РФ может повторить массированный удар хоть завтра: Игнат сделал тревожное заявление о ПВО

Во время атаки на Киев ПВО не смогла сбить ни одной баллистической ракеты.

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РФ может повторить массированный удар хоть завтра / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, facebook.com/yuriy.ignat

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РФ может нанести новый массированный удар хоть на следующий день

Украине критически не хватает ракет-перехватчиков для борьбы с баллистикой

В ночь на 6 июля Россия совершила массированную атаку на Киев, в результате которой есть разрушения и много погибших. Украинская ПВО не смогла перехватить ни одной баллистической ракеты и 6 противокорабельных "Цирконов". Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, именно баллистические ракеты стали причиной всех попаданий в столице. Для их перехвата Украине крайне необходимы системы Patriot и их аналоги.

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Игнат напомнил, что накануне президент Владимир Зеленский предупредил граждан о массированной атаке.

"Конечно, к атаке готовились… Сколько раз президент упомянул о Patriot - можно посмотреть во вчерашнем обращении. Большой акцент делался именно на воздушной обороне", - отметил Игнат.

Он предположил, что вопрос усиления защиты Украины будет подниматься на дипломатическом уровне, ведь противник воспользовался дефицитом ракет-перехватчиков.

Patriot / Инфографика: Главред

Детали ночного удара

"Сегодня 23 ракеты "Искандер М/С-400", а также "Циркон"/"Оникс" - это противокорабельные ракеты, которые противник запускает с севера, они также летят по баллистической траектории. Только ракеты Patriot и их аналоги могут противостоять таким ракетам", - подчеркнул военный.

Игнат отметил, что Россия может сместить акцент на производство баллистических ракет вместо крылатых. Хотя их изготовление занимает больше времени, противник может наращивать использование таких средств на фоне дефицита перехватчиков. Кроме того, РФ продолжает совершенствовать ударные беспилотники, повышая их устойчивость к средствам РЭБ.

В то же время Силы обороны уничтожили значительное количество вражеских БПЛА и крылатых ракет, а ракеты морского базирования "Калибр" были ликвидированы на сто процентов, добавил Игнат.

Циркон / Инфографика : Главред

Изменение тактики противника

Представитель Воздушных сил отметил, что промежуток между ракетными атаками составил всего 4 дня, но он может быть как меньше, так и больше.

"Они могут нанести удары и на следующий день. Надо быть готовыми к таким вариантам, что противник может повторить атаку. Игнорировать воздушную тревогу не нужно. Но возможности у них - не безграничны. Если бы у них была возможность обстреливать нас ежедневно, они бы это делали", - сказал Игнат.

Массированная атака РФ 6 июля - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 6 июля Киев подвергся массированному удару со стороны страны-агрессора России. Враг выпустил 68 ракет и еще 351 ударный дрон. Сейчас в столице продолжается ликвидация последствий атаки.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что повреждения зафиксированы более чем в 10 точках города, в частности в жилых домах.

Больше всего пострадал Дарницкий район: обломки повредили 25-этажный дом, заблокировав жильцов верхних этажей. В соседнем небоскребе вспыхнул пожар, продолжается эвакуация.

В Подольском районе поврежден 21-этажный дом, в Оболонском - масштабные пожары на складах и нежилых объектах.

В области также зафиксированы последствия ударов. В результате вражеской атаки пострадали Бучанский, Вышгородский и Броварской районы области. В Бучанском районе погиб один человек, ещё 10 получили травмы, шестеро находятся в больнице. Разрушения зафиксированы в Вышгородском и Броварском районах.

Откуда запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

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О персоне: Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". В настоящее время - начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

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