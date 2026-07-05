Градус напряжения зашкаливает: как Кремль пытается поссорить Украину и Польшу

Россия пытается поссорить Украину и Польшу: Кремль готовит новые провокации и играет на исторических конфликтах

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Россия пытается поссорить Украину и Польшу / Коллаж Главред

Коротко:

Москва активизировала гибридные операции против Польши и Украины

Варшава и Киев продолжают сотрудничество, несмотря на попытки Кремля посеять раскол

Несмотря на отдельные политические разногласия между Киевом и Варшавой, Россия продолжает активно использовать гибридные методы, чтобы разрушить отношения между двумя союзниками.

В последние дни сразу несколько сообщений украинских, польских и западных СМИ указывают на подготовку новых информационных и гибридных операций Кремля, а также возможных провокаций против Польши.

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Россия готовит масштабную провокацию против Польши

По данным польских источников, на которые ссылаются западные СМИ, США регулярно предупреждают Варшаву о возможных российских сценариях провокаций против восточного фланга НАТО. Рассматриваются как гибридные операции, так и ограниченные военные инциденты с целью проверить реакцию Альянса.

По информации источников, одним из вероятных сценариев может стать:

ограниченное вторжение российских или белорусских подразделений;

атака беспилотниками по объектам критической инфраструктуры;

диверсия под видом технической ошибки или нарушения навигации;

попытка переложить ответственность на Украину.

По мнению собеседников польских СМИ, подобная операция должна создать неопределенность внутри НАТО и заставить западных союзников спорить о характере инцидента вместо быстрого коллективного ответа.

Польша усиливает меры безопасности

Министр, координирующий деятельность польских спецслужб, Томаш Семоняк заявил, что российские спецслужбы активно пытаются использовать нынешние разногласия между Польшей и Украиной.

По его словам, Россия усилила информационные операции, используя сети ботов и троллей для разжигания конфликтов в социальных сетях.

Кроме того, польские спецслужбы фиксируют повышенный интерес лиц, связанных с российскими спецслужбами, к объектам военной инфраструктуры, гуманитарным организациям и учреждениям, обеспечивающим сотрудничество Украины и Польши.

Семоняк подчеркнул, что власти не говорят о конкретной готовящейся атаке, однако считают необходимым готовиться к самым разным вариантам развития событий.

Кремль снова использует тему Волынской трагедии

Еще одним направлением российской информационной кампании стала попытка вновь использовать тему Волынской трагедии.

Как заявил 4 июля руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПИ) при СНБО Андрей Коваленко, российская ФСБ готовила распространение сфальсифицированных документов, связанных с событиями Второй мировой войны. После публикации этих материалов российские государственные медиа должны были начать масштабную информационную кампанию против Украины.

А вот 5 июля ФСБ уже публикует "секретные документы".

Провокация ФСБ / Фото: скриншот

Народный депутат Украины Владимир Вятрович. считает, что главная цель подобных действий - окончательно испортить отношения между Киевом и Варшавой именно в тот момент, когда обе страны продолжают тесное сотрудничество в сфере безопасности.

Эксперты отмечают, что историческая тема остается одной из наиболее чувствительных для украинско-польских отношений, чем Россия регулярно пытается воспользоваться.

Несмотря на разногласия, Украина и Польша продолжают сотрудничество

В последние месяцы между Киевом и Варшавой действительно возникали политические споры по вопросам исторической памяти и отдельных решений польского руководства.

Однако одновременно обе страны продолжают сотрудничество в военной, гуманитарной и логистической сферах.

Польша остается одним из крупнейших центров поставок западной помощи Украине, а также ключевым транзитным маршрутом для военной и гуманитарной поддержки.

По мнению польских властей, именно поэтому Россия заинтересована в максимальном ухудшении отношений между двумя соседними государствами.

Возможен ли российский удар по Польше

В последние дни широкое обсуждение вызвали публикации о возможной российской провокации против Польши.

По данным источников, речь идет не о полномасштабном вторжении, а скорее о гибридных действиях - диверсиях, ограниченных вооруженных инцидентах, использовании беспилотников или ракетных атак по отдельным объектам инфраструктуры.

При этом польские и западные чиновники подчеркивают, что подобные сценарии рассматриваются именно как возможные варианты развития событий, а не как подтвержденный план Москвы.

Одновременно союзники по НАТО продолжают внимательно следить за действиями России на восточном фланге Альянса.

Почему Россия пытается поссорить Киев и Варшаву

Аналитики считают, что ухудшение украинско-польских отношений остается одной из главных задач Кремля в Европе.

Разрыв сотрудничества между Киевом и Варшавой мог бы:

осложнить поставки вооружения Украине;

усилить политические противоречия внутри Евросоюза;

ослабить восточный фланг НАТО;

усилить влияние российской пропаганды в Европе.

Именно поэтому Москва одновременно использует исторические темы, информационные кампании, дезинформацию, кибератаки и угрозу гибридных операций.

Несмотря на это, официальные представители Украины и Польши продолжают заявлять о необходимости сохранять стратегическое партнерство и не допускать, чтобы российские информационные операции разрушили сотрудничество двух стран.

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