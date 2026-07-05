Градус напряжения зашкаливает: как Кремль пытается поссорить Украину и Польшу

Коротко:
- Москва активизировала гибридные операции против Польши и Украины
- Варшава и Киев продолжают сотрудничество, несмотря на попытки Кремля посеять раскол
Несмотря на отдельные политические разногласия между Киевом и Варшавой, Россия продолжает активно использовать гибридные методы, чтобы разрушить отношения между двумя союзниками.
В последние дни сразу несколько сообщений украинских, польских и западных СМИ указывают на подготовку новых информационных и гибридных операций Кремля, а также возможных провокаций против Польши.
Россия готовит масштабную провокацию против Польши
По данным польских источников, на которые ссылаются западные СМИ, США регулярно предупреждают Варшаву о возможных российских сценариях провокаций против восточного фланга НАТО. Рассматриваются как гибридные операции, так и ограниченные военные инциденты с целью проверить реакцию Альянса.
По информации источников, одним из вероятных сценариев может стать:
- ограниченное вторжение российских или белорусских подразделений;
- атака беспилотниками по объектам критической инфраструктуры;
- диверсия под видом технической ошибки или нарушения навигации;
- попытка переложить ответственность на Украину.
По мнению собеседников польских СМИ, подобная операция должна создать неопределенность внутри НАТО и заставить западных союзников спорить о характере инцидента вместо быстрого коллективного ответа.
Польша усиливает меры безопасности
Министр, координирующий деятельность польских спецслужб, Томаш Семоняк заявил, что российские спецслужбы активно пытаются использовать нынешние разногласия между Польшей и Украиной.
По его словам, Россия усилила информационные операции, используя сети ботов и троллей для разжигания конфликтов в социальных сетях.
Кроме того, польские спецслужбы фиксируют повышенный интерес лиц, связанных с российскими спецслужбами, к объектам военной инфраструктуры, гуманитарным организациям и учреждениям, обеспечивающим сотрудничество Украины и Польши.
Семоняк подчеркнул, что власти не говорят о конкретной готовящейся атаке, однако считают необходимым готовиться к самым разным вариантам развития событий.
Кремль снова использует тему Волынской трагедии
Еще одним направлением российской информационной кампании стала попытка вновь использовать тему Волынской трагедии.
Как заявил 4 июля руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПИ) при СНБО Андрей Коваленко, российская ФСБ готовила распространение сфальсифицированных документов, связанных с событиями Второй мировой войны. После публикации этих материалов российские государственные медиа должны были начать масштабную информационную кампанию против Украины.
А вот 5 июля ФСБ уже публикует "секретные документы".
Народный депутат Украины Владимир Вятрович. считает, что главная цель подобных действий - окончательно испортить отношения между Киевом и Варшавой именно в тот момент, когда обе страны продолжают тесное сотрудничество в сфере безопасности.
Эксперты отмечают, что историческая тема остается одной из наиболее чувствительных для украинско-польских отношений, чем Россия регулярно пытается воспользоваться.
Несмотря на разногласия, Украина и Польша продолжают сотрудничество
В последние месяцы между Киевом и Варшавой действительно возникали политические споры по вопросам исторической памяти и отдельных решений польского руководства.
Однако одновременно обе страны продолжают сотрудничество в военной, гуманитарной и логистической сферах.
Польша остается одним из крупнейших центров поставок западной помощи Украине, а также ключевым транзитным маршрутом для военной и гуманитарной поддержки.
По мнению польских властей, именно поэтому Россия заинтересована в максимальном ухудшении отношений между двумя соседними государствами.
Возможен ли российский удар по Польше
В последние дни широкое обсуждение вызвали публикации о возможной российской провокации против Польши.
По данным источников, речь идет не о полномасштабном вторжении, а скорее о гибридных действиях - диверсиях, ограниченных вооруженных инцидентах, использовании беспилотников или ракетных атак по отдельным объектам инфраструктуры.
При этом польские и западные чиновники подчеркивают, что подобные сценарии рассматриваются именно как возможные варианты развития событий, а не как подтвержденный план Москвы.
Одновременно союзники по НАТО продолжают внимательно следить за действиями России на восточном фланге Альянса.
Почему Россия пытается поссорить Киев и Варшаву
Аналитики считают, что ухудшение украинско-польских отношений остается одной из главных задач Кремля в Европе.
Разрыв сотрудничества между Киевом и Варшавой мог бы:
- осложнить поставки вооружения Украине;
- усилить политические противоречия внутри Евросоюза;
- ослабить восточный фланг НАТО;
- усилить влияние российской пропаганды в Европе.
Именно поэтому Москва одновременно использует исторические темы, информационные кампании, дезинформацию, кибератаки и угрозу гибридных операций.
Несмотря на это, официальные представители Украины и Польши продолжают заявлять о необходимости сохранять стратегическое партнерство и не допускать, чтобы российские информационные операции разрушили сотрудничество двух стран.
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