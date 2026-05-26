Можно ли убирать в праздник 27 мая: строгие приметы

27 мая церковь почитает память святого священномученика Ферапонта. Как сообщает Главред, он был епископом. Ферапонт обращал в христианство многих язычников. Однако в те времена продолжались гонения и его арестовали.
Епископа подвергли жестким пыткам. Ему ломали тело железом, морили голодом, держали в темницах. Ферапонт стойко выдержал все испытания и во время пыток молился о спасении мира.
В итоге его приговорили к смертной казни. Однако после этого место, где пролилась кровь Ферапонта, зацвело благоуханием.
Что можно делать 27 мая
- В этот день нужно помолиться. У святого просят глубокого душевного и телесного исцеления.
- В этот день можно заниматься лечением. День считается благоприятным для этого.
- В этот день нужно открыть Библию на случайной странице и прочесть случайную строчку. Считается, что она предскажет будущее.
Что нельзя делать 27 мая
1. Нельзя 27 мая сплетничать и злословить. Вы можете сами оказаться в эпицентре конфликта.
2. Нельзя 27 мая подметать пол. Это принесет проблемы в семейные отношения и даже вражду.
3. Нельзя 27 мая стирать одежду. Предки верили, что через воду в этот день можно навлечь на себя беду.
4. Нельзя 27 мая надевать на себя чужую одежду и обувь. Так вы можете притянуть чужие проблемы и болезни.
Приметы 27 мая
- Если в этот день громко квакают лягушки, то скоро начнется дождь.
- Если в этот день пасмурно, то лето будет дождливым.
- Если в этот день появилась радуга, то в ближайшие дни будет тепло.
- Если в этот день много комаров и мух, то год будет урожайным.
