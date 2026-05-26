Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Когда правильно поливать растения: эксперты поставили точку в вечном споре

Анна Ярославская
26 мая 2026, 11:17
google news Подпишитесь
на нас в Google
Если столбики термометров поднимаются до 30°C, поливать растения необходимо в нужное время суток, чтобы избежать их увядания и гибели.
Полив растений
Секреты летнего полива - новый график защитит корни от гибели в жару / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • В какие часы летнее увлажнение не вызовет ожогов на листьях
  • Почему избыток воды в сильную жару может погубить огород
  • Как правильно поливать грядки на ночь без риска гниения

Правильный полив — один из главных факторов здоровья растений и хорошего урожая. Самый главный вопрос: когда правильно поливать растения — утром или вечером?

Время полива влияет не только на количество влаги в почве, но и на риск появления болезней, состояние корней и устойчивость растений к жаре. Поэтому важно знать, в какие часы полив действительно приносит максимальную пользу саду и огороду.

видео дня

Как пишет Еxpress, выбор правильного времени полива и необходимого количества воды — два важнейших решения, от которых зависит, будут ли растения хорошо расти или завянут и погибнут в жаркую погоду.

По данным специалистов, каждое растение на 80% состоит из воды, и единственный способ поглощения воды — через корни, поэтому правильный полив абсолютно необходим.

Весной и осенью эксперты советуют поливать грядки рано утром, но летом лучше подождать до вечера и полить их с 17:00 до 19:00, так как полив под прямыми солнечными лучами может обжечь растения.

При вечернем поливе снижается риск испарения, поэтому растение действительно впитает всю воду.

Единственный минус вечернего полива заключается в том, что вы заливаете листья водой, а затем оставляете сад влажным на всю ночь.

Но если вы поливаете растение медленно и несильно, не обливая листья, и заканчиваете полив задолго до наступления темноты, то все пройдет удачно.

Линда Ли, которая ведет блог о садоводстве Garden Betty, утверждает, что лучшее время для полива сада летом — с 5 до 9 утра, но при этом считает, что следующее лучшее время — с 17 до 20 часов.

Хотя время суток имеет решающее значение, не менее важно и количество используемой воды, и, несмотря на то, что растениям требуется больше влаги в жару, в самые жаркие периоды чем меньше воды, тем лучше.

Правила полива огурцов
Правила полива огурцов / Инфографика: Главред

Генри Бартлам, основатель компании Dig, посоветовал избегать "ежедневного легкого полива растений". Вместо этого "лучше хорошенько их проливать водой каждые пару дней (особенно в теплую погоду), чем просто опрыскивать каждый день".

Эксперты также предупреждают: не переувлажняйте почву, это не только может в конечном итоге повредить растения, но и приведет к растрате воды.

Калькулятор полива растений для любого сада можно найти по ссылке.

Как писал Главред, один из вариантов полива сада — ручной. Он подходит для небольших садов. Многие садоводы, особенно те, у кого большие сады и приподнятые грядки, предпочитают использовать капельные шланги для полива. Какой способ лучше, читайте в материале: Когда и как поливать огород, чтобы не загубить растения: советы эксперта.

Смотрите видео - Советы по поливу растений:

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
огород сад
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Путин передал Трампу послание через Лаврова: Рубио раскрыл детали переговоров

Путин передал Трампу послание через Лаврова: Рубио раскрыл детали переговоров

10:14Мир
На Солнце могут произойти супервспышки: назван опасный период

На Солнце могут произойти супервспышки: назван опасный период

09:03Синоптик
Мобилизация по-новому, цены на продукты и трата Нацкешбека: что изменится с 1 июня для украинцев

Мобилизация по-новому, цены на продукты и трата Нацкешбека: что изменится с 1 июня для украинцев

09:00Аналитика
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на сегодня, 26 мая: Собакам - озорство, Обезьянам - разочарование

Китайский гороскоп на сегодня, 26 мая: Собакам - озорство, Обезьянам - разочарование

Как дата рождения влияет на характер: 4 самых сильных числа

Как дата рождения влияет на характер: 4 самых сильных числа

В жизни начнется "белая полоса": четыре знака зодиака на пороге больших перемен

В жизни начнется "белая полоса": четыре знака зодиака на пороге больших перемен

Названы сроки нового массированного удара РФ по Украине — какая область станет целью

Названы сроки нового массированного удара РФ по Украине — какая область станет целью

Карта Deep State онлайн за 26 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 26 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

11:17

Когда правильно поливать растения: эксперты поставили точку в вечном споре

10:56

Эксперт раскрыл секрет удаления желтых пятен с одежды без лишних затрат

10:49

Владимир Остапчук сыграл свадьбу перед выездом из Украины — детали

10:14

Путин передал Трампу послание через Лаврова: Рубио раскрыл детали переговоров

10:06

Из-под завалов вытащили человека: РФ атаковала дронами Полтавщину, есть разрушенияФото

Помощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина "вытаскивают" тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываютсяПомощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина «вытаскивают» тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываются
09:47

После 26 мая все изменится: трем знакам зодиака наконец станет легче жить

09:46

Судьи "Мастер Шеф" спасли участника от вылета, несмотря на проваленное задание

09:42

"Доехала": Елена Тополя попала в ДТП и сообщила о диагнозе

09:32

Игорь Терехов: Государство должно бороться за возвращение украинцев, а не искать дешевую рабочую силу

Реклама
09:24

Квартира украинской актрисы пострадала из-за атаки россиян на Киев: как выглядит

09:03

На Солнце могут произойти супервспышки: назван опасный период

09:00

Мобилизация по-новому, цены на продукты и трата Нацкешбека: что изменится с 1 июня для украинцев

08:59

В шоке: жена Решетника рассказала, сколько килограмм набрала в лакшери отеле

08:55

РФ усиливает давление на Харьков, Сумы, Запорожье: раскрыт план Путина на 2026 год

08:55

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 26 мая (обновляется)

08:48

Карта Deep State онлайн за 26 мая: что происходит на фронте (обновляется)

08:16

РФ близка к поражению и повышает ставки: Богданов рассказал, что будет дальшемнение

07:35

Путин придумал, как привлечь россиян на войну против Украины: что известно

06:50

Армия РФ ударила по Одессе, есть погибший и раненые: подробностиФото

05:56

Без лишних нервов для мамы: как легко ввести в прикорм куриное яйцо

Реклама
05:30

В жизни начнется "белая полоса": четыре знака зодиака на пороге больших перемен

04:44

Счастливые даты в июне: как привлечь успех и благополучие

04:44

Снимать не нужно: как легко очистить жалюзи прямо на окне — гениальный лайфхак

04:18

Гороскоп на завтра, 27 мая: Ракам — счастливые моменты, Тельцам — напряжение

03:30

Защитит от черных пятен: копеечный трюк с молоком заставит розы пышно цвестиВидео

03:08

В Украине яйца могут снова подорожать: экономист объяснил, что происходит

02:12

В NASA ошеломили открытием и готовятся раскрыть тайну миллионов "мертвых" звезд

01:10

РФ готовит повторный удар по Киеву: Жданов назвал вероятные цели обстрела

00:05

Угрозы новых ударов по Киеву: в ЕС жестко ответили на шантаж России

25 мая, понедельник
23:38

Россия коварно ударила по Одессе: погиб человек, количество пострадавших растет

23:11

Уничтожит весь урожай за считанные дни: как спасти листья груши от вредителя

22:59

Силы обороны пошли в контратаку и возвращают позиции: названо направление

22:57

Регионы накрывает мощный шторм: синоптики предупредили об опасности

22:32

Россия начинает "системные удары" по Киеву: о чем Кремль предупредил США

22:22

Верят во второй шанс: какие знаки зодиака находят любовь во втором браке

22:03

Дроны впервые долетели до Калининграда: в аэропорту ввели план "Ковёр"

21:51

Мощный удар Storm Shadow: на востоке взорван важный пункт управления армии РФ

21:44

У томатов массово опадают цветки: что сделать, чтобы спасти урожай

21:38

Украинцев ждет обвал цен на популярные продукты: что подешевеет и когда

21:17

Под Белой Церковью нашли тайное метро: историки сделали неожиданное заявлениеВидео

Реклама
20:59

Как дата рождения влияет на характер: 4 самых сильных числа

20:59

Укусы комаров перестанут зудеть за секунды: простой трюк поможет каждомуВидео

20:56

Зеленский назвал депутатам сроки завершения горячей фазы войны — что известно

20:52

Перец стоит на месте и не растет: чем подкормить кусты прямо сейчас

20:40

Глобальный дефицит антибаллистики: Зеленский сделал тревожное заявление

19:56

Не только из-за религии: почему во времена СССР было опасно носить обручальное кольцо

19:56

РФ готовит новый массированный обстрел: Храпчинский назвал главную цель удара

19:20

Названы сроки нового массированного удара РФ по Украине — какая область станет целью

19:10

Почему РФ целенаправленно уничтожает культурное наследие Украины: Невзлин назвал причинумнение

19:09

Разведка заранее узнает о массированных ударах РФ: в Le Monde раскрыли детали

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Регионы
Новости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости Харькова
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять