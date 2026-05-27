РФ накапливает ракеты, массированный удар может быть скоро – генерал назвал сроки

Анна Косик
27 мая 2026, 11:50
Россияне знают о проблемах украинской ПВО и хотят этим воспользоваться.
Мобильная огневая группа, ракета
Россия может готовиться к новому обстрелу / Коллаж: Главред, фото: МВД Украины, скриншот с YouTube

Что сказал Романенко:

  • Новый массированный удар РФ может нанести в течение 7 дней
  • РФ накапливает баллистические ракеты, потому что у Украины есть проблемы с их сбиванием
  • В России осталось около десятка ракет "Орешник"

Страна-агрессор Россия может снова массированно атаковать Украину уже через неделю. Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко.

По его словам, сейчас враг наращивает количество баллистических ракет, чтобы нанести ими удар по Украине. А все потому, что РФ знает о проблемах ВСУ со сбиванием именно этого типа оружия.

Поскольку у Украины не хватает антибаллистических ракет для ПВО, противник хочет этим воспользоваться и будет готов повторить удар аналогичного масштаба в течение 7 дней.

"Это может быть где-то через неделю после такого удара, плюс-минус несколько дней", — подчеркнул Романенко.

Может ли РФ снова атаковать Украину "Орешником"

Эксперт отметил, что по разным оценкам разведок, у россиян сейчас есть до 10 ракет "Орешник". При этом определить, будет ли враг бить ими по Украине в ближайшее время, сложно.

РС-26 Рубеж / Инфографика: Главред

На данный момент РФ выпустила 4 ракеты "Орешник", интервал между 1 и 2 составил примерно год, а между 2, 3 и 4 — уже полгода.

Какова цель массированных ударов РФ по Украине — мнение эксперта

Главред писал, что, по словам военного эксперта Олега Жданова, вероятность повторения массированных ударов по Украине существует. Но интервал между такими ударами может быть больше.

Эксперт также обратил внимание, что во время последней массированной атаки ракеты налетали на Киев одновременно с разных направлений, что значительно затруднило работу украинской системы ПВО. Поэтому основной задачей удара был не столько военный эффект, сколько психологическое и политическое давление.

Удары РФ по Украине — последние новости

Напомним, Главред писал, что глава российского МИД Сергей Лавров провел телефонный разговор с государственным секретарем США Марко Рубио. В ходе переговоров Россия официально предупредила США о начале системных ударов по Киеву.

Впоследствии, после громких заявлений российского МИД о возможных ударах по так называемым "центрам принятия решений" в Украине, председатель комитета Госдумы РФ по вопросам обороны Андрей Картаполов заявил, что ни Верховная Рада Украины, ни Офис президента не относятся к таким целям.

Ранее бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал украинцев в ближайшие дни быть бдительными и неукоснительно соблюдать правила безопасности во время воздушных тревог.

О персоне: Игорь Романенко

Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) — украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

