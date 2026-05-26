Соседка "из ада" 15 лет заставляла пару бояться выходить из дома

Женщина 15 лет терроризировала соседей странными выходками, а история многолетнего конфликта дошла до суда.

Соседка 15 лет превращала жизнь пары в кошмар

Когда Коррин и Питер Ротерхэм купили дом своей мечты в тихой английской деревне, они были уверены, что наконец нашли место для спокойной жизни. Живописные пейзажи, уютный сад и атмосфера сельского уединения казались идеальными. Но вместо долгожданного спокойствия супругов ждал многолетний кошмар, который полностью изменил их жизнь.

По словам пары, соседский конфликт, начавшийся почти сразу после переезда, превратился в настоящую многолетнюю вендетту. Супруги утверждают, что за 15 лет столкнулись с постоянной слежкой, оскорблениями и действиями, которые заставляли их буквально прятаться в собственном доме. Об этом пишет Daily Mirror.

Шпионаж через забор и кроты в саду

Коррин рассказала, что соседка якобы специально проделала отверстие в живой изгороди, чтобы наблюдать за ними. Но этим история не ограничилась.

По словам женщины, в разные годы им приходилось сталкиваться с самыми странными и неприятными ситуациями: ранними утренними шумами, криками через забор и даже разлагающимися трупами кротов, которые перебрасывали на их участок.

"Это было похоже на жизнь рядом с человеком, который постоянно наблюдает за тобой", - рассказала британка.

Семья признается, что была вынуждена тратить тысячи фунтов на новые заборы и ограждения, чтобы хоть немного защитить свое личное пространство.

Вечеринка с друзьями закончилась скандалом

После многих лет стресса супруги решили устроить небольшой ужин в саду для друзей. Они надеялись наконец провести спокойный вечер, наслаждаясь теплой погодой, вином и тапас.

Однако, как утверждается, вскоре рядом неожиданно заработала газонокосилка. По данным следствия, устройство намеренно оставили включенным, чтобы испортить атмосферу вечера.

Гости попытались игнорировать шум, но спустя почти час терпение закончилось. Один из присутствующих записал происходящее на скрытую камеру. Позже запись стала частью материалов судебного дела.

Женщине грозит тюремный срок

История дошла до суда. Женщина признала вину по делу о нарушении запретительного судебного приказа, который ранее запрещал ей контактировать с соседями и беспокоить их.

Об источнике: Daily Mail Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне.

