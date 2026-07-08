Автоэксперты назвали простые правила охлаждения двигателя, которые способны продлить срок службы турбины на десятки тысяч километров.

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Как правильно выключать автомобиль летом / Коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

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Почему резкое выключение двигателя вредит турбодвигателю

Сколько времени оставлять двигатель на холостом ходу

Каков реальный ресурс современной турбины

Все больше новых автомобилей комплектуются исключительно турбодвигателями, поэтому водителям особенно важно правильно эксплуатировать такие машины. Наибольшее внимание следует уделять правильному затуханию двигателя после динамичной езды, а также его перегреву в жаркую погоду, сообщает издание Blikk.

Для коротких и легких поездок по городу никаких особых предостережений не требуется. Однако если двигатель длительное время работал под большой нагрузкой - например, на автомагистрали на высокой скорости или при спортивном стиле вождения - стоит дать ему поработать на холостом ходу перед выключением.

Это особенно касается турбированных двигателей, которые чрезвычайно чувствительны к теплу и нагрузке, тем более в условиях жары.

Почему резкая остановка двигателя вредит турбине

Во время работы турбокомпрессора выхлопные газы приводят в движение ротор, разогретый до нескольких сотен градусов Цельсия. Резкое выключение двигателя мгновенно прерывает подачу масла, необходимого для смазки, что ускоряет износ деталей.

Избежать этого можно, если после длительной поездки или движения на высокой скорости дать двигателю поработать на холостом ходу не менее 90 секунд, а после коротких поездок - около 30 секунд.

Сколько на самом деле может прослужить турбодвигатель

Небрежное обращение с двигателем существенно повышает риск поломки, и турбодвигатели в этом плане особенно уязвимы. При оптимальных условиях эксплуатации турбокомпрессор способен проработать до 300 тысяч километров, а при надлежащем уходе этот показатель можно увеличить еще на 100 тысяч километров.

В некоторых современных автомобилях, преимущественно спортивных, охлаждение турбины через систему смазки продолжается даже после выключения двигателя, что обеспечивает дополнительную защиту узла.

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Об источнике: издание Blikk Blikk - крупнейший венгерский таблоид и один из самых популярных новостных сайтов страны. Издание специализируется на сенсациях, шоу-бизнесе, политических скандалах и криминальной хронике. Долгое время принадлежал швейцарской группе Ringier, но в конце 2025 года перешел под контроль Indamedia, что вызвало дискуссии о возможной потере редакционной независимости. Несмотря на развлекательный стиль, ресурс оказывает колоссальное влияние на общественное мнение Венгрии благодаря огромному охвату аудитории.

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