Урожай сгниет, если опоздать: верный признак того, что пора выкапывать чеснок

Когда выкапывать чеснок, чтобы он хорошо хранился зимой? Как правильно его сушить и каких ошибок следует избегать.

https://glavred.info/sad-ogorod/vrozhay-zgniye-yakshcho-zapiznitisya-tochna-oznaka-koli-same-pora-kopati-chasnik-10778072.html Ссылка скопирована

Когда нужно сажать чеснок? / Коллаж: Главред, скриншоты

Читайте в материале:

Как понять, что чеснок уже готов к уборке

Каких ошибок нельзя допускать во время сбора

Как правильно сушить и обрезать чеснок перед хранением

Сбор урожая чеснока - один из самых ответственных этапов летнего сезона на огороде. От того, насколько своевременно и правильно выкопать овощ, напрямую зависят его качество, вкус и, самое главное, способность храниться в течение всей зимы без гниения и высыхания. Главред расскажет об этом подробнее.

Опытная огородница Инна на своём YouTube-канале "МОЙ ДВОР" рассказала о тонкостях этого процесса. Она подробно объяснила, как по внешнему виду растения определить его зрелость и какие ошибки при сборе и сушке допускают даже опытные дачники.

видео дня

Многие хозяева привыкли ориентироваться на календарь или народные приметы, например, собирать урожай на праздники Ивана или Петра и Павла. Однако автор видео советует в первую очередь учитывать реальное состояние растений и погодные условия.

Некоторые хозяева уже немного отходят от этих народных примет, все-таки следят за тем, как выглядит чеснок. А еще учитываем погодные условия, - отмечает блогерша.

Как понять, что чеснок уже созрел

Стрелки

Самый первый признак - оставленные на грядке контрольные стрелки. Когда семенная коробочка выпрямляется и начинает раскрываться, чеснок готов к сбору.

Внешний вид растения

Начинают заметно желтеть ботва и шейка у головки, а нижние листья подсыхают.

Форма головки

Верхняя чешуя становится сухой, тонкой и начинает отставать. Сквозь неё хорошо видны контуры сформировавшихся зубчиков.

Огородница подчеркивает, что недозрелый чеснок быстро портится при хранении. Кроме того, разные сорта могут созревать в разное время, поэтому выкапывать их лучше постепенно.

За две недели до запланированной уборки урожая, если лето засушливое, стоит полностью прекратить полив. Если же часто идут дожди, небольшую грядку рекомендуют накрыть пленкой, чтобы защитить её от избыточной влаги.

Видео о том, когда нужно выкапывать чеснок, можно посмотреть здесь:

Почему нельзя бить чеснок об землю

Если сбор урожая пришелся на дождливый период, земля сильно прилипает к головкам. Самая распространенная ошибка - пытаться сбить ее ударами.

Первое желание, когда мы выкапываем: что сделать? Взять и ударить о землю или постучать друг о друга. Ни в коем случае этого делать нельзя! Мы ударим чеснок о чеснок, в местах ударов появятся пятна, и затем из этих пятен начнётся гниение, - предупреждает Инна.

Комочки земли лучше осторожно размять руками. После подсыхания урожая остатки почвы легко осыплются сами.

Урожай чеснока / Инфографика: Главред

Как правильно сушить и обрезать чеснок

Сразу после выкапывания нельзя обрезать ни корни, ни зеленый стебель. Растение еще должно завершить процесс созревания.

Всю эту жизненную силу, всю эту зеленую энергию головка чеснока должна почерпнуть из стебля. Для этого мы оставляем чеснок дозревать, - объясняет автор.

Чеснок рекомендуется связать в небольшие пучки вместе с корнями и подвесить для сушки в хорошо проветриваемом месте под навесом. Только после полного высыхания стеблей и корней их можно обрезать, оставив хвостик длиной 8–10 сантиметров.

Корни срезают ножом очень осторожно. Если повредить дно головки, это откроет путь инфекциям, и чеснок может начать гнить во время хранения.

Читайте также:

Об источнике: YouTube-канал "Мой двор" Канал "Мой двор" создан для общения и обмена опытом в сфере домашнего хозяйства. Автор канала Инна делится своими знаниями и практическими советами по выращиванию рассады на подоконнике, выращиванию овощей и фруктов, разведению кур, уток и индюков, разведению кроликов, нутрий и вьетнамских свиней. Также она делится рецептами блюд, а также рецептами мясных и овощных консервов. На канал подписано 105 тысяч подписчиков.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред