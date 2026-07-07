Почему ракеты РФ всё чаще попадают в жилые дома: названа тревожная причина

Обозреватель "Информационного сопротивления" объяснил, почему риск попаданий по жилым домам будет и дальше расти.

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Удары РФ по городам - почему многоэтажки всегда находятся под угрозой / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины, ГСЧС Киева

О чём сказал Коваленко:

РФ сочетает удары по объектам с запугиванием населения

Ракеты могут отклоняться на десятки-сотни метров

Пример Днепра показывает безразличие России к жертвам

Страна-агрессор Россия продолжает сочетать удары по военным и критически важным объектам с целенаправленным террором против мирного населения Украины. При этом наблюдается ухудшение технических характеристик российских ракет, из-за чего они все чаще отклоняются от целей и попадают в жилые кварталы. Об этом сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью Главреду.

"Риски будут только расти. Россия, помимо задач по поражению военно-промышленных объектов, складов, логистических узлов, железнодорожной инфраструктуры или других целей, ставит перед собой и другую задачу - террор против гражданского населения, который является неотъемлемой частью российских ударов. РФ наносит удары по жилым домам с целью запугивания населения и оказания морально-психологического давления", - отметил Коваленко. видео дня

Почему падает точность российских ракет

Впрочем, в поведении российских военных есть ещё один фактор, который редко признают публично, - техническое состояние самого вооружения.

"Уже давно фиксируется существенное ухудшение характеристик российских ракет, прежде всего их точности. Даже если россияне указывают координаты военного объекта или объекта критической инфраструктуры, вероятность того, что ракета отклонится от цели на 50–100 метров, очень высока", - рассказал обозреватель.

По словам Коваленко, даже когда Кремль действительно целится в военный или промышленный объект, шансы на точное попадание все равно снижаются, поэтому возрастает вероятность того, что ракета заденет соседние многоэтажки.

"Россияне прекрасно знают об этой проблеме. Но им всё равно, их это не интересует. Если ракета не попадет в предприятие, а попадет в многоэтажку, для россиян это тоже результат", - подчеркнул Коваленко.

Пример Днепра: когда ракета не попала в цель

Обозреватель привел конкретный пример, иллюстрирующий эту закономерность.

"Так было, например, в Днепре 14 января 2023 года, когда ракета Х-22 попала в 9-этажный дом на Набережной Победы и полностью разрушила один из подъездов. Россия запустила по крупному городу ракету, для которой подтвержденное отклонение от цели может составлять до километра. Но россиянам было все равно, куда она попадет, - они знают о проблемах своих ракет и все равно продолжают их применять, потому что для них убийство украинцев - это тоже результат", - добавил Коваленко.

Откуда и какими типами ракет РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, военный эксперт Олег Жданов подчеркнул, что может повториться массированный удар в связи с изменением тактики применения дронов. По его оценке, в резерве противника может находиться около полутысячи ударных беспилотников, которые использовались во время предыдущих атак.

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что во время последней массированной атаки ПВО не смогла перехватить баллистические ракеты. Начальник управления коммуникаций Воздушных сил отметил, что новая массированная атака может произойти уже в ближайшее время из-за дефицита перехватчиков. Игнат уточнил, что именно баллистические ракеты стали причиной большинства попаданий в столице и для их перехвата необходимы системы Patriot и их аналоги.

Советник министра обороны Сергей Бескрестнов сообщил, что Россия сочетает использование дронов и ракет, а дефицит ракет для Patriot создает тревожный сценарий. Он отметил, что дефицит ракет для Patriot затрудняет перехват баллистических ракет и защиту критически важной инфраструктуры. Он также сообщил, что украинские силы сбивают примерно 92–98 процентов стандартных бензиновых "Шахедов".

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О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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