Марс ошеломил ученых: найдены возможные свидетельства древнего водоема

Неожиданная версия основана исключительно на визуальных наблюдениях и требует проверки специалистами.

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Ученые сделали открытие / Коллаж Главред, фото pixabay

Вы узнаете:

Расположение известных объектов может напоминать планировку древнего города

Очертания рельефа могут быть результатом геологических процессов

Необычный ландшафт марсианского региона Кидония снова стал поводом для обсуждений ученых после появления гипотезы о возможном существовании здесь древнего поселения у воды. Об этом пишет Daily Mail.

Исследователь Джейсон Мартелл обратил внимание на снимки NASA, где заметен переход от неровной возвышенности к более гладкой впадине. По его мнению, расположение известных объектов Кидонии, включая знаменитое "Лицо" и пирамиду D&M, может напоминать планировку древнего города, построенного возле водоема.

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Однако никаких научных доказательств искусственного происхождения этих образований нет. Необычные очертания рельефа могут быть результатом естественных геологических процессов, а сходство с рукотворными объектами - проявлением парейдолии, когда человек видит знакомые формы в случайных структурах.

Сам автор гипотезы признаёт, что его версия основана исключительно на визуальных наблюдениях и требует проверки специалистами.

Планета без заката: открытие ученых

Астрономы продолжают исследовать экзопланету LHS 3844b, расположенную примерно в 50 световых годах от Земли. Этот далекий мир отличается необычной особенностью: он постоянно повернут к своей звезде одной и той же стороной.

В результате одна половина планеты никогда не погружается в темноту и находится под непрерывным воздействием света, тогда как другая остается в вечной ночи. Такое распределение освещения приводит к огромному температурному контрасту: на дневной стороне поверхность раскаляется примерно до 1000 кельвинов, а на ночной сохраняется значительно более низкая температура.

Ранее учёные удивили версией о другой Вселенной. Большой взрыв соответствует отскоку от предыдущей фазы коллапса, а не абсолютному началу всего сущего.

Напомним, ранее Главред писал о том, что ученые удивили загадочным сигналом из космоса. Традиционные объяснения загадочного сигнала становятся все менее однозначными, а одна из главных космических тайн по-прежнему остается нерешенной.

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Об источнике: Daily Mail Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

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