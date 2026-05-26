Как отпугнуть ос от дома раз и навсегда: дешевый метод, который работает лучше химии

Вместо магазинных спреев можно воспользоваться недорогим и безопасным способом.

https://glavred.info/lifehack/kak-otpugnut-os-ot-doma-raz-i-navsegda-deshevyy-metod-kotoryy-rabotaet-luchshe-himii-10767866.html Ссылка скопирована

Как отпугнуть ос от дома — какой запах не переносят осы / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какой запах не переносят осы

Как отпугнуть ос от дома

С наступлением летней жары осы активно ищут воду, строят гнезда возле жилья и создают опасность болезненных укусов, которые могут вызвать серьезные аллергические реакции. Большинство людей пытается бороться с ними с помощью магазинных аэрозолей, но такие средства содержат агрессивные химические вещества, которые оседают на мебели и вредят здоровью.

Простое решение без химии

Эксперты советуют обратить внимание на тиковое масло — дешевое и доступное средство, которое обычно используют для защиты древесины от влаги. Как оказалось, его состав оказывает мощный отпугивающий эффект на ос, пишет Express. Дизайнер Ленор Брукс, страдающая аллергией на укусы ос, поделилась собственным опытом: после того как ее балкон атаковал рой насекомых, она нанесла тиковое масло на деревянные поверхности. Результат был мгновенным — осы подлетали, но резко меняли направление, словно натыкаясь на невидимый барьер.

видео дня

Почему запах действует на насекомых

Тиковое масло содержит тунговое и льняное масла, а также природные смолы с резким ароматом. Осы ориентируются в пространстве благодаря химическим рецепторам и феромонам. Сильный запах масла перегружает их сенсорную систему, создавая сигнал опасности. В результате насекомые теряют способность находить пищу и строить гнезда на обработанной территории, поэтому инстинктивно покидают опасное место.

Как правильно применять

Для максимального эффекта рекомендуем выбирать натуральное тиковое масло без синтетических примесей. Наносить его нужно кистью на оконные рамы, наружные подоконники, балконные перила или деревянные ограждения. Средство можно использовать и на кирпичных стенах у входа, но следует помнить, что оно может изменить оттенок поверхности. Поэтому эксперты советуют сначала протестировать масло на незаметном участке.

Как защитить дом от насекомых / Инфографика: Главред

Читайте также:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk — это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред