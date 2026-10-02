Дерево денег в доме: где разместить растение для финансового успеха

Где поставить денежное дерево согласно народным приметам и где ему будет удобно с практической точки зрения. Рассказываем об освещении, поливе и дренаже.

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Лучшие места для размещения денежного дерева в доме / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Где поставить денежное дерево согласно примет

Какие места считаются благоприятными

Как правильно ухаживать за толстянкой

Денежное дерево, или толстянка, уже много лет остается одним из самых популярных комнатных растений. В народных традициях его считают символом достатка, материальной стабильности и финансового роста. Однако, чтобы растение, согласно поверьям, "работало" на благо дома, важно не только уход, но и его правильное расположение. Главред расскажет об этом подробнее.

Как сообщает издание "Наш город", научных доказательств влияния толстянки на финансовое благополучие нет - это часть народных поверь. В то же время растение хорошо подходит для выращивания дома благодаря своей неприхотливости и способности накапливать влагу в листьях.

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Где поставить толстянку согласно приметам

Согласно народным поверьям и восточным практикам, для денежного дерева есть несколько мест, которые считаются благоприятными.

Юго-восточная часть дома

Эту зону считают главным местом для привлечения богатства и материального благополучия. По поверьям, именно здесь толстянка якобы лучше всего выполняет роль символа финансового достатка.

Гостиная

Гостиная - одно из самых оживленных помещений в доме, поэтому зеленую листву толстянки здесь символически связывают с приумножением богатства и стабильностью.

Рабочий кабинет или место у стола

Расположение растения возле рабочего места символически настраивает на новые карьерные возможности, профессиональные достижения и реализацию финансовых целей.

Об источнике: "Наш город" "Наше місто" - это украинское региональное общественно-политическое и информационное издание (г. Днепр). Оно работает в формате городского новостного портала (nashemisto.dp.ua) и освещает события в Днепре и Днепропетровской области, оперативные новости Украины, а также публикует полезные бытовые советы, жизненные лайфхаки, материалы о садоводстве, народные приметы и уход за домом.

Зона у входа

Считается, что растение рядом с дверью помогает "удерживать" денежную энергию и не дает ей покидать дом. В то же время в этом случае важно учитывать реальные условия: у входа должно быть достаточно естественного света, а само растение не должно стоять на сквозняке.

Где категорически не стоит держать растение

Народные приметы предостерегают от размещения толстянки в загромождённых местах и среди беспорядка, поскольку, по поверьям, это якобы блокирует финансовые потоки.

С практической точки зрения растение не стоит ставить в темных коридорах, шкафах, на сквозняках или непосредственно возле горячих батарей отопления. Недостаток света и перегрев могут привести к опадению листьев и ухудшению состояния растения. Если вы хотите поставить толстянку у входа, убедитесь, что там достаточно света и нет холодных сквозняков.

Приметы о погоде / Инфографика: Главред

Как правильно ухаживать за денежным деревом

Пышное и здоровое растение нуждается в надлежащем уходе независимо от народных примет. Чтобы толстянка хорошо себя чувствовала и сохраняла привлекательный вид, важно соблюдать несколько простых правил.

Обеспечьте достаточное освещение

Растению требуется яркое, но рассеянное освещение. При этом следует избегать длительного воздействия слишком интенсивного прямого солнечного света, особенно если растение к нему не привыкло.

Не допускайте перелива

Толстянка накапливает влагу в своих мясистых листьях, поэтому чрезмерный полив может ей навредить. Застой воды в горшке может привести к загниванию корней.

Позаботьтесь о дренаже

Для выращивания толстянки лучше использовать горшок с дренажными отверстиями. На дне должен быть слой материала, который помогает отводить лишнюю воду.

Для поклонников народных ритуалов существуют и дополнительные символические способы "усилить" значение денежного дерева. Например, под горшок кладут монетку или перевязывают ствол красной лентой. Такие действия носят чисто символический характер, однако могут придать растению особый уютный шарм.

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