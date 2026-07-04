Лук сгниет из-за одной ошибки: как определить точное время уборки урожая

Выкапывать лук нужно только после созревания. Правильное выкапывание лука, сушка в течение 15–20 дней и хранение помогут избежать гниения.

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Когда выкапывать лук / Коллаж: Главред, скриншоты

Читайте в материале:

Как определить, что лук готов к выкопке

Как правильно высушить и подготовить урожай к хранению

В чем лучше всего хранить лук зимой

Понять, что урожай готов к выкопке, можно по двум основным признакам: листья полегли на землю и начали подсыхать, а наружные чешуи стали сухими и приобрели желто-коричневый цвет.

Если сроки уже подходят, а лук еще не созрел, этот процесс можно ускорить. Для этого полностью прекращают полив (в случае дождя грядку накрывают пленкой), немного отгораживают землю от луковиц, пригибают листья к земле или слегка расшатывают головки, чтобы частично повредить корневую систему. Главред расскажет об этом подробнее.

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Как правильно выкапывать лук, чтобы урожай не начал гнить

На канале "Красивые цветы, овощи, огород" рассказывают о том, что для сбора урожая обязательно стоит выбрать сухой и солнечный день. Выкапывать лук нужно осторожно, соблюдая простые правила:

выдергивать лук следует по одной головке, чтобы не оторвать стебель и не повредить овощ;

если почва твёрдая, каждую луковицу лучше подкопать, а не вытаскивать силой;

очищать головки от земли нужно только руками - нельзя стучать ими друг о друга или скрести острыми предметами;

после выкапывания лук оставляют на грядке на несколько часов, чтобы земля подсохла и легко отделилась, а мелкие повреждения успели подсохнуть.

Видео о том, когда выкапывать лук, чтобы он хорошо хранился, можно посмотреть здесь:

Как правильно высушить лук

Основная сушка длится от 15 до 20 дней. Лук раскладывают в один слой на картоне или мешковине вместе с перьями и регулярно переворачивают.

Понять, что лук полностью высох и готов к длительному хранению, можно по нескольким признакам: шейка полностью высохла и уменьшилась в размерах, перья высохли, чешуйки стали прочными и шуршат, а сами головки остаются плотными.

Обрезать сухую шелуху и корни можно только после полного высыхания. Если сделать это раньше, через свежие срезы внутрь могут попасть грибки и бактерии, которые вызовут гниение всего урожая.

Где можно и нельзя хранить лук / Главред - инфографика

В чём лучше всего хранить лук зимой

Лучшая тара для зимнего хранения - овощные сетки, ведь они обеспечивают хорошую вентиляцию. Также урожай можно хранить в тканевых мешках, плетеных корзинах или картонных коробках. Однако в таком случае слой лука не должен превышать 30 сантиметров. Помещение для хранения должно быть сухим, прохладным и хорошо проветриваемым.

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Об источнике: YouTube-канал "Красивые цветы, овощи, огород" "Красивые цветы, овощи, огород" - канал на YouTube, посвящённый выращиванию цветов, обильным урожаям овощей, фруктов и ягод на приусадебных участках, на дачах и в садах. Авторы канала более тридцати лет выращивают цветы, овощи, садовые деревья и ягодные кустарники, используя различные технологии. Они делятся секретами получения больших урожаев и своим опытом.

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