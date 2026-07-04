РФ хочет создать 'полосу безопасности' в трех областях Украины: циничное заявление

Медведев заявил, что расширение буферной зоны якобы является продолжением реализации планов РФ.

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В Кремле заговорили о "поясе безопасности" / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, deepstatemap

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Медведев заявил о новой "полосе безопасности"

К ней РФ отнесла три области Украины

Также он выступил с заявлениями о ситуации на фронте

Заместитель председателя Совета безопасности страны-агрессора России Дмитрий Медведев заявил о намерениях российского руководства создать так называемую "пояс безопасности", который должен охватить территории Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей Украины. Об этом пишут российские СМИ.

Он рассказал, что расширение буферной зоны за счет указанных украинских регионов якобы является продолжением реализации планов, о которых накануне публично говорил диктатор Владимир Путин.

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"А новая полоса безопасности, о которой вчера сказал глава государства, пройдет по территории Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей", - сказал Медведев.

Кроме того, заместитель председателя Совета безопасности рассказывал о якобы имеющихся успехах российских оккупационных войск на линии соприкосновения.

Он утверждал, что западные страны якобы "сознательно скрывают от собственного населения реальное положение дел на фронте", тогда как Украина "целенаправленно распространяет ложную информацию о ходе боевых действий".

Какова истинная цель войны РФ против Украины

Начальник штаба батальона беспилотных систем Black Raven 93-й ОМБр "Холодный Яр" Антон Дзюбенко убежден, что Россия не рассматривает возможный захват Донбасса как конечную цель войны.

По его словам, даже в случае реализации такого сценария Кремль лишь использовал бы паузу для подготовки к новому этапу боевых действий.

"В дальнейшем россияне наращивали бы резервы, накапливали потенциал и готовились к следующей фазе с целью захвата других территорий Украины", - подчеркнул военный.

Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко считает, что российский диктатор Владимир Путин сейчас колеблется между окончанием войны, объявлением новой мобилизации или попыткой втянуть НАТО в прямое противостояние посредством воздушных ударов.

Аналитики проекта DeepState отмечают, что в июне темпы продвижения российских войск оставались ограниченными, однако ситуация на фронте постепенно меняется.

В то же время диктатор Владимир Путин ранее утверждал, что Россию якобы невозможно победить на поле боя, а Запад, по его словам, не добивается успеха в военном противостоянии и "переходит к другим методам воздействия".

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О персоне: Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев - президент России в 2008–2012 годах, с 2020 года - заместитель председателя Совета безопасности РФ, пишет Википедия. Фигурант базы данных центра "Миротворец" как лицо, представляющее угрозу национальной безопасности Украины и международному правопорядку. Включен в санкционные списки Евросоюза, США, Канады, Новой Зеландии и Японии. С октября 2022 года находится в розыске СБУ по обвинениям в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

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