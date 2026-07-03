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Российская звезда "Бедной Насти" заплыла и непохожа на себя: что с ней случилось

Алена Кюпели
3 июля 2026, 23:26
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Елена Корикова пропала с радаров российских СМИ.
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Куда делась Елена Корикова
Куда делась Елена Корикова / Коллаж Главред, фото Instagram/korikova_official

Кратко:

  • Куда пропала Елена Корикова
  • Что с ней случилось

Звезда популярного когда-то сериала "Бедная Настя", российская актриса Елена Корикова, пропала с радаров.

Российские пропагандисты разыскали Корикову и решили показать, как она сейчас выглядит. К слову, ее в СМИ стала появляться информация, что актриса якобы злоупотребляет алкоголем, сделала неудачную пластику и ведет затворнический образ жизни.

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Как сейчас выглядит Корикова
Как сейчас выглядит Корикова / Фото Стархит

Сама Корикова не давала никаких не подтверждений, не опровержений.

Позже заговорили и о том, что актриса якобы переехала в Черногорию к супругу-чиновнику, но личную жизнь Корикова комментировать отказывалась. Лишь теперь Корикова призналась, почему столько лет избегала публичности.

Елена Корикова сильно изменилась
Елена Корикова сильно изменилась / Фото Стархит

"Я много лет не давала интервью и продолжаю не давать. Хотелось дарить людям тепло, радость. Когда обо мне начала писать желтая пресса, мне стало совершенно неинтересно", - объяснила Елена в программе "Хватит слухов".

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О персоне: Елена Корикова

Елена Корикова - советская и российская актрисатеатра, кино и телевидения, телеведущая. Снималась в видеоклипах Аллы Пугачёвой, Филиппа Киркорова, Валерия Леонтьева, Дмитрия Маликова, Леонида Агутина и Игоря Крутого.

Популярность пришла после выхода на экраны телесериала "Бедная Настя". С тех пор об актрисе часто, в течение ряда лет писали глянцевые журналы

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