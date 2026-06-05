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Мужчина встретил "людей из будущего" и услышал нечто, что его потрясло

Константин Пономарев
5 июня 2026, 12:33
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Житель США рассказал о загадочном опыте после тяжелой травмы. По его словам, он встретил людей из будущего и получил предупреждения о важных событиях.
Мужчина заявил, что после травмы головы встретил людей из будущего
Мужчина заявил, что после травмы головы встретил людей из будущего / Коллаж Главред, фото: Mirror

Вы узнаете:

  • Кого мужчина встретил в "загадочном мире" и не может забыть
  • Что сообщили "люди из будущего" и какое предсказание уже сбылось
  • Почему история американца вызвала споры в сети

Житель американского штата Юта Лэндон Деннис поделился необычной историей, которая привлекла внимание пользователей сети и вызвала активные обсуждения. По его словам, пережитый опыт произошел после серьезной травмы головы и навсегда изменил его взгляды на жизнь.

Мужчина утверждает, что оказался в загадочном пространстве, которое находилось за пределами привычной реальности. Там он встретил умерших родственников, а также двух незнакомцев, которых посчитал своими родственниками из будущего. Об этом пишет Mirror.

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Загадочное путешествие в иной мир

По словам Лэндона, все произошло после несчастного случая дома. Он упал с кухонной стойки и сильно ударился головой о кафельный пол. Мужчина утверждает, что почти сразу почувствовал необычное спокойствие.

"Внезапно я оказался в другом месте. Это было огромное травяное поле. Все ужасные чувства исчезли. Я чувствовал себя так, словно оказался там, где должен быть", - рассказал он.

Лэндон утверждает, что мог разглядеть каждую травинку вокруг себя. Вдали он увидел яркие огни, которые, по его словам, были связаны с его близкими.

"Я понял, что один из этих огней является моим дедушкой. Другой принадлежал моей племяннице. Я чувствовал их присутствие и знал, что это они", - вспоминает американец.

Встреча с таинственными незнакомцами

Самой необычной частью истории стала встреча с двумя загадочными фигурами. Мужчина рассказал, что рядом с ним появились молодая женщина и мужчина, с которыми он ощущал необъяснимую связь.

По его словам, разговор происходил без слов. Вместо обычной речи он воспринимал мысли, эмоции и ощущения одновременно.

Мужчина якобы пережил встречу с таинственными незнакомцами
Мужчина якобы пережил встречу с таинственными незнакомцами / Фото: Mirror

"Когда они говорили что-то вроде "я люблю тебя", я не просто слышал слова. Я чувствовал всю эту любовь. Это невозможно описать обычным языком", — рассказал Лэндон.

Мужчина уверен, что эти люди каким-то образом связаны с его семьей. Однако он считает, что речь идет не о предках, а о родственниках, которые появятся в будущем.

Предупреждение о будущем

Перед возвращением в свое тело Лэндон, как он утверждает, получил два важных предупреждения. Подробности он раскрывать не стал, однако заявил, что одно из предсказанных событий уже произошло.

"Меня предупредили о двух вещах. Одна из них уже сбылась, а вторая еще впереди", - сказал он.

После этого мужчина почувствовал, что его словно возвращают обратно. В этот момент, по его словам, ощущение покоя исчезло.

История, которая изменила его жизнь

Несмотря на тяжелое состояние и неблагоприятные прогнозы, Лэндон смог восстановиться. Сегодня он говорит, что пережитый опыт полностью изменил его взгляды на жизнь.

Его рассказ вызвал множество споров. Одни считают историю свидетельством существования иных измерений или жизни после смерти, другие относятся к ней скептически. Сам мужчина признает, что не может доказать свои слова, однако убежден, что пережил нечто, выходящее за пределы обычного человеческого опыта.

Ранее Главред писал о том, что мужчина поехал на отдых мечты и вскоре перестал узнавать близких. Обычный отпуск на Бали превратился для семьи из Австралии в настоящий кошмар. Всего через несколько дней после начала поездки мужчина, который чувствовал себя совершенно здоровым, оказался в больнице в критическом состоянии.

Также сообщалось о том, что мужчина отправился покорять необитаемый остров и быстро пожалел. Отказавшись от привычного комфорта, британец Пол Боунесс провел три дня вдали от цивилизации и столкнулся с суровой реальностью выживания.

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Об источнике: The Mirror

The Mirror - один из самых известных и авторитетных новостных брендов Великобритании, выходящий с 1903 года. Издание охватывает широкую аудиторию как в печатном формате, так и в цифровой среде, донося до миллионов читателей важнейшие события Великобритании и мира. Его журналистский подход основывается на точности, динамичности и доступности информации.

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