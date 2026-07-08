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В Кремле готовят важное решение: в ГУР рассказали, что произойдет после выборов в РФ

Юрий Берендий
8 июля 2026, 16:02
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В Главном управлении разведки пояснили, какие признаки свидетельствуют о готовности Москвы объявить всеобщую мобилизацию.
В Кремле готовят важное решение: в ГУР рассказали, что произойдет после выборов в РФ
Мобилизация в России - ГУР назвало главное условие для решения Кремля / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

О чем идет речь в материале:

  • ГУР зафиксировало признаки готовности к мобилизации
  • Оцифрован и автоматизирован учет военнообязанных
  • Происходит милитаризация детей на оккупированных территориях

Генеральный штаб России признает, что создать мощную ударную группировку без новой волны мобилизации невозможно, а окончательное решение о ней Кремль примет только после завершения избирательного цикла. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью изданию "Апостроф".

В разведке следят за планами Кремля по пополнению армии и не исключают, что после выборов ситуация может кардинально измениться.

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"Мы знаем, какие планы есть у Кремля. Безусловно, мы их учитываем. Можем сказать, что пройдут выборы, и тогда все станет ясно. Будет он мобилизовывать или нет", - отметил Скибицкий.

Формирование новых объединенных частей, по его словам, по сути означает создание стратегического резерва, и без мобилизации Генштаб РФ реализовать это не сможет.

"Это понимает Генеральный штаб РФ. Он однозначно заявляет, что создание мощной ударной группировки РФ без мобилизационных мер невозможно. Потери будут слишком велики", - подчеркнул генерал-майор.

Показатели готовности к мобилизации

На прямой вопрос о возможности всеобщей мобилизации в России Скибицкий ответил утвердительно, указав на ряд признаков завершения подготовительного этапа.

"Да. У нас есть все индикаторы того, что все подготовительные мероприятия к мобилизации проведены. Проведена оцифровка, всё уже автоматизировано, осуществляется четкий контроль за перемещениями, четкий контроль учета всех, кто может быть или должен быть призван по мобилизации либо подписать контракт. На сегодняшний день эти меры находятся под постоянным контролем", - рассказал Скибицкий.

Мобилизация на оккупированных территориях

Особое внимание представитель разведки уделил ситуации на временно оккупированных территориях, где Россия добивается результатов благодаря жесткому контролю над населением.

"Что касается мобилизации, на временно оккупированных территориях полностью выполняются планы по набору и подписанию контрактов. К сожалению, проблем нет. Но есть условия, которые создала РФ, чтобы этого добиться. Это сплошной контроль. Это российская пропаганда и полностью изолированное информационное пространство, лишенное каких-либо возможностей изменить ситуацию там", - пояснил он.

Параллельно оккупационные власти выстраивают систему тотального контроля над информационным пространством и вовлекают в милитаризацию даже самых молодых жителей этих территорий.

"Там сейчас создается система сплошного контроля над всем информационным пространством, всеми сетями, которые используются населением для получения информации. Кроме того, идет и милитаризация общества, начиная с самого раннего возраста", - отметил представитель ГУР.

По словам разведчика, подобный сценарий Россия уже отработала много лет назад в другом регионе и именно его сейчас переносит на украинские территории.

"Кстати, эти меры, которые проводит РФ на наших территориях, - не новость. Такая же ситуация, например, в Приднестровье. Тогда четко говорили, что милитаризация общества Приднестровья начиналась с детского сада и школы. Эти "Зарницы", потом "Юнармия". То же самое переносится сейчас и на временно оккупированные территории", - подытожил Скибицкий.

ГУР МО
ГУР Минобороны / Инфографика: Главред

Пойдет ли Кремль на новую волну мобилизации - комментарий военного

Начальник штаба батальона беспилотных систем Black Raven 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Антон Дзюбенко считает, что в случае нового призыва Россия, скорее всего, ограничится частичной мобилизацией. По его мнению, Кремль вряд ли пойдет на масштабную мобилизацию, поскольку это может усилить недовольство общества.

Военный отметил, что Россия уже в значительной степени использовала возможности комплектования армии за счет контрактов, в частности с осужденными. По его оценке, это позволило пополнить личный состав, однако не обеспечило качественного кадрового резерва. Именно поэтому, считает Дзюбенко, российские власти осознают риски, связанные с возможностью более широкой мобилизации населения.

По его словам, дальнейшие решения Кремля будут зависеть прежде всего от ситуации на поле боя и текущих оперативных потребностей российской армии.

"По крайней мере на этом этапе войны российская мобилизация, скорее всего, будет не массовой, а точечной. Чтобы удовлетворить потребности, актуальные для врага на данный момент, или реализовать текущие планы и задачи", - отметил он.

Мобилизация в России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский заявил о подготовке новой волны мобилизации в России. Он подчеркнул, что речь идет о десятках тысяч дополнительных призывников. По его словам, это связано с необходимостью компенсировать значительные потери и активизацией выдачи мобилизационных распоряжений.

Политолог Иван Преображенский заявил, что всеобщая мобилизация в РФ может быть объявлена только при условии близости решающей победы. Он пояснил, что лишь в шаге от победы Кремль может запустить полномасштабную мобилизацию. Эксперт также отметил, что скрытая мобилизация продолжается, а подготовка большого количества мобилизованных требует времени.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что новая мобилизация не сможет кардинально исправить ситуацию на поле боя. Он подчеркнул, что в случае дополнительного набора речь будет идти лишь о замене военнослужащих. По его оценке, нынешние потери превышают темпы пополнения, а возможный масштаб мобилизации оценивается в сотни тысяч человек.

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Об источнике: ГУР

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

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