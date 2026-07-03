Российская звезда "Бедной Насти" заплыла и непохожа на себя: что с ней случилось

Кратко:
- Куда пропала Елена Корикова
- Что с ней случилось
Звезда популярного когда-то сериала "Бедная Настя", российская актриса Елена Корикова, пропала с радаров.
Российские пропагандисты разыскали Корикову и решили показать, как она сейчас выглядит. К слову, ее в СМИ стала появляться информация, что актриса якобы злоупотребляет алкоголем, сделала неудачную пластику и ведет затворнический образ жизни.
Сама Корикова не давала никаких не подтверждений, не опровержений.
Позже заговорили и о том, что актриса якобы переехала в Черногорию к супругу-чиновнику, но личную жизнь Корикова комментировать отказывалась. Лишь теперь Корикова призналась, почему столько лет избегала публичности.
"Я много лет не давала интервью и продолжаю не давать. Хотелось дарить людям тепло, радость. Когда обо мне начала писать желтая пресса, мне стало совершенно неинтересно", - объяснила Елена в программе "Хватит слухов".
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О персоне: Елена Корикова
Елена Корикова - советская и российская актрисатеатра, кино и телевидения, телеведущая. Снималась в видеоклипах Аллы Пугачёвой, Филиппа Киркорова, Валерия Леонтьева, Дмитрия Маликова, Леонида Агутина и Игоря Крутого.
Популярность пришла после выхода на экраны телесериала "Бедная Настя". С тех пор об актрисе часто, в течение ряда лет писали глянцевые журналы
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