Когда правильно поливать растения: эксперты поставили точку в вечном споре

Если столбики термометров поднимаются до 30°C, поливать растения необходимо в нужное время суток, чтобы избежать их увядания и гибели.

Секреты летнего полива - новый график защитит корни от гибели в жару

Правильный полив — один из главных факторов здоровья растений и хорошего урожая. Самый главный вопрос: когда правильно поливать растения — утром или вечером?

Время полива влияет не только на количество влаги в почве, но и на риск появления болезней, состояние корней и устойчивость растений к жаре. Поэтому важно знать, в какие часы полив действительно приносит максимальную пользу саду и огороду.

Как пишет Еxpress, выбор правильного времени полива и необходимого количества воды — два важнейших решения, от которых зависит, будут ли растения хорошо расти или завянут и погибнут в жаркую погоду.

По данным специалистов, каждое растение на 80% состоит из воды, и единственный способ поглощения воды — через корни, поэтому правильный полив абсолютно необходим.

Весной и осенью эксперты советуют поливать грядки рано утром, но летом лучше подождать до вечера и полить их с 17:00 до 19:00, так как полив под прямыми солнечными лучами может обжечь растения.

При вечернем поливе снижается риск испарения, поэтому растение действительно впитает всю воду.

Единственный минус вечернего полива заключается в том, что вы заливаете листья водой, а затем оставляете сад влажным на всю ночь.

Но если вы поливаете растение медленно и несильно, не обливая листья, и заканчиваете полив задолго до наступления темноты, то все пройдет удачно.

Линда Ли, которая ведет блог о садоводстве Garden Betty, утверждает, что лучшее время для полива сада летом — с 5 до 9 утра, но при этом считает, что следующее лучшее время — с 17 до 20 часов.

Хотя время суток имеет решающее значение, не менее важно и количество используемой воды, и, несмотря на то, что растениям требуется больше влаги в жару, в самые жаркие периоды чем меньше воды, тем лучше.

Генри Бартлам, основатель компании Dig, посоветовал избегать "ежедневного легкого полива растений". Вместо этого "лучше хорошенько их проливать водой каждые пару дней (особенно в теплую погоду), чем просто опрыскивать каждый день".

Эксперты также предупреждают: не переувлажняйте почву, это не только может в конечном итоге повредить растения, но и приведет к растрате воды.

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

