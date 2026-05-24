Киев в огне после атаки РФ: разрушения по всей столице, есть пострадавшие и жертва

Анна Косик
24 мая 2026, 07:38
Работы по ликвидации последствий ночного обстрела продолжаются.
В результате атаки наблюдаются серьезные разрушения, спасатели борются с огнем / фото: ГСЧС Киева

Главное:

  • Россия атаковала почти все районы столицы
  • В результате обстрела возникло много пожаров, есть разрушения
  • По меньшей мере 21 человек пострадал в результате атаки, есть погибший

Страна-агрессор Россия в ночь на 24 мая массированно атаковала Киев. В результате атаки в столице возникли пожары, зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры и жилых домов.

Как сообщили в ГСЧС Украины, в Дарницком районе обстрелвызвал пожар на крыше двухэтажного общежития на ориентировочной площади 150 кв. м. Спасатели эвакуируют жильцов и ликвидируют пожар.

В Шевченковском районе в результате атаки возник пожар на втором этаже школы на площади 300 кв. м. В 5-этажном жилом доме произошло разрушение в пределах подъезда с пожаром с 1 по 5 этажи.

"Зафиксировано попадание в здание бизнес-центра и возгорание на территории рынка. Еще в одном из 9-этажных жилых домов есть попадание между 8 и 9 этажами, где, по предварительным данным, погиб человек. Также на территории района ликвидирован пожар на уровне 2 этажа 9-этажного жилого дома на площади 5 кв. м. Кроме того, разрушениям подверглось здание музея Главного управления ГСЧС Украины в Киевской области", — говорится в сообщении.

В Днепровском районе в результате обстрела возник пожар в частном жилом доме и на территории гаражного кооператива.

  Последствия атаки на Киев 24 мая
    Последствия атаки на Киев 24 мая фото: t.me/dsns_telegram
В Деснянском районе зафиксировано попадание в торговый центр и здание супермаркета. Также 5 гаражных боксов загорелись на территории гаражного кооператива.

В Святошинском районе сообщили о попадании в 9-этажный жилой дом.

В Соломенском районе возник небольшой пожар и произошло разрушение конструкций на площади 5 кв. м на уровне 23 этажа 24-этажного жилого дома.

"Подручными средствами пожарные ликвидировали возгорание на площади 1 кв. м. Также сообщается о повреждении складских помещений на территории промзоны", — добавили в ГСЧС.

В Оболонском районе столицы, по предварительным данным, горит жилой дом, и пожарные ликвидируют пожар в другом 16-этажном высотном здании на уровне 12–13 этажей. Также произошел пожар в строительном гипермаркете.

В Печерском районе вспыхнул пожар на уровне 13 этажа 20-этажной новостройки и горит бытовка площадью 10 кв. м, расположенная поблизости.

Скриншот из Telegram-канала Главред

Что известно о пострадавших

В 05:57 мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что количество пострадавших в результате ночной атаки в Киеве увеличилось до 21, среди них 15-летний парень. 13 человек медики госпитализировали.

Среди госпитализированных трое раненых в тяжелом состоянии. Восемь пострадавших получили необходимую помощь на месте. Также есть информация об одном погибшем в Шевченковском районе столицы.

Российские "Шахеды" станут опаснее

Главред писал, что, по словам советника министра обороны Сергея Бескрестнова с позывным "Флеш", российская армия может изменить подходы к применению ударных беспилотников для нанесения ударов по Украине на фоне снижения их эффективности.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Shahed-136 / Инфографика: Главред

Россияне могут начать активнее применять на "Шахедах" системы радиоэлектронной борьбы и другие технологии. Также ожидается использование реактивных модификаций беспилотников, в частности "Герань-3" и "Герань-4". Кроме того, оккупанты, вероятно, будут менять тактику и запускать дроны ближе к границам, а не из глубины тыла.

Удары РФ по Украине — последние новости

Напомним, Главред писал, что Россия ночью 24 мая осуществила массированную комбинированную атаку по Украине, применив баллистические ракеты, крылатые ракеты, гиперзвуковые "Кинжалы" и ударные дроны. Наиболее мощные удары пришлись на Киев и Киевскую область.

Ранее, вечером 23 мая, оккупационная армия РФ нанесла ракетный удар по Одесской области. Под ударом оказалась гражданская инфраструктура. Известно о как минимум 9 раненых.

Накануне стало известно, что днем 23 мая российские оккупанты атаковали Сумы дронами. В частности, под ударом оказалась траурная колонна на окраинах города.

Об источнике: ГСЧС

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) — центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидации чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушения пожаров, пожарной и техногенной безопасности, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.

