Можно ли убирать в праздник 27 мая: строгие приметы

Ангелина Подвысоцкая
26 мая 2026, 14:20
Что нельзя делать 27 мая. Важные приметы и запреты, которые уберегут от неприятностей.
Что можно узнать:

  • Что значит, если в этот день много мух
  • Что нужно сделать с Библией в этот день
  • Почему нельзя подметать пол 27 мая

27 мая церковь почитает память святого священномученика Ферапонта. Как сообщает Главред, он был епископом. Ферапонт обращал в христианство многих язычников. Однако в те времена продолжались гонения и его арестовали.

Епископа подвергли жестким пыткам. Ему ломали тело железом, морили голодом, держали в темницах. Ферапонт стойко выдержал все испытания и во время пыток молился о спасении мира.

В итоге его приговорили к смертной казни. Однако после этого место, где пролилась кровь Ферапонта, зацвело благоуханием.

Что можно делать 27 мая

  • В этот день нужно помолиться. У святого просят глубокого душевного и телесного исцеления.
  • В этот день можно заниматься лечением. День считается благоприятным для этого.
  • В этот день нужно открыть Библию на случайной странице и прочесть случайную строчку. Считается, что она предскажет будущее.

Что нельзя делать 27 мая

1. Нельзя 27 мая сплетничать и злословить. Вы можете сами оказаться в эпицентре конфликта.

2. Нельзя 27 мая подметать пол. Это принесет проблемы в семейные отношения и даже вражду.

3. Нельзя 27 мая стирать одежду. Предки верили, что через воду в этот день можно навлечь на себя беду.

4. Нельзя 27 мая надевать на себя чужую одежду и обувь. Так вы можете притянуть чужие проблемы и болезни.

Приметы 27 мая

  • Если в этот день громко квакают лягушки, то скоро начнется дождь.
  • Если в этот день пасмурно, то лето будет дождливым.
  • Если в этот день появилась радуга, то в ближайшие дни будет тепло.
  • Если в этот день много комаров и мух, то год будет урожайным.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

