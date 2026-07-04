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Жара больше не помешает спать: простой предмет у кровати охладит за минуты

Алексей Тесля
4 июля 2026, 21:27
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Суть метода основана на том, что организму необходимо охладиться для нормального засыпания.
сон
Как охладиться во время сна / колаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Существует более простой и доступный способ немного снизить температуру
  • Для охлаждения можно использовать обычные полотенца

Бессонные ночи из-за жары - распространённая проблема, когда сложно уснуть и приходится долго ворочаться, просыпаясь уставшим.

Хотя многие используют вентиляторы или кондиционеры, существует более простой и доступный способ немного снизить температуру тела перед сном без дополнительных затрат, пишет Express.

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Суть метода основана на том, что организму необходимо охладиться для нормального засыпания. В жаркую погоду этот процесс нарушается: перегрев мешает расслаблению, а мозг воспринимает состояние как сигнал бодрствования, из-за чего снижается качество сна.

Для охлаждения можно использовать обычные полотенца. Их нужно смочить холодной водой, слегка отжать и положить в морозильную камеру примерно на час перед сном. После этого охлаждённые полотенца можно использовать в спальне как простой "холодный компресс".

Их рекомендуется держать рядом с кроватью на ночь, а при необходимости - прикладывать к затылку или области живота. Такой способ помогает быстро снизить ощущение жары и облегчает засыпание.

Пользователи также делятся похожими бытовыми лайфхаками: например, некоторые замораживают грелки и используют их в постели для охлаждения в тёплую погоду.

Как охладить комнату в жару без кондиционера: простой способ

Специалисты британских энергетических компаний предложили недорогой метод, который помогает немного снизить температуру в помещении в период сильной жары без использования дополнительной техники.

Суть способа заключается в том, чтобы поставить емкости с холодной водой или льдом рядом с окнами, на подоконниках либо перед включенным вентилятором. Постепенно вода испаряется, благодаря чему воздух в комнате становится более прохладным и свежим.

По мере циркуляции воздушных потоков эффект усиливается: вентилятор начинает подавать более комфортный и менее горячий воздух. Такой простой прием может частично заменить кондиционер и сделать пребывание в помещении более комфортным в жаркие дни.

Смотрите вилео - как защитить помещение от перегрева

Семейный врач Мария Витковская в эфире телеканала 1+1 посоветовала использовать плотные шторы как один из самых простых способов защитить помещение от перегрева в жаркую погоду. По ее словам, такая защита эффективно блокирует солнечные лучи, из-за которых температура в комнате значительно повышается.

"Они действительно работают на все 100%, потому что именно солнечные лучи нагревают комнату, вызывая сильный жар", - подчеркнула Витковская.

Ранее Главред писал о том, что людей предупредили, почему нельзя открывать окна в жару, даже если душно. В разгар жары подобная привычка может дать противоположный эффект.

Также сообщалось о том, как охладить комнату без кондиционера. Совсем скоро в Украине начнется лето, а с ним и придет жара. При высоких температурах воздуха в домах многих становится некомфортно. Самым простым вариантом охлаждения дома остается установка кондиционера. Однако это вариант не из дешевых.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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