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Лук сгниет из-за одной ошибки: как определить точное время уборки урожая

Марина Иваненко
4 июля 2026, 15:26
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Выкапывать лук нужно только после созревания. Правильное выкапывание лука, сушка в течение 15–20 дней и хранение помогут избежать гниения.
Когда выкапывать лук
Когда выкапывать лук / Коллаж: Главред, скриншоты

Читайте в материале:

  • Как определить, что лук готов к выкопке
  • Как правильно высушить и подготовить урожай к хранению
  • В чем лучше всего хранить лук зимой

Понять, что урожай готов к выкопке, можно по двум основным признакам: листья полегли на землю и начали подсыхать, а наружные чешуи стали сухими и приобрели желто-коричневый цвет.

Если сроки уже подходят, а лук еще не созрел, этот процесс можно ускорить. Для этого полностью прекращают полив (в случае дождя грядку накрывают пленкой), немного отгораживают землю от луковиц, пригибают листья к земле или слегка расшатывают головки, чтобы частично повредить корневую систему. Главред расскажет об этом подробнее.

видео дня

Как правильно выкапывать лук, чтобы урожай не начал гнить

На канале "Красивые цветы, овощи, огород" рассказывают о том, что для сбора урожая обязательно стоит выбрать сухой и солнечный день. Выкапывать лук нужно осторожно, соблюдая простые правила:

  • выдергивать лук следует по одной головке, чтобы не оторвать стебель и не повредить овощ;
  • если почва твёрдая, каждую луковицу лучше подкопать, а не вытаскивать силой;
  • очищать головки от земли нужно только руками - нельзя стучать ими друг о друга или скрести острыми предметами;
  • после выкапывания лук оставляют на грядке на несколько часов, чтобы земля подсохла и легко отделилась, а мелкие повреждения успели подсохнуть.

Видео о том, когда выкапывать лук, чтобы он хорошо хранился, можно посмотреть здесь:

Как правильно высушить лук

Основная сушка длится от 15 до 20 дней. Лук раскладывают в один слой на картоне или мешковине вместе с перьями и регулярно переворачивают.

Понять, что лук полностью высох и готов к длительному хранению, можно по нескольким признакам: шейка полностью высохла и уменьшилась в размерах, перья высохли, чешуйки стали прочными и шуршат, а сами головки остаются плотными.

Обрезать сухую шелуху и корни можно только после полного высыхания. Если сделать это раньше, через свежие срезы внутрь могут попасть грибки и бактерии, которые вызовут гниение всего урожая.

Где можно и нельзя хранить лук
Где можно и нельзя хранить лук / Главред - инфографика

В чём лучше всего хранить лук зимой

Лучшая тара для зимнего хранения - овощные сетки, ведь они обеспечивают хорошую вентиляцию. Также урожай можно хранить в тканевых мешках, плетеных корзинах или картонных коробках. Однако в таком случае слой лука не должен превышать 30 сантиметров. Помещение для хранения должно быть сухим, прохладным и хорошо проветриваемым.

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Об источнике: YouTube-канал "Красивые цветы, овощи, огород"

"Красивые цветы, овощи, огород" - канал на YouTube, посвящённый выращиванию цветов, обильным урожаям овощей, фруктов и ягод на приусадебных участках, на дачах и в садах. Авторы канала более тридцати лет выращивают цветы, овощи, садовые деревья и ягодные кустарники, используя различные технологии. Они делятся секретами получения больших урожаев и своим опытом.

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