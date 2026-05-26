Усиление мобилизации в Украине: увеличилось ли количество групп ТЦК в Черкасской области

Юрий Берендий
26 мая 2026, 21:11
В Черкасском ТЦК и СП объяснили, как формируются и работают группы оповещения во время военного положения, а также от чего зависит их количество и состав.
Об этом сообщили в Черкасском ТЦК:

  • Количество групп оповещения постоянно меняется
  • Повестки военнообязанным вручают круглосуточно
  • Состав групп определяется постановлением Кабмина

В Украине продолжается усиление мер по мобилизации военнообязанных. В частности, в Киеве недавно сообщили об увеличении количества групп оповещения ТЦК и СП на 40%. В то же время в Черкасской области количество таких групп и численность привлеченного персонала не является постоянной. Об этом сообщили в Черкасском областном ТЦК в ответе на информационный запрос издания "18000".

В Черкасском ТЦК и СП не стали раскрывать точное количество сформированных групп оповещения, поскольку этот показатель постоянно меняется в зависимости от мобилизационных потребностей и оперативной ситуации.

"Группы формируются в объеме, достаточном для полного и своевременного выполнения мобилизационных задач", — говорится в заявлении.

Также в ведомстве не назвали общее количество людей, привлеченных к работе таких групп, объяснив, что численность регулярно корректируется в соответствии с актуальной обстановкой и поставленными задачами.

В Черкасском областном ТЦК и СП отметили, что создание и состав групп оповещения определяются постановлением Кабинета Министров №560 от 16 мая 2024 года. Документ предусматривает, что в такие группы входят представители ТЦК и СП, а также, по согласованию, сотрудники Национальной полиции.

В ТЦК и СП отметили, что во время военного положения оповещение военнообязанных проводится круглосуточно. Кроме того, группы работают в выходные и праздничные дни, что объясняется необходимостью поддержания обороноспособности страны и выполнения законодательства в сфере мобилизации.

Будут ли в Украине снижать мобилизационный возраст

Как писал Главред, вопрос снижения мобилизационного возраста в Украине и введения ограничений на выезд за границу для молодых мужчин пока не стоит на повестке дня и не рассматривается даже в контексте оценки возможных рисков. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента и бригадный генерал Павел Палиса.

Он отметил, что на сегодняшний день власти не рассматривают ни вопрос снижения мобилизационного возраста, ни введение дополнительных ограничений для мужчин в возрасте от 18 до 24 лет на выезд за пределы страны.

В то же время генерал отметил, что в будущем ситуация может измениться, однако такие решения будут зависеть от развития событий на фронте.

"Все будет зависеть от ситуации на фронте, но на данный момент этот вопрос не рассматривается, даже не поднимается на уровне оценки рисков", — указал он.

Мобилизация в Украине — последние новости по теме

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный представил модель "умной" мобилизации с тремя форматами, учитывающую технологическое развитие и демографические изменения, и подчеркнул, что демобилизация в нынешних условиях является опасным популизмом. Он акцентировал внимание на необходимости высоких требований к персоналу и открытого процесса подготовки и службы. Такой подход должен помочь избежать внутренней дестабилизации общества.

В Верховной Раде зарегистрирован проект, который предлагает изменить правила отсрочки от мобилизации, сделав ее платной или с условием службы в резерве. Законопроект предусматривает прекращение бессрочных отсрочек и определение категорий, закрепленных законодательно. Таким образом регулируется сочетание потребностей экономики и обороноспособности страны.

Как ранее сообщал Главред, советник министра обороны Сергей Стерненко раскрыл, что в июне в Украине начнется масштабная реформа ВСУ в два этапа, при этом второй этап предусматривает значительные изменения в системе мобилизации. Он сообщил, что модель мобилизации будет существенно переформатирована, в частности планируется привлечение большего количества иностранцев к военной службе, а текущая система перестанет существовать в привычном виде.

О личности: Павел Палиса

Окончил Львовский институт сухопутных войск и командно-штабной институт Национального университета обороны Украины. В 2023 году — командир 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". Участник боев за Бахмут. В ноябре 2024 года был назначен Владимиром Зеленским заместителем руководителя Офиса президента Украины, пишет Википедия.

