого она всю жизнь считала своим отцом, не был ее биологическим отцом.

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Результаты теста показали происхождение, которого никто не ожидал / Коллаж Главред, фото: Laegernedanmark, Freepik

Вы узнаете:

Как ДНК-тест дочери раскрыл тайну ее семьи

Почему две родные сестры оказались сводными

Как спустя десятилетия выяснилась правда об отце

Обычный ДНК-тест, который девушка решила пройти ради интереса, неожиданно заставил целую семью пересмотреть прошлое. Результаты показали происхождение, которого никто не ожидал, а затем раскрыли гораздо более болезненную тайну.

Историей женщина поделилась на форуме Mumsnet, рассказав, как безобидное любопытство ее дочери привело к открытию, которое уже невозможно было объяснить простой ошибкой теста.

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Неожиданные 25% итальянского происхождения

Все началось с того, что дочь женщины решила сделать домашний ДНК-тест, чтобы узнать больше о своем происхождении. Семья не ожидала ничего необычного, однако результаты оказались неожиданными.

Оказалось, что примерно 25% происхождения девушки связано с Италией.

Тест ДНК раскрыл тайну, которую скрывал муж / Фото: скриншот с Youtube

Для женщины это стало первым поводом задуматься. Она предположила, что один из родителей должен иметь примерно наполовину итальянское происхождение. Однако сама она никогда не знала о такой части семейной истории.

Чтобы разобраться в результатах, женщина решила пройти аналогичный тест самостоятельно.

Собственный тест раскрыл гораздо больше

Результаты показали, что женщина примерно на 48% имеет итальянское происхождение. Но главным открытием оказалось совсем другое.

Две ее сестры, которые проходили ДНК-тесты несколькими годами ранее, оказались не родными, а сводными сестрами.

Это означало, что человек, которого женщина всю жизнь считала своим биологическим отцом, на самом деле им не был.

ДНК-тест раскрыл страшную тайну семьи мужчины / Фото: Pexels

Таким образом, тест не просто уточнил семейное происхождение. Он поставил под сомнение одну из самых фундаментальных частей ее прошлого.

Ответов уже не у кого спросить

Особенно тяжелым открытие оказалось из-за обстоятельств.

Мать женщины умерла два года назад, а мужчина, которого она считала своим отцом, скончался более 30 лет назад. Поэтому напрямую спросить их о произошедшем уже невозможно.

Остались только результаты ДНК-тестов, семейные воспоминания и множество вопросов, на которые, возможно, никогда не будет точного ответа.

Женщина призналась, что сама не до конца понимает, чего хочет добиться, рассказывая эту историю. По ее словам, ей прежде всего хотелось найти людей, которые пережили похожий опыт.

Реакция соцсетей

Публикация на Mumsnet быстро привлекла внимание других пользователей. Некоторые рассказали, что домашние ДНК-тесты также неожиданно раскрывали семейные секреты, о которых родственники молчали десятилетиями.

Один из пользователей назвал произошедшее сильным потрясением и рассказал о подкасте BBC, посвященном историям людей, которые узнали неожиданные подробности о своем происхождении.

При этом пользователи отметили и другую сторону ситуации. Человек, который воспитывал женщину, мог сам не знать правды о ее происхождении. А мог знать и сознательно принять ребенка как своего.

Ранее Главред писал о том, что девушка решилась на тест ДНК на дому, который изменил все за один день. Женщина не знала своего отца с детства и хранила лишь одно его фото. Спустя годы результат теста помог ей исполнить свою мечту.

Также сообщалось о том, что мужчина рассказал о загадочном опыте после тяжелой травмы. По его словам, он встретил людей из будущего и получил предупреждения о важных событиях.

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