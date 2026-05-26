Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Курьёзы

Соседка "из ада" 15 лет заставляла пару бояться выходить из дома

Константин Пономарев
26 мая 2026, 18:25
google news Подпишитесь
на нас в Google
Женщина 15 лет терроризировала соседей странными выходками, а история многолетнего конфликта дошла до суда.
Соседка 15 лет превращала жизнь пары в кошмар
Соседка 15 лет превращала жизнь пары в кошмар / Коллаж Главред, фото: Daily Mail

Вы узнаете:

  • Почему супругам пришлось прятаться в собственной спальне
  • Что соседка делала годами, чтобы испортить жизнь семье
  • Как соседский конфликт дошел до суда

Когда Коррин и Питер Ротерхэм купили дом своей мечты в тихой английской деревне, они были уверены, что наконец нашли место для спокойной жизни. Живописные пейзажи, уютный сад и атмосфера сельского уединения казались идеальными. Но вместо долгожданного спокойствия супругов ждал многолетний кошмар, который полностью изменил их жизнь.

По словам пары, соседский конфликт, начавшийся почти сразу после переезда, превратился в настоящую многолетнюю вендетту. Супруги утверждают, что за 15 лет столкнулись с постоянной слежкой, оскорблениями и действиями, которые заставляли их буквально прятаться в собственном доме. Об этом пишет Daily Mirror.

видео дня

Шпионаж через забор и кроты в саду

Коррин рассказала, что соседка якобы специально проделала отверстие в живой изгороди, чтобы наблюдать за ними. Но этим история не ограничилась.

По словам женщины, в разные годы им приходилось сталкиваться с самыми странными и неприятными ситуациями: ранними утренними шумами, криками через забор и даже разлагающимися трупами кротов, которые перебрасывали на их участок.

"Это было похоже на жизнь рядом с человеком, который постоянно наблюдает за тобой", - рассказала британка.

По словам пары, соседский конфликт начался почти сразу после переезда
По словам пары, соседский конфликт начался почти сразу после переезда / Фото: Daily Mail

Семья признается, что была вынуждена тратить тысячи фунтов на новые заборы и ограждения, чтобы хоть немного защитить свое личное пространство.

Вечеринка с друзьями закончилась скандалом

После многих лет стресса супруги решили устроить небольшой ужин в саду для друзей. Они надеялись наконец провести спокойный вечер, наслаждаясь теплой погодой, вином и тапас.

Однако, как утверждается, вскоре рядом неожиданно заработала газонокосилка. По данным следствия, устройство намеренно оставили включенным, чтобы испортить атмосферу вечера.

Женщине грозит тюремный срок (справа)
Женщине грозит тюремный срок (справа) / Фото: Daily Mail

Гости попытались игнорировать шум, но спустя почти час терпение закончилось. Один из присутствующих записал происходящее на скрытую камеру. Позже запись стала частью материалов судебного дела.

Женщине грозит тюремный срок

История дошла до суда. Женщина признала вину по делу о нарушении запретительного судебного приказа, который ранее запрещал ей контактировать с соседями и беспокоить их.

Ранее Главред писал о том, что женщина проучила соседа, который заваливал ее мусором. Жительница Великобритании устала терпеть отходы возле дома и обратилась в службы контроля. История о конфликте соседей быстро разлетелась по сети.

Также сообщалось о том, что украинка удивилась почему в Германии нельзя ночевать на собственной даче. На некоторых участках ночевка разрешена лишь время от времени.

Вам может быть интересно:

Об источнике: Daily Mail

Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
скандал суд интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Беларусь заявила об атаке более сотни дронов из Украины – в ГПСУ сделали заявление

Беларусь заявила об атаке более сотни дронов из Украины – в ГПСУ сделали заявление

17:31Война
Будут ли удары по Киеву, которыми угрожает РФ, ежедневными: что ответили в Кремле

Будут ли удары по Киеву, которыми угрожает РФ, ежедневными: что ответили в Кремле

17:03Война
Курс валют изменится: что будет с долларом и евро 27 мая

Курс валют изменится: что будет с долларом и евро 27 мая

17:01Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
В жизни начнется "белая полоса": четыре знака зодиака на пороге больших перемен

В жизни начнется "белая полоса": четыре знака зодиака на пороге больших перемен

Как дата рождения влияет на характер: 4 самых сильных числа

Как дата рождения влияет на характер: 4 самых сильных числа

Гороскоп на завтра, 27 мая: Ракам — счастливые моменты, Тельцам — напряжение

Гороскоп на завтра, 27 мая: Ракам — счастливые моменты, Тельцам — напряжение

Названы сроки нового массированного удара РФ по Украине — какая область станет целью

Названы сроки нового массированного удара РФ по Украине — какая область станет целью

Китайский гороскоп на завтра, 27 мая: Свиньям - разногласия, Змеям - подвох

Китайский гороскоп на завтра, 27 мая: Свиньям - разногласия, Змеям - подвох

Последние новости

18:44

Кому 27 мая молиться об исцелении от тяжелых болезней: какой церковный праздник

18:34

"Туман в голове": где в Украине находится самое опасное подземелье на планетеВидео

18:25

Соседка "из ада" 15 лет заставляла пару бояться выходить из дома

18:16

"Вас не вылечит": Бадоев вышел с заявлением по поводу "романа" с Барских

18:06

Почему калина под окном может вызвать слезы: старинные украинские поверья

Помощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина "вытаскивают" тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываютсяПомощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина «вытаскивают» тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываются
17:44

Взрывы в Житомирской области: в ОВА раскрыли последствия ночной атаки врага

17:39

Почему на шоколаде появляется белый налет и можно ли его есть: ответ точно удивит

17:31

Беларусь заявила об атаке более сотни дронов из Украины – в ГПСУ сделали заявление

17:27

Что делать, если ребенок не хочет чистить зубы: мама-стоматолог поделилась советами

Реклама
17:23

"Не помогаем": сын Коляденко сделал признание про отношения с отцом

17:12

Мужчина нашел сумку, набитую деньгами, а позже оказался в полиции

17:03

Будут ли удары по Киеву, которыми угрожает РФ, ежедневными: что ответили в Кремле

17:01

Курс валют изменится: что будет с долларом и евро 27 мая

16:47

НДС на посылки из-за границы до 150 евро пока не будет: депутаты проголосовали

16:39

РФ ударила по Запорожью: количество жертв резко возросло, в городе пожары

16:29

Как самостоятельно накраситься на выпускной: результат как у визажистаВидео

16:27

Украинцы стремительно беднеют: от каких продуктов вынуждены отказываться граждане

16:21

Зачем на самом деле в лифте нужно зеркало: настоящая причина удивит многих

16:15

Отвалился: у Волочковой случился конфуз прямо на сценеВидео

15:57

Будет ли Россия бить по правительственному кварталу в Киеве – в Госдуме ответили

Реклама
15:38

Найдена скрытая настройка iPhone, которая может снижать скорость интернета

15:23

Одинокий пельмень в кастрюле: сына фигуриста РФ жестко высмеяли за "талант"Видео

15:11

Ночью может быть новая ракетная атака на Украину: мониторы назвали возможные цели

15:00

Новый рецепт горячих бутербродов за 17 минут - проще не бывает

14:56

Врежет сильное похолодание: синоптик назвала точную дату

14:56

Как отпугнуть ос от дома раз и навсегда: дешевый метод, который работает лучше химии

14:42

Гороскоп Таро на завтра 27 мая: Ракам - новости на работе, Водолею - борьба

14:40

Лунный календарь стрижек на июнь 2026

14:38

Парень начал зарабатывать огромные деньги "ничего не делая"

14:20

Можно ли убирать в праздник 27 мая: строгие приметы

14:18

Елена Зеленская "выгуляла" необычный браслет — в чем его секрет

13:56

Китай дистанцируется от РФ: Пекин отреагировал на угрозы Москвы бить по Киеву

13:38

Почему в орхидее желтеют и сохнут листья: большинство совершает ошибку при уходе

13:32

Монахи создали для особых целей: историк рассказал, что нашли в лесу под КиевомВидео

13:12

"Все умирает": известный певец жестко высказался о состоянии Повалий

13:07

Вокруг Одессы возводят систему защиты от РФ: есть ли угроза наступления

13:05

Киевлянам рекомендуют временно покинуть столицу: что задумала Россия

12:54

Килограммы золота и серебра: в Украине нашли сокровище, что меняет взгляд на её историюВидео

12:38

Людей предупредили, почему нельзя открывать окна в жару, даже если душноВидео

12:26

Бледнеют, желтеют и засыхают: как нужно сделать с рассадой помидорВидео

Реклама
12:06

Китайский гороскоп на завтра, 27 мая: Свиньям - разногласия, Змеям - подвох

12:06

Штормовой фронт резко изменит погоду: в Одессу идет значительное похолодание

12:04

В переговорах между Украиной и РФ может появиться новый посредник: в чём опасность

11:46

Загадочный "третий глаз" есть у каждого, но о нем почти не знают

11:17

Когда правильно поливать растения: эксперты поставили точку в вечном спореВидео

10:56

Эксперт раскрыл секрет удаления желтых пятен с одежды без лишних затрат

10:49

Владимир Остапчук сыграл свадьбу перед выездом из Украины — детали

10:14

Путин передал Трампу послание через Лаврова: Рубио раскрыл детали переговоров

10:06

Из-под завалов вытащили человека: РФ атаковала дронами Полтавщину, есть разрушенияФото

09:47

После 26 мая все изменится: трем знакам зодиака наконец станет легче жить

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять