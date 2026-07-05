Почему нельзя сидеть на пороге: священник раскрыл истинную причину

Священник Алексей Филюк объяснил, откуда взялась старинная приметка о пороге и стоит ли ей верить.

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Священник раскрыл истинную причину приметы о пороге / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok, magnific.com

Вы узнаете:

Почему, согласно народной приметке, нельзя сидеть на пороге

Откуда взялось поверье о пороге

Считается ли грехом сидеть на пороге с точки зрения церкви

Приметы о том, что нельзя сидеть на пороге, передаются из поколения в поколение, хотя мало кто задумывается над их истинным происхождением. О причинах этого поверья рассказал священник Алексей Филюк в видео в TikTok.

По его словам, объяснение возникновения приметы стоит искать не в мистике, а в обычной жизни многодетных семей прошлого.

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"Представь себе, Дмитрик, когда в семье 12 детей, папа, мама, и их ребенок сел на пороге, а бабушка несет полную миску с борщом, то она может на пороге не заметить малыша за тарелками, да и опрокинет миску на голову ребенку, и будет нехорошо. Поэтому старики придумали, что нельзя сидеть на пороге. А причина? Никто не знает", - рассказал священник.

Откуда взялся запрет сидеть на пороге

Помимо бытового объяснения, отец Алексей упомянул и более древнюю, дохристианскую версию происхождения приметы. Она связана с традициями, которые существовали задолго до утверждения христианства.

"А когда-то, ещё до христианских времён, под порогами вообще хоронили умерших язычников. Поэтому народ и придумал такую примету", - отметил священник.

Есть ли грех в том, чтобы сидеть на пороге

Несмотря на распространенность приметы, священник подчеркнул, что с религиозной точки зрения никакого запрета здесь нет. По его мнению, для отдыха стоит выбирать другие места в доме.

"Но на самом деле зачем? Есть кровать, есть диван, есть скамейка, сидите себе там. А на пороге, на пороге у него есть порог. Но если хотите, то греха нет. А все остальное - это просто суеверия", - подчеркнул отец Алексей.

В то же время священник обратил внимание на чисто практический аспект ситуации, который актуален и сегодня.

"Но с практической точки зрения через порог ходят люди. Поэтому там не нужно сидеть. Ведь могут опрокинуть миску борща на голову, как это бывало раньше", - подытожил Алексей Филюк.

Смотрите видео с объяснением священника:

Напомним, ранее священник Православной церкви Украины Алексей Филюк сделал важное заявление о происхождении праздника Ивана Купала. Он подчеркнул, что запрет на празднование Ивана Купала для христиан следует рассматривать как позицию церкви в отношении языческих традиций.

Как ранее сообщал Главред, священник ПЦУ Назарий Бигун высказал свою позицию относительно выбора дня для церковных обрядов. Отец Назарий обратил внимание на сложные вопросы выбора дня крещения ребенка и призвал родителей ориентироваться на собственные возможности, а не на народные приметы.

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О личности: Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозёрка в Тернопольской области. Помимо духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сбор средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

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