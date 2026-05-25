РФ готовит новый массированный обстрел: Храпчинский назвал главную цель удара

Алексей Тесля
25 мая 2026, 19:56
Кремль делает ставку на комбинированные атаки — сочетание ракет и большого количества дронов, предупредил Анатолий Храпчинский.
ракетна атака
РФ может готовить новый массированный удар / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Важное из заявлений Храпчинского:

  • Москва сохраняет возможность проводить подобные массированные атаки
  • Главная цель ударов - психологическое и информационное давление

После атаки 24 мая в России вновь начали звучать угрозы новых ударов по Киеву, в том числе по так называемым "центрам принятия решений".

Как рассказал Каналу 24 авиационный эксперт Анатолий Храпчинский, Москва действительно сохраняет возможность проводить подобные массированные атаки, однако их организация требует больших затрат и серьёзной подготовки.

По его словам, главной целью таких ударов становится не столько военный результат, сколько психологическое и информационное давление.

"Сейчас речь идёт скорее о создании медийного эффекта и демонстрации взрывов в Киеве, чем о реальном уничтожении ключевых центров управления", — пояснил Храпчинский.

Эксперт отметил, что Россия наращивает производство отдельных типов ракет, однако регулярное повторение атак масштаба 24 мая остаётся для неё сложной задачей.

"Технически Россия еще способна проводить подобные массированные атаки, но вопрос здесь не только в возможности, а в стоимости и темпах восстановления запасов. Такие удары очень дорогие даже для российского ВПК. Особенно если говорить о "Кинжалах", "Цирконах" или потенциальном применении "Орешника"", — сказал эксперт.

/ Инфографика: Главред
/ Инфографика: Главред

По мнению Храпчинского, Кремль всё активнее делает ставку на комбинированные атаки — сочетание ракет и большого количества дронов, чтобы перегружать украинскую систему ПВО и усиливать давление на общество.

"Как правило, такие заявления появляются тогда, когда Кремлю нужно или компенсировать отсутствие стратегических успехов на фронте, или усилить психологическое давление на украинское общество. И здесь важно понимать: сам факт запуска большого количества ракет еще не означает наличие реального военного эффекта", — отметил Храпчинский.

В ВСУ оценили применение РФ ракеты Орешник

Во время ночной атаки 24 мая Россия, вероятно, применила баллистическую ракету средней дальности РС-26 "Орешник" по территории Киевская область. Под ударом оказался район Белая Церковь.

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил информацию о вероятном использовании этой ракеты во время атаки.

Ранее сообщалось о том, что разведка заранее узнает о массированных ударах РФ. Украинская и американская разведки в ряде случаев получают информацию о подготовке таких ударов ещё за несколько дней до их начала.

Напомним, Главред писал, что Россия ночью 24 мая осуществила массированную комбинированную атаку по Украине, применив баллистические ракеты, крылатые ракеты, гиперзвуковые "Кинжалы" и ударные дроны. Наиболее мощные удары пришлись на Киев и Киевскую область.

Как сообщалось, в Шевченковском районе Киева зафиксировано попадание в здание бизнес-центра и возгорание на территории рынка. Еще в одном из 9-этажных жилых домов есть попадание между 8 и 9 этажами.

О персоне: Анатолий Храпчинский

Анатолий Храпчинский – заместитель Генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, эксперт по авиации, бывший офицер Воздушных сил ВС Украины.

Зеленский назвал депутатам сроки завершения горячей фазы войны — что известно

Глобальный дефицит антибаллистики: Зеленский сделал тревожное заявление

Названы сроки нового массированного удара РФ по Украине — какая область станет целью

