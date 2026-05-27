Мужчина поехал на отдых мечты и вскоре перестал узнавать близких

Турист поехал на Бали вместе с семьей, но после загадочной инфекции перестал узнавать близких и частично воспоминаний.

Турист потерял память, употребив обычный напиток на Бали / Коллаж Главред, фото: Daily Mail

Обычный отпуск на Бали превратился для семьи из Австралии в настоящий кошмар. Всего через несколько дней после начала поездки мужчина, который чувствовал себя совершенно здоровым, оказался в больнице в критическом состоянии, а позже перестал узнавать близких и начал терять память.

39-летняя Эш Бенбоу отправилась на Бали вместе с мужем Дрю, матерью и сопровождающим специалистом. Поездка должна была стать особенно важной для семьи. Об этом пишет Daily Mail.

Первые симптомы появились неожиданно

Первые настораживающие симптомы появились во время отдыха в одном из пляжных клубов. Дрю неожиданно ощутил сильную боль в глазах, и супруги сперва решили, что причиной стал солнцезащитный крем, случайно попавший под веки. Однако промывание глаз не помогло, а самочувствие мужчины стало быстро ухудшаться. Он начал испытывать сильнейшую слабость и буквально засыпал прямо во время разговора.

Версию с алкогольным отравлением почти сразу исключили, ведь Дрю сделал лишь несколько глотков напитка. В последующие дни его состояние стало еще тяжелее: появилась болезненная чувствительность к свету и мучительные головные боли, из-за которых мужчина практически не мог вставать с кровати.

Сначала врачи предположили, что причиной может быть лихорадка денге, однако спустя несколько дней анализы показали другую причину. Опасную бактериальную инфекцию, которая способна поражать различные органы и вызывать тяжелые осложнения.

Врачи обнаружили новые симптомы

После госпитализации состояние Дрю продолжало ухудшаться. Уровень кислорода в крови резко снизился, а специалисты опасались серьезных осложнений.

После срочной медицинской эвакуации в Австралию выяснилось, что брюшной тиф оказался не единственной проблемой. У мужчины диагностировали менингит, возникший как осложнение.

По словам семьи, они всегда соблюдали осторожность во время путешествий: использовали только бутилированную воду и регулярно дезинфицировали руки. Однако позже женщина предположила, что источником заражения могли стать обычные банки с напитками.

Об источнике: Daily Mail Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

