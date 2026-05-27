Вера в Бога и приметы: можно ли их совмещать — что говорит церковь

Почему христианам нельзя верить в приметы, носить обереги и обращаться к гадалкам — священник объяснил позицию церкви в отношении распространенных суеверий.

Можно ли христианам ходить к гадалке?

О чем вы узнаете:

Почему церковь осуждает суеверия и гадания

Можно ли совмещать веру в Бога с приметами

Почему обращение к гадалкам считается тяжким грехом

Несмотря на развитие технологий и доступ к информации, многие украинцы до сих пор верят в приметы, носят "обереги", обращаются к гадалкам или практикуют магические ритуалы. Особенно популярными остаются красные нитки на запястье, выливание воска и "снятие порчи".

Церковь неоднократно предостерегала верующих от подобных практик. Священник УГКЦ Иван Жук в интервью рассказал , почему суеверия противоречат христианской вере и может ли христианин совмещать веру в Бога с гаданием и приметами.

Почему церковь запрещает красные нитки и гадания

По словам священника, позиция церкви в отношении суеверий однозначна. Резко отрицательная: церковь критически к ним относится. Суеверия ограничивают людей, психологически угнетают. Они перечеркивают веру, — подчеркнул отец Иван.

Священник объясняет, что христианская вера предполагает доверие к Богу, а не к магическим символам или "знакам судьбы".

Есть первая заповедь Божья: "Я есмь Господь, Бог твой, да не будет у тебя других богов, кроме Меня", — отметил он.

Что церковь говорит о гадалках и "снятии порчи"

Отец Иван особо предостерег верующих от обращения к гадалкам, экстрасенсам и различным "целителям".

Люди ходят к гадалкам, льюют воск. Хочу подчеркнуть, что обращаться к таким вещам — тяжкий грех, — подчеркнул священник.

По его словам, подобные практики противоречат основам христианства, поскольку человек начинает искать помощи не у Бога, а в магических ритуалах.

Красные нитки и "обереги"

Священник также высказался по поводу популярных символических "оберегов", которым часто приписывают защитную силу.

Более того, когда люди привязывают к себе красные нитки — это свидетельствует о том, что мы неверующие люди, — сказал он.

По мнению священника, ношение подобных вещей свидетельствует о страхе и недоверии к Богу.

Бытовые приметы

Почему люди верят в приметы

Священник убежден: причина распространения суеверий — в недостаточном знании христианской веры и Священного Писания.

Каждый человек должен читать Священное Писание. Знать и перечитывать заповеди Божьи. Мало того — все нужно правильно понимать, — добавил отец Иван.

Он подчеркнул, что вера и суеверия не могут сосуществовать одновременно, ведь христианство призывает человека полагаться не на магию или приметы, а на Бога и собственную ответственность за свои поступки.

О личности: Иван Жук Иван Жук — священник Украинской греко-католической церкви из Ивано-Франковской архиепархии. Родился в религиозной семье во времена Советского Союза, а в 1994 году принял монашеский постриг. Учился во Львовской духовной семинарии Святого Духа, в 2001 году стал диаконом, а в 2004-м был рукоположен в священники. Служил в Кафедральном соборе и был капелланом в тюрьме, где работал с несовершеннолетними заключенными. Также занимается социальными проектами, в частности строительством приюта и церкви Святого Николая. В своих проповедях и интервью часто затрагивает темы христианской морали, семейных ценностей, молодежи и отношения церкви к суевериям и гаданиям.

